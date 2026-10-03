Remboursement de la taxe de bienvenue : Tu peux maintenant réclamer jusqu'à 5 875 $

Tu as acheté ta première maison en 2026? Salut, le retour d'argent!

Une affiche « À vendre ».

Tu peux maintenant réclamer jusqu'à 5 875 $ à Revenu Québec pour te faire rembourser ta « taxe de bienvenue ».

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les personnes qui ont acheté leur première maison au Québec en 2026 attendaient ce moment depuis le printemps. Le nouveau remboursement de la « taxe de bienvenue », promis par le gouvernement provincial, est maintenant accessible. Voici comment passer go et réclamer jusqu'à 5 875 $ auprès de Revenu Québec.

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Si tu as acheté ta première propriété cette année, c’est le bon moment pour vérifier si tu as droit à ce coup de pouce, qui peut effacer une bonne partie, voire la totalité, de la facture envoyée par ta municipalité.

Le crédit d’impôt remboursable pour l’accès à la propriété, annoncé en avril par le ministère des Finances du Québec, vise à rembourser en tout ou en partie les droits de mutation immobilière d'une première maison achetée depuis le 1er janvier dernier.

Depuis octobre, Revenu Québec permet de demander un versement anticipé de ce crédit, ce qui signifie que tu peux recevoir l’argent avant même de produire ta déclaration de revenus de 2026.

Jusqu’à 5 875 $ selon le montant payé

Le remboursement est calculé en deux étapes. Québec couvre d’abord la totalité des premiers 5 000 $ payés en droits de mutation, puis rembourse 25 % de la tranche suivante de 3 500 $, ce qui peut ajouter jusqu’à 875 $.

Le crédit peut donc atteindre un maximum de 5 875 $. Selon les estimations du gouvernement, les droits de mutation médians au Québec devraient avoisiner 5 000 $ en 2026. Pour bien des gens, la « taxe de bienvenue » pourrait donc être entièrement remboursée.

Le crédit diminue toutefois pour les propriétés plus chères. Au-delà de 750 000 $, il est réduit de 2,35 % sur la portion qui dépasse ce seuil, puis disparaît complètement à partir de 1 million de dollars.

Qui y a droit?

La mesure s’adresse aux personnes qui achètent une première propriété. Pour Revenu Québec, ça signifie que tu ne dois pas avoir habité une demeure qui t’appartenait au cours des quatre années précédant ton achat.

L’habitation doit aussi être située au Québec et devenir ta résidence principale. Plusieurs types de logements sont admissibles, qu’il s’agisse d’une maison unifamiliale, jumelée ou en rangée, d’une maison usinée ou mobile, d’un condo ou d’un logement dans un immeuble résidentiel à logements multiples.

Une part dans une coopérative d’habitation peut aussi être admissible, sous certaines conditions.

Si tu fais construire, porte attention à la date d’achat retenue. Revenu Québec considère que la propriété est acquise lorsque ton droit est inscrit au registre foncier et que le logement est habitable.

Comment réclamer ton remboursement

Pour obtenir un versement anticipé, tu dois remplir plusieurs conditions, soit :

  • Résider au Québec au moment de ta demande
  • Avoir payé la taxe de bienvenue, ou que ta conjointe ou ton conjoint l'ait payée
  • Avoir acheté une propriété dont la valeur utilisée pour calculer les droits de mutation ne dépasse pas 1 million de dollars
  • Avoir droit à un crédit de plus de 1 000 $
  • Accepter de recevoir le montant par dépôt direct
  • Ne pas avoir été exonéré.e de ta taxe de bienvenue
  • Le droit de mutation doit avoir été payé en totalité

La demande peut se faire en ligne dans Mon dossier pour les citoyens ou au moyen d’un formulaire. Si ton crédit est de 1 000 $ ou moins, tu n’es pas admissible au versement anticipé. Tu pourras toutefois le réclamer dans ta déclaration de revenus de 2026, puisqu’il s’agit d’un crédit remboursable.

Si tu choisis l’option en ligne, tu auras besoin du matricule de ta propriété ou de ton numéro de cadastre, du montant payé ainsi que de la base d’imposition utilisée par ta municipalité. Tu devras aussi fournir une preuve de paiement, comme une facture ou un relevé de compte municipal. Si tu as tout sous la main, la demande peut se faire en une quinzaine de minutes.

Le remboursement sera versé par dépôt direct, au plus tôt au cours du mois de novembre, précise le gouvernement.

Tu as jusqu’au 1er décembre 2026 pour demander le versement anticipé pour une propriété achetée cette année, selon Revenu Québec. Après cette date, il faudra attendre ta déclaration de revenus pour réclamer le montant.

Pour plus d'informations, c'est par ici.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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