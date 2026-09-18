La STM embauche des constables spéciaux avec un sec. 5 et le salaire débute à 31,16 $/h
Un poste avec un bon salaire, de la sécurité d'emploi et pas besoin d'un bac pour postuler? C'est exactement ce qu'offre la Société de transport de Montréal (STM) en ce moment. L'entreprise publique recrute des constables spéciaux et spéciales pour renforcer ses équipes, et le salaire a été ajusté à 31,16 $ de l'heure.
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Mais ce n'est pas tout, après douze mois en poste, le taux horaire passe à 32,35 $. Et avec les années d'ancienneté, il est possible de grimper jusqu'à 43,55 $ de l'heure après six ans dans le rôle.
Concrètement, en quoi consiste le travail? Les constables spécial.e.s patrouillent le réseau de la STM, que ce soit dans le métro ou sur les bus, selon leur affectation. Ils et elles vérifient les titres de transport, interviennent en cas de situation d'urgence, appliquent les règlements et jouent un rôle de prévention auprès de la clientèle. Le poste demande aussi de rédiger des rapports et, à l'occasion, de témoigner en cour.
Pour poser sa candidature, il faut détenir un diplôme d'études secondaires, un DEC ou un bac dans un domaine pertinent (technique policière, droit, criminologie, sûreté industrielle, etc.). La STM demande aussi de deux à trois ans d'expérience liée à la sécurité, aux services d'urgence, au domaine militaire ou à l'intervention sociale, en plus d'une expérience en service à la clientèle.
Un permis de conduire classe 5 valide au Québec est exigé, et il faut être prêt.e à obtenir un permis classe 4A avant la signature du contrat. La maîtrise du français à l'écrit est requise, tout comme une bonne connaissance de l'anglais pour être en mesure d'intervenir avec les personnes anglophones.
Le processus de sélection comprend aussi un test d'aptitudes physiques, des exigences médicales à respecter et une enquête de sécurité de niveau deux réalisée par la Sûreté du Québec. Les personnes retenues devront ensuite suivre une formation de 15 semaines à l'École nationale de police du Québec avant d'obtenir leur diplôme.
Côté avantages, la STM propose des primes selon l'horaire de travail, un régime de retraite à prestations déterminées, une politique de vacances concurrentielle et le transport collectif gratuit sur tout son réseau. Les horaires varient entre le jour, le soir et la nuit.
Ce processus vise à combler des postes pour la prochaine cohorte, prévue pour mars 2027, alors si ça t'intéresse, mieux vaut ne pas trop tarder à postuler.
Constable spécial.e
Salaire : 31,16 $ de l'heure à l'embauche
Employeur : Société de transport de Montréal
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