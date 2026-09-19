8 prestations et crédits d’impôt pour les personnes âgées du Québec versés en octobre 2026
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La retraite s’accompagne aussi de son lot d’avantages financiers, et octobre 2026 ne fera pas exception pour les personnes aînées du Québec. Retraite Québec, Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC) gèrent chacun leur propre calendrier, et voici ce qui pourrait bientôt atterrir dans ton compte.
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Certains montants se déposent automatiquement, sans aucune démarche. D’autres nécessitent une inscription préalable ou une demande formelle : mieux vaut donc vérifier ton admissibilité à chacun pour ne rien laisser sur la table.
Pour suivre l’état de tes versements, Mon dossier pour les citoyens chez Revenu Québec et Mon dossier du côté de l’ARC restent tes meilleurs outils.
Programme Allocation-logement
Payer un loyer qui gruge une trop grande part du budget, ça touche particulièrement les personnes âgées à revenu limité. Le Programme Allocation-logement, administré par Revenu Québec, offre justement un coup de pouce mensuel à ces ménages, sans distinction de composition familiale.
L’aide accordée, qui peut atteindre 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois, dépend du revenu, du coût du loyer et du nombre de personnes vivant sous le même toit.
Une toute nouvelle période de calcul débute justement le 1er octobre 2026 et se poursuivra jusqu’en septembre 2027, avec un versement prévu comme d’habitude lors des cinq premiers jours du mois.
Crédit d’impôt pour solidarité
Le crédit d’impôt pour solidarité vient réduire la facture fiscale des personnes à revenu faible ou moyen. Trois volets le composent, soit la TVQ, le logement, et, pour certains résidents de villages nordiques, un montant additionnel. Le calcul repose sur ta situation au 31 décembre 2025.
La fréquence à laquelle tu reçois ton crédit pour la période de juillet 2026 à juin 2027 dépend directement du montant total accordé.
- 240 $ ou moins : un seul dépôt, déjà reçu en juillet
- Entre 241 $ et 799 $ : quatre versements dans l’année, dont le prochain arrive en octobre
- 800 $ et plus : un dépôt chaque mois jusqu’en juin 2027
Peu importe ta situation, l’argent entre toujours dans les cinq premiers jours du mois visé, donc au début d’octobre pour ce prochain versement.
Prochain dépôt : 5 octobre 2026
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Contrairement à plusieurs autres programmes, la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) ne demande aucun historique de cotisation. Offerte dès 65 ans, elle est calculée selon le nombre d’années vécues au Canada.
Le montant est révisé chaque trimestre, et une hausse de 1,4 % entrera en vigueur pour la période d’octobre à décembre 2026, ce qui porte les sommes maximales à environ :
- 762,50 $ par mois entre 65 et 74 ans
- 838,75 $ par mois à 75 ans et plus
La plupart des bénéficiaires sont inscrits automatiquement. Sans confirmation à l’approche de tes 65 ans, il faut communiquer directement avec Service Canada. Reporter le début des versements jusqu’à 70 ans reste aussi possible pour toucher un montant plus élevé par la suite.
Ce dépôt englobe également, pour les personnes qui y ont droit, le Supplément de revenu garanti, l’Allocation ou l’Allocation au survivant.
Date du versement : le 28 octobre 2026
Plus de détails sur la pension de la Sécurité de la vieillesse ici.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
À la différence de la SV, cette rente provinciale repose entièrement sur les années de cotisation. Elle s’adresse aux personnes ayant touché un revenu de travail supérieur à 3 500 $ pendant au moins un an, et le montant versé augmente selon l’âge choisi pour en commencer le versement.
- Dès 60 ans : jusqu’à 964,90 $ par mois (64 % de la rente complète)
- À 65 ans : jusqu’à 1 507,65 $ par mois (rente complète)
- Jusqu’à 72 ans : jusqu’à 2 394,15 $ par mois (maximum bonifié)
Commencer tôt entraîne une réduction permanente du montant, alors que patienter le fait grimper de façon notable. Après 65 ans, continuer à cotiser devient facultatif, autant pour toi que pour ton employeur.
Date du versement : le 30 octobre 2026
Supplément de revenu garanti (SRG)
Ce supplément non imposable vient bonifier la pension de base pour les personnes âgées à revenu plus modeste. Pour y avoir droit, il faut avoir 65 ans ou plus, résider au Canada, déjà recevoir la SV, et te situer sous un plafond de revenu qui varie selon ta situation familiale.
Avec la hausse trimestrielle de 1,4 % applicable d’octobre à décembre 2026, le montant mensuel maximal grimpe à environ 684,41 $ pour une personne mariée dont le ou la partenaire reçoit aussi la pleine SV, jusqu’à environ 1 138,90 $ pour une personne célibataire, veuve ou divorcée.
Date du versement : le 28 octobre 2026
L’Allocation
Cette prestation mensuelle non imposable vise les personnes de 60 à 64 ans dont le ou la partenaire reçoit à la fois la pension de base et le SRG.
Plusieurs conditions s’appliquent :
- avoir entre 60 et 64 ans
- résider au Canada
- détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente
- avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après l’âge de 18 ans
- avoir un ou une partenaire qui touche à la fois la SV et le SRG
- avoir un revenu combiné annuel sous 41 500 $
Avec la réindexation d’octobre, le montant maximal grimpe à environ 1 448,06 $. Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu reçois cette allocation, elle se transforme automatiquement en Allocation au survivant.
Date du versement : le 28 octobre 2026
Allocation au survivant
Les personnes veuves âgées de 60 à 64 ans, sans nouvelle union depuis leur deuil, peuvent se tourner vers cette prestation fédérale mensuelle non imposable, pensée pour celles qui se retrouvent seules avec des moyens financiers limités.
Elle se poursuit jusqu’à 65 ans, moment où la SV prend automatiquement le relais. Une demande peut être déposée jusqu’à 11 mois avant le 60e anniversaire.
Deux conditions principales s’appliquent :
- être veuf ou veuve, sans nouvelle union depuis le décès du ou de la partenaire
- avoir un revenu annuel sous 30 216 $, au-delà duquel la prestation n’est plus offerte
Avec la hausse trimestrielle applicable dès octobre, le montant maximal atteint environ 1 726,18 $ par mois, calculé selon les revenus de l’année précédente.
Date du versement : le 28 octobre 2026
Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels
Ce nouveau programme fédéral remplace l’ancien crédit pour la TPS/TVH à compter de juillet 2026. Il offre une aide financière non imposable aux ménages à faible ou moyen revenu, peu importe si tu as travaillé ou non durant l’année.Pour être admissible, tu dois résider au Canada aux fins de l’impôt et avoir au moins 19 ans.
Ton revenu familial net rajusté doit également se situer sous les seuils établis, par exemple, 60 012 $ pour une personne seule sans enfant, en fonction de ta déclaration de revenus de 2025.
Les montants maximaux pour la période de juillet 2026 à juin 2027 sont les suivants :
- Personne célibataire : jusqu’à 679 $
- Personne mariée ou en union de fait : jusqu’à 890 $
- Par enfant admissible de moins de 19 ans : 234 $ supplémentaires les versements sont trimestriels.
Puisque l’ACEBE est versée en quatre paiements égaux étalés sur l’année, le versement d’octobre représente le quart de ces sommes, soit jusqu’à :
- 169,75 $ si tu es célibataire
- 222,50 $ si tu es en couple
- 58,50 $ de plus par enfant admissible
L’ARC t’enverra un avis indiquant le montant annuel auquel tu as droit ainsi que le calendrier de tes paiements. Si tu es inscrit.e au dépôt direct, les virements se font automatiquement.
Dépôt prévu : le 5 octobre 2026
Pour tous les détails officiels, consulte la page de l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels sur Canada.ca.
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