La STM embauche des constables spéciaux avec un sec. 5 et le salaire débute à 31,16 $/h

Et ça peut atteindre 43,55 $/h après quelques années au poste. 🤑
Un panneau du métro de la STM. Droite : Deux constables spéciaux.

Emplois à Montréal : La STM embauche pour mars 2027.

Shawn Ccf | Dreamstime, STM - Mouvement collectif | Facebook
Éditrice Junior

Un poste avec un bon salaire, de la sécurité d'emploi et pas besoin d'un bac pour postuler? C'est exactement ce qu'offre la Société de transport de Montréal (STM) en ce moment. L'entreprise publique recrute des constables spéciaux et spéciales pour renforcer ses équipes, et le salaire a été ajusté à 31,16 $ de l'heure.

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Mais ce n'est pas tout, après douze mois en poste, le taux horaire passe à 32,35 $. Et avec les années d'ancienneté, il est possible de grimper jusqu'à 43,55 $ de l'heure après six ans dans le rôle.

Concrètement, en quoi consiste le travail? Les constables spécial.e.s patrouillent le réseau de la STM, que ce soit dans le métro ou sur les bus, selon leur affectation. Ils et elles vérifient les titres de transport, interviennent en cas de situation d'urgence, appliquent les règlements et jouent un rôle de prévention auprès de la clientèle. Le poste demande aussi de rédiger des rapports et, à l'occasion, de témoigner en cour.

Pour poser sa candidature, il faut détenir un diplôme d'études secondaires, un DEC ou un bac dans un domaine pertinent (technique policière, droit, criminologie, sûreté industrielle, etc.). La STM demande aussi de deux à trois ans d'expérience liée à la sécurité, aux services d'urgence, au domaine militaire ou à l'intervention sociale, en plus d'une expérience en service à la clientèle.

Un permis de conduire classe 5 valide au Québec est exigé, et il faut être prêt.e à obtenir un permis classe 4A avant la signature du contrat. La maîtrise du français à l'écrit est requise, tout comme une bonne connaissance de l'anglais pour être en mesure d'intervenir avec les personnes anglophones.

Le processus de sélection comprend aussi un test d'aptitudes physiques, des exigences médicales à respecter et une enquête de sécurité de niveau deux réalisée par la Sûreté du Québec. Les personnes retenues devront ensuite suivre une formation de 15 semaines à l'École nationale de police du Québec avant d'obtenir leur diplôme.

Côté avantages, la STM propose des primes selon l'horaire de travail, un régime de retraite à prestations déterminées, une politique de vacances concurrentielle et le transport collectif gratuit sur tout son réseau. Les horaires varient entre le jour, le soir et la nuit.

Ce processus vise à combler des postes pour la prochaine cohorte, prévue pour mars 2027, alors si ça t'intéresse, mieux vaut ne pas trop tarder à postuler.

Constable spécial.e

Salaire : 31,16 $ de l'heure à l'embauche

Employeur : Société de transport de Montréal

C'est ici pour postuler

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

La STM engage des constables spéciaux avec un sec. 5 et ça paie 30,40 $/h à l'embauche

Ça monte à 31,56 $/h après un an. 🤑

La STM recrute des préposés avec un sec. 5 et ça paie 32,22 $/h à l'embauche

Plus des primes! 🤑

La STM engage au service à la clientèle avec un sec. 5 et ça paie 33,75 $/h à l'embauche

Pas besoin d'années d'expérience pour postuler. 👀

La STM engage des répartiteurs avec un sec. 5 et le salaire débute à 31,16 $/h

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