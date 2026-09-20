9 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en octobre 2026
Salut, les dollars en plus dans ton compte bancaire! 💸
Le mois d’octobre s’en vient, et avec lui, plusieurs prestations et crédits d’impôt administrés par Retraite Québec, Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC) s’apprêtent à être déposés dans les comptes bancaires de milliers de Québécois et Québécoises.
À lire également : On a comparé le salaire minimum au Québec VS le reste du Canada en 2026
Personne seule, en couple, en famille ou à la retraite : peu importe ta situation, ces coups de pouce financiers peuvent alléger sensiblement ton budget mensuel.
Un conseil avant d’entrer dans les détails : si ton dossier n’est pas encore configuré pour le dépôt direct, c’est le moment de le faire. L’argent entre automatiquement dans ton compte, sans attente postale ni chèque égaré.
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
Chaque mois, l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) aide les parents à assumer une partie des dépenses liées à leurs enfants. Toute personne qui a la charge principale d’un enfant de moins de 18 ans peut potentiellement en bénéficier.
Le montant auquel tu as droit dépend à la fois de l’âge de l’enfant et du revenu net de ta famille. Pour la période courant de juillet 2026 à juin 2027, un revenu familial inférieur à 38 237 $ donne droit au maximum, soit :
- 679,75 $ mensuellement par enfant de moins de 6 ans
- 573,58 $ mensuellement par enfant âgé de 6 à 17 ans
Au-delà de ce seuil, l'aide diminue peu à peu.
Une famille avec deux enfants de moins de 6 ans pourrait donc recevoir plus de 1 359 $, à condition que son revenu respecte ce seuil.
Dans le cas d’une garde partagée répartie à au moins 40 %/60 %, chacun des deux parents reçoit la moitié du montant calculé selon son propre revenu.
Pour être admissible, il faut également avoir fourni une preuve de naissance de l’enfant et produire sa déclaration de revenus chaque année, même sans revenu à déclarer.
Le dépôt aura lieu : le 20 octobre 2026
Pour tous les détails sur l'Allocation canadienne pour enfants, consulte ce lien.
Programme Allocation-logement
Quand le loyer prend une trop grosse bouchée du budget, le programme Allocation-logement de Revenu Québec peut donner un coup de main. Il cible d'abord les personnes vivant seules à partir de 50 ans, de même que les familles monoparentales ayant au moins un enfant à charge.
Voici les plafonds de revenu à respecter pour y avoir droit :
- 23 600 $ pour une personne seule de 50 ans ou plus
- 40 600 $ pour une famille monoparentale avec un ou deux enfants
- 46 800 $ pour un famille monoparentale avec trois enfants ou plus
Selon la situation financière du ménage, l'aide mensuelle s'élève à 100 $, 150 $ ou 170 $. Une nouvelle période de versement s'amorcera d'ailleurs le 1er octobre 2026, et courra jusqu'au 30 septembre 2027. Comme d'habitude, les dépôts sont effectués durant les cinq premiers jours de chaque mois.
Le montant est calculé automatiquement lorsque tu produis ta déclaration de revenus, une étape obligatoire pour recevoir cette aide.
Clique ici pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement.
Crédit d'impôt pour solidarité
Revenu Québec verse automatiquement le crédit d'impôt pour solidarité aux ménages dont le revenu est modeste. Ton montant pour la période allant de juillet 2026 à juin 2027 est basé sur ta situation au 31 décembre 2025.
Selon le total auquel tu as droit, les versements peuvent être :
- Uniques, si le montant est de 240 $ ou moins (déjà versé en juillet)
- Trimestriels, entre 241 $ et 799 $, le prochain étant prévu en octobre
- Mensuels jusqu'en juin 2027, à partir de 800 $
Autrement dit, seuls les bénéficiaires du palier le plus élevé reçoivent un dépôt ce mois-ci. L'admissibilité se base sur la situation au 31 décembre 2025. Le seuil de revenu familial maximal pour une personne seule est de 64 545 $.
Prochain dépôt : 5 octobre 2026
Tous les détails sur le Crédit d'impôt pour solidarité sont disponibles ici.
Régime de rentes du Québec
Les personnes ayant cotisé au marché du travail québécois peuvent compter sur le Régime de rentes du Québec (RRQ) une fois à la retraite. L'âge de référence pour toucher la rente complète est 65 ans, mais il est possible de la demander dès 60 ans avec une réduction, ou de patienter jusqu'à 72 ans pour une rente bonifiée.
Voici les sommes mensuelles maximales fixées pour 2026, selon l'âge choisi :
- 964,90 $ à 60 ans
- 1 507,65 $ à 65 ans
- 2 394,15 $ à 72 ans
Le montant réel que tu recevras dépend de l’ensemble des cotisations versées au fil de ta carrière, calculées jusqu’au maximum des gains admissibles, établi à 74 600 $ en 2026.
Après 65 ans, il est possible de cesser volontairement de cotiser au RRQ tout en continuant de travailler. Cette décision peut faire augmenter ton salaire net, puisque ton employeur cesse lui aussi de verser sa cotisation.
Prochain dépôt : le 30 octobre 2026
Avance de l'allocation canadienne pour les travailleurs
Conçue pour les personnes en emploi dont le salaire reste modeste, l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) ne demande aucune démarche particulière : ton admissibilité est évaluée automatiquement lorsque tu produis ta déclaration de revenus.
Au Québec, pour 2026, tu pourrais toucher :
- 1 665 $ par année (555 $ par versement) si tu vis seul.e et gagnes moins de 27 392 $
- 2 869 $ par année (956 $ par versement) pour un couple avec enfant, tant que le revenu familial reste sous 31 251 $
Les personnes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées peuvent aussi recevoir un supplément allant jusqu'à 860 $ par année (287 $ par versement). Comme pour la plupart de ces aides, le montant fond progressivement une fois les seuils de revenu dépassés.
Les versements reçus en juillet, en octobre et en janvier ne correspondent pas à la totalité du montant auquel tu as droit. Il s’agit plutôt d’avances pouvant représenter jusqu’à 50 % de ton allocation annuelle.
Le reste est calculé au moment de ta déclaration de revenus, alors que l’ARC détermine le montant exact auquel tu as droit selon ton revenu réel pour l’année. Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire pour recevoir ces avances. Si tu as produit ta déclaration de revenus et que tu étais admissible l’année précédente, les paiements sont versés automatiquement.
Prochain dépôt : le 9 octobre 2026
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Depuis juillet, le montant maximal de la PCPH est fixé à 204,20 $ par mois, et ce, jusqu’en juin 2027. La somme réellement versée dépend toutefois du revenu familial net rajusté, établi à partir de la déclaration de revenus de 2025.
Plus le revenu familial est faible, plus la prestation se rapproche du maximum prévu. À partir d’un certain seuil, le montant diminue graduellement de 0,20 $ pour chaque dollar de revenu supplémentaire, jusqu’à disparaître complètement.
Pour y avoir droit, il faut notamment :
- avoir entre 18 et 64 ans
- résider au Canada et avoir produit sa déclaration de revenus de 2025
- détenir un certificat approuvé par l’ARC pour le Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
Les personnes citoyennes canadiennes, résidentes permanentes ou protégées peuvent être admissibles, tout comme celles inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Une personne présente temporairement au Canada depuis au moins 18 mois consécutifs peut également avoir droit à la prestation.
Dépôt prévu : le 15 octobre 2026
Sécurité de la vieillesse
Accessible dès 65 ans, peu importe le parcours professionnel, cette pension fédérale est ajustée quatre fois par année selon le coût de la vie, soit en janvier, avril, juillet et octobre.
Une hausse de 1,4 % s'applique pour le trimestre d'octobre à décembre 2026, ce qui porte le montant maximal à environ 762,50 $ par mois pour les 65 à 74 ans, et à 838,75 $ pour les personnes de 75 ans et plus.
Pour y avoir droit, il faut détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, en plus d'avoir vécu au moins 10 ans au Canada après l'âge de 18 ans.
Dépôt prévu : le 28 octobre 2026
Pour en savoir plus sur la Sécurité de la vieillesse, clique ici.
Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels
Ce nouveau programme fédéral remplace l'ancien crédit pour la TPS/TVH à compter de juillet 2026. Il offre une aide financière non imposable aux ménages à faible ou moyen revenu, peu importe si tu as travaillé ou non durant l'année.Pour être admissible, tu dois résider au Canada aux fins de l'impôt et avoir au moins 19 ans.
Ton revenu familial net rajusté doit également se situer sous les seuils établis, par exemple, 60 012 $ pour une personne seule sans enfant, en fonction de ta déclaration de revenus de 2025.
Les montants maximaux pour la période de juillet 2026 à juin 2027 sont les suivants :
- Personne célibataire : jusqu'à 679 $
- Personne mariée ou en union de fait : jusqu'à 890 $
- Par enfant admissible de moins de 19 ans : 234 $ supplémentaires les versements sont trimestriels.
L'ARC t'enverra un avis indiquant le montant annuel auquel tu as droit ainsi que le calendrier de tes paiements. Si tu es inscrit.e au dépôt direct, les virements se font automatiquement.
Dépôt prévu : le 5 octobre 2026
Allocation famille
L'inscription à l'Allocation famille se fait automatiquement lors de la déclaration de naissance d'un enfant auprès du Directeur de l'état civil. Toutefois, les personnes qui adoptent un enfant, immigrent au Québec ou obtiennent leur citoyenneté doivent présenter une demande pour recevoir cette aide.
Le montant versé est établi en fonction du revenu familial déclaré et n'est pas imposable.
Admissibilité : les familles admissibles ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 18 ans qui résident avec elles.
Montant : variable selon la situation familiale et peut atteindre 4 145 $ par année pour les familles monoparentales dont le salaire est de moins de 60 000 $ annuellement.
Le prochain versement sera le 1er octobre.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.