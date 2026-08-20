7 prestations et crédits qui seront versés aux Québécois en septembre 2026
De quoi faciliter la rentrée, question budget. 💸
Septembre rime avec retour à la routine, mais aussi avec plusieurs versements gouvernementaux qui atterrissent dans le compte en banque de bien des Québécoises et Québécois, que ce soit grâce à Revenu Québec, à Retraite Québec ou à l'Agence du revenu du Canada (ARC).
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Que tu vives seul ou seule, en couple, en famille ou à la retraite, il y a de bonnes chances qu'au moins un de ces montants s'applique à ta situation.
Ces sommes sont souvent versées automatiquement par dépôt direct, pourvu que tu sois admissible et que tu aies produit ta déclaration de revenus. Elles peuvent aider à absorber une partie des dépenses liées au loyer, à l'épicerie ou à la rentrée scolaire.
Voici ce qu'il vaut la peine de surveiller dans ton compte en septembre.
Régime de rentes du Québec
Dès 60 ans, les personnes ayant cotisé au Régime de rentes du Québec (RRQ) durant leur carrière peuvent commencer à toucher une rente mensuelle versée par Retraite Québec, un revenu qui remplace une partie du salaire gagné auparavant. Débuter avant 65 ans entraîne toutefois une réduction permanente du montant.
Le montant exact dépend des années de cotisation, mais voici les maximums mensuels possibles selon l'âge auquel la demande est faite :
- à 60 ans, jusqu'à 964,90 $
- à 65 ans, jusqu'à 1 507,65 $
- à 72 ans, jusqu'à 2 394,15 $
Les personnes qui continuent de travailler après 65 ans peuvent choisir d'arrêter leurs cotisations, ce qui met aussi fin à celles versées par leur employeur.
Le prochain versement est prévu le 29 septembre.
Pour en savoir plus sur le RRQ, c'est par ici.
Allocation canadienne pour enfants
Toujours très attendue par les parents, cette prestation mensuelle non imposable versée par l'ARC aide à couvrir une partie des dépenses liées aux enfants de moins de 18 ans.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, les familles dont le revenu net rajusté reste sous 38 237 $ ont accès au montant maximal :
- jusqu'à 679,75 $ par mois par enfant de moins de 6 ans
- jusqu'à 573,58 $ par mois par enfant de 6 à 17 ans
Au-delà de ce seuil, le montant diminue graduellement. En cas de garde partagée, chaque parent touche la moitié de ce à quoi il ou elle aurait droit seul, selon son propre revenu.
Le prochain dépôt tombe le 18 septembre.
Pour en savoir plus sur l'ACE, c'est par ici.
Allocation famille
Au Québec, les familles ayant un enfant de moins de 18 ans peuvent recevoir l’Allocation famille, un programme administré par Retraite Québec. Dans la plupart des situations, aucune démarche n’est nécessaire, puisque l’inscription se fait automatiquement après la déclaration de naissance auprès du Directeur de l’état civil.
La somme versée dépend notamment du nombre d’enfants, du revenu familial et de la situation conjugale.
En 2026, après une indexation de 2,05 %, le montant annuel maximal atteint 3 068 $ par enfant, tandis que le minimum s’élève à 1 221 $. Les familles admissibles peuvent aussi recevoir un supplément de 127 $ pour l’achat de fournitures scolaires.
L’Allocation famille est généralement versée quatre fois par année, le prochain (et dernier) étant en octobre prochain. Toutefois, tu peux demander de recevoir des paiements mensuels.
Le prochain dépôt mensuel tombe le 1er septembre.
Pour obtenir plus de détails sur l’Allocation famille, c’est par ici.
Sécurité de la vieillesse
Accessible dès 65 ans, peu importe le parcours professionnel, cette pension fédérale est ajustée quatre fois par année selon le coût de la vie, soit en janvier, avril, juillet et octobre.
Une hausse de 1,2 % s'applique pour le trimestre de juillet à septembre 2026, ce qui porte le montant maximal à environ 751,97 $ par mois pour les 65 à 74 ans, et à 827,17 $ pour les personnes de 75 ans et plus.
Pour y avoir droit, il faut détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, en plus d'avoir vécu au moins 10 ans au Canada après l'âge de 18 ans.
Le prochain versement est prévu le 25 septembre.
Pour en savoir plus sur la SV, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Destiné aux personnes et aux ménages à revenu modeste ou moyen, ce crédit remboursable de Revenu Québec est versé selon un rythme qui varie en fonction du montant annuel accordé pour la période de juillet 2026 à juin 2027 :
- 240 $ ou moins, un seul paiement, déjà versé en juillet
- entre 241 $ et 799 $, quatre versements trimestriels, le prochain arrivant en octobre
- 800 $ et plus, un versement mensuel se poursuivant jusqu'en juin 2027
Autrement dit, en septembre, seules les personnes du dernier palier reçoivent un dépôt, puisque le prochain versement trimestriel n'arrive qu'en octobre. L'admissibilité repose sur la situation au 31 décembre 2025, et le seuil de revenu familial maximal pour une personne seule est fixé à 64 545 $.
Le versement, lorsqu'applicable, arrive dans les cinq premiers jours du mois.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
Ce crédit encourage le maintien ou le retour sur le marché du travail chez les personnes à faible revenu. Pour y être admissible, il faut avoir gagné plus de 2 400 $ en 2025 si tu es seul, seule ou à la tête d'une famille monoparentale, ou plus de 3 600 $ si tu formes un couple, avec ou sans enfant.
Le montant maximal grimpe jusqu'à
- 1 185,52 $ pour une personne seule
- 1 848,34 $ pour un couple sans enfant
- 3 066 $ pour une famille monoparentale
- 3 983,50 $ pour un couple avec au moins un enfant
Selon la situation, le revenu familial ne doit pas dépasser un seuil qui varie entre 24 475 $ et 59 369 $. Les personnes aux études à temps plein en sont généralement exclues, sauf si elles ont un enfant à charge.
Un supplément de 200 $ par mois, pendant un maximum de 12 mois consécutifs, existe aussi pour les personnes qui quittent l'aide de dernier recours pour un emploi.
Pour les gens inscrits aux versements anticipés, le dépôt de septembre arrive au plus tard le 15 du mois.
Pour en savoir plus sur les crédits d'impôt relatifs à la prime au travail, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Ce programme de Revenu Québec vient en aide aux ménages à faible revenu qui consacrent une grande part de leur budget au loyer. L'admissibilité dépend du revenu, du coût du logement et de la composition du ménage, et le montant mensuel varie entre 100 $ et 170 $.
Septembre marque le dernier mois du cycle actuel de versements, qui a lieu dans les cinq premiers jours du mois. Un nouveau calcul s'appliquera ensuite pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027.
Pour en savoir plus sur le programme, c'est par ici.
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