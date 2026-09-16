18 produits de beauté de marques connues qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart
Quand le MÊME produit se vend 5 $ au Dollo et 15,97 $ au Walmart.🤯🤯🤯
Quand on cherche à payer moins cher pour les produits du quotidien, Walmart fait souvent partie des premiers endroits auxquels on pense. Pourtant, Dollarama réussit parfois à afficher des prix encore plus bas sur certains essentiels beauté de marques bien connues, même lorsqu’on compare des produits identiques ou des formats très semblables.
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Et ce n’est plus vraiment surprenant de croiser des noms populaires dans les allées beauté de la bannière verte et jaune. Maquillage, soins pour les cheveux, produits pour la peau et autres essentiels s’y retrouvent régulièrement pour 5 $ ou moins. Là où ça devient particulièrement intéressant, c’est lorsqu’on prend le temps de comparer les étiquettes avec celles de Walmart. Sur un seul article, l’écart peut sembler relativement modeste, mais, lorsqu’on renouvelle plusieurs produits de sa routine en même temps, les économies commencent rapidement à s’additionner.
On a donc comparé les prix de plusieurs trouvailles repérées au magasin du dollar avec ceux affichés chez le géant américain afin de voir où ton argent va réellement le plus loin. Même lorsque les formats ne sont pas exactement les mêmes, le calcul par unité, par 100 ml ou par 100 g permet de départager les deux détaillants plus justement.
Chez Dollarama, l’inventaire peut varier considérablement d’une succursale à l’autre et rien ne garantit que tous ces produits seront disponibles près de chez toi. Mais si tu les croises en magasin, prendre quelques secondes pour comparer les factures pourrait clairement valoir le coup.
Correcteur Instant Age Rewind Maybelline
Le correcteur multiusage Instant Age Rewind Maybelline New York en vente chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 20 ml
Prix au Walmart : 15,97 $ pour 20 ml
Même si l’emballage repéré au Dollarama affiche l’ancienne présentation, le format de 20 ml des correcteurs multiusage Perfector et Eraser de Maybelline est le même que celui vendu chez Walmart et, au final, la formule du produit demeure la même. À 5 $ au magasin du dollar plutôt que 15,97 $ chez le géant américain, la différence atteint 10,97 $, ce qui représente une économie d’environ 69 %.
Tonifiant purifiant Nivea
Le tonifiant purifiant Nivea en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 200 ml
Prix au Walmart : 9,26 $ pour 200 ml
Pour une peau mixte à grasse, le Tonifiant Purifiant NIVEA aide à retirer les résidus tout en laissant un fini plus mat et en maintenant l’hydratation. Le format de 200 ml est affiché à 4,50 $ au Dollo, comparativement à 9,26 $ chez Walmart. Tu peux donc en acheter deux au magasin du dollar pour moins que le coût d'une seule unité chez le géant américain.
Crème pour les mains Nivea
La crème pour les mains Nivea en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3,25 $ pour 75 ml
Prix au Walmart : 14,99 $ pour 75 ml
Pour garder les mains hydratées sans trop piger dans son budget, la Nivea Crème pour les Mains Soin Protecteur fait partie des écarts de prix qui surprennent. Si le tube repéré au magasin du dollar est bien le même format de 75 ml que celui de Walmart, il coûte 3,25 $ contre 14,99 $, une grande différence de 11,74 $.
Crème hydratante de nuit Olay Regenerist Retinol 24
La crème hydratante de nuit Olay rétinol en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 42 g
Prix au Walmart : 39,98 $ pour 50 g
Le format repéré au Dollarama se présente différemment, puisqu’il contient six petits sachets de 7 g, pour un total de 42 g. À 5 $, cela revient à environ 11,90 $ par 100 g, alors que la Crème pour le visage Olay Rétinol 24 de 50 g vendue 39,98 $ chez Walmart atteint 79,96 $ par 100 g. Autrement dit, à quantité comparable, l’option de la bannière verte et jaune coûte environ 85 % moins cher.
Savon en barre Shea Moisture
Le savon en barre Shea Moisture en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 227 g
Prix au Walmart : 7,68 $ pour 227 g
Avec son huile de noix de coco, sa fleur d’hibiscus et son beurre de karité, le savon en barre Éclat Radieux SheaMoisture à la noix de coco et à l'hibiscus mise notamment sur l’hydratation de la peau. Pour le même format de 227 g, il coûte 5 $ au Dollarama plutôt que 7,68 $ chez Walmart, une économie d’environ 35 %.
Shampooing sec Batiste
Le shampooing sec de Batiste en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 200 ml
Prix au Walmart : 10,48 $ pour 200 ml
Pas besoin de se ruiner pour utiliser l'une des marques de shampoing sec les plus populaires. Le format régulier de Batiste en vaporisateur (200 ml) est affiché à 5 $ au Dollarama, alors que le même emballage grimpe à 10,48 $ chez Walmart. En passant par la bannière verte et jaune, on garde donc 5,48 $ dans ses poches, soit un peu plus de la moitié du prix.
Gel douche Monday
Le gel douche de Monday en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 600 ml
Prix au Walmart : 8,97 $ pour 600 ml
Pour ce gel douche fouetté hydratation gardénia frais de Monday, l’écart se voit rapidement. Le format de 600 ml est proposé à 5 $ au Dollarama, alors qu’il faut débourser 8,97 $ chez Walmart, une différence de 3,97 $. Au final, le prix affiché à la bannière verte et jaune est environ 44 % plus bas.
Fixatif tenue extra ferme Pantene Pro-V
Le fixatif tenue extra ferme de Pantene Pro-V en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 200 g
Prix au Walmart : 5,97 $ pour 200 g
Ce n’est peut-être pas l’écart le plus spectaculaire de la liste, mais chaque dollar compte quand vient le temps de racheter ses essentiels. Le fixatif Pantene Pro-V à tenue extra ferme est affiché à 5 $ au Dollarama, contre 5,97 $ chez Walmart pour 200 g. La différence sur la facture est donc d'un peu moins d'un dollar, soit environ 16 % sous celui du géant américain.
Désodorisant Secret Tout le corps
Le désodorisant Secret Tout le corps en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 68 g
Prix au Walmart : 16,97 $ pour 68 g
Le désodorisant en bâton de Secret repéré au Dollarama est sans parfum, tandis que Walmart propose une option pour tout le corps sans aluminium, aux notes de pêche et de vanille. Côté prix, la différence est toutefois beaucoup plus marquée que celle de la fragrance : il faut débourser 16,97 $ chez Walmart, tandis que le Dollarama vend cet essentiel à seulement 5 $. Un écart d’environ 71 %.
Fard à paupières liquide Covergirl Exibitionist
Le fard à paupières liquide pailleté Exhibitionist de Covergirl en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 40 ml
Prix au Walmart : 12,13 $ pour 40 ml
Cette trouvaille Covergirl se démarque un peu des autres, puisque la version qu'on retrouve au Dollarama provient de l’édition Kelsea Ballerini, avec des teintes rose gold inspirées de ses looks scintillants. Le fard à paupières liquide pailleté Exhibitionist est affiché à 5 $ au Dollo, tandis que Walmart demande 12,13 $ pour la teinte Clair de lune. Même si la couleur n’est pas la même, l’écart atteint 7,13 $, soit près de 59 % de moins du côté de l’enseigne à petits prix.
Ensemble de trois rasoirs jetables Bic Soleil escape
L'ensemble de trois rasoirs jetables Bic Soleil escape en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour trois rasoirs
Prix au Walmart : 8,97 $ pour quatre rasoirs
Les deux versions des rasoirs jetables Bic Soleil Escape ne sont pas tout à fait identiques côté fragrance : ceux repérés au Dollarama ont des manches parfumés à la rose et au magnolia, tandis que Walmart propose plutôt une version aux agrumes. Une fois le prix ramené à l’unité, le paquet de trois à 5 $ revient à environ 1,67 $ par rasoir, contre 2,24 $ chacun pour le paquet de quatre à 8,97 $ chez Walmart, soit environ 26 % moins cher au magasin du dollar.
Outil estompeur de maquillage en gelée Revlon
L'outil estompeur de maquillage en gelée Revlon en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2 $ pour un outil estompeur
Prix au Walmart : 15,47 $ pour un outil estompeur
Chez Walmart, il faut débourser 15,47 $ pour cet accessoire, ce qui rend la comparaison particulièrement frappante. L’outil estompeur de maquillage en gelée à double extrémité Revlon a été repéré à seulement 2 $ au Dollarama. Pour un seul item dans les deux cas, le magasin du dollar affiche donc un montant inférieur de 13,47 $, soit près de 87 % de moins.
Lingettes nettoyantes Neutrogena
Les lingettes nettoyantes et démaquillantes Neutrogena Hydro Boost pour le visage en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 25 lingettes
Prix au Walmart : 11,97 $ pour 25 lingettes
Un emballage de 25 lingettes peut coûter pas mal plus cher selon l’endroit où tu l’achètes. Les lingettes nettoyantes et démaquillantes Neutrogena Hydro Boost pour le visage sont proposées à 11,97 $ chez Walmart, alors que le même format est affiché à 5 $ au Dollo. La facture baisse donc de 6,97 $ en choisissant la bannière verte et jaune.
Coloration capillaire permanente de Clairol
La coloration capillaire permanente de Clairol en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour une coloration
Prix au Walmart : 6 $ pour une coloration
Pour une boîte de coloration, la différence est plus discrète, mais le Dollarama garde tout de même l’avantage. La Clairol L'Image Coloration Permanente y est offerte à 5 $, tandis que Walmart l’affiche à 6 $. Ça représente quand même 1 $ de moins.
Baume à lèvres Bridgerton Nivea
Le baume à lèvres Bridgerton de Nivea en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2,50 $
Prix au Walmart : 4,97 $
Les éditions limitées ne viennent pas toujours avec un petit prix, mais celle-ci fait exception. Le Baume à lèvres Bridgerton de NIVEA est offert en plusieurs variantes, dont Tarte aux Mûres, repérée en format de 4,8 g à 2,50 $ au Dollarama. Chez Walmart, cette même version est affichée à 4,97 $, ce qui place le coût de la bannière verte et jaune environ 50 % plus bas.
Faux cils magnétiques Ardell
Faux cils magnétiques Ardell en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama 4,50 $ pour une paire
Prix au Walmart : 11,97 $ pour une paire
Chez Walmart, une paire de faux cils est affichée à 11,97 $, soit plus du double du coût affiché au magasin du dollar, soit 4,50 $. Que tu tombes sur la version Magnetic Mega Hold ou Magnetic Naked Lashes, les cils magnétiques de la marque Ardell reviennent donc 7,47 $ moins cher au Dollarama.
Mascara méga volume Wet n Wild
Le mascara méga volume Wet n Wild en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3 $ pour 6 ml
Prix au Walmart : 4,48 $ pour 6 ml
Encore une fois : même produit, même formule, mais pas du tout le même prix. Le mascara méga volume de la populaire marque Wet n Wild est vendu 3 $ au Dollarama, alors que Walmart l’affiche à 4,48 $. Ça représente 1,48 $ de moins en choisissant le magasin du dollar.
Bandes pour les pores Bioré
Les bandes pour les pores Bioré en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour quatre bandes
Prix au Walmart : 10,97 $ pour huit bandes
Ce n'est pas parce qu'on achète en plus grande quantité qu'on épargnes automatiquement. L'emballage est 50 % plus petit au magasin du dollar, mais le prix, lui est près de 57 % plus bas. Les bandes de nettoyage en profondeur pour les pores Bioré reviennent à environ 1,19 $ chacune avec quatre bandes pour 4,75 $ au Dollo, contre environ 1,37 $ l’unité chez Walmart pour la boîte de huit à 10,97 $.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.