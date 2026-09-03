Ce produit de beauté de marque connue trouvé au Dollarama est 76% moins cher que sur Amazon

Ça vaut une visite du rayon beauté au Dollo!

La facade d'un Dollarama.

Dollarama vend un produit de beauté Maybelline New York à 5 $.

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Éditrice Junior

Les rayons beauté du Dollarama cachent parfois des trouvailles de grandes marques à des prix qui donnent envie de regarder deux fois l'étiquette. Cette fois-ci, c'est un produit Maybelline vendu à seulement 5 $ qui a attiré notre attention, surtout lorsqu'on compare son prix à celui affiché ailleurs.

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Le Instant Age Rewind Instant Perfector 4-en-1 Glow de Maybelline New York est vendu 20,54 $ sur Amazon Canada au moment d'écrire ces lignes. Autrement dit, le trouver à 5 $ au Dollo représente une différence de 15,54 $, soit environ 76 % de moins. À titre de comparaison, le site du Jean Coutu affiche actuellement ce même produit à 21,99 $.

Le Instant Age Rewind Instant Perfector 4-en-1 Glow de Maybelline New York au Dollarama. Le Instant Age Rewind Instant Perfector 4-en-1 Glow de Maybelline New York est à vendre à une fraction du prix au Dollarama.Claudia Chrétien | Narcity Québec

Ce perfecteur mise sur le concept du « quatre produits en un ». Sa formule à couvrance légère combine les effets d'une base, d'un correcteur, d'un illuminateur et d'une crème BB afin d'unifier le teint tout en lui donnant un fini lumineux. Le produit s'applique directement avec l'embout en éponge intégré au tube.

Côté teintes, c'est toutefois là que la chasse au trésor commence. Maybelline propose normalement plusieurs nuances pour ce produit, mais rien ne garantit que ton Dollarama du coin aura toutes les options sur ses tablettes.

Comme l'inventaire du Dollarama peut varier d'une succursale à l'autre, il faut donc te déplacer pour savoir si le produit est disponible près de chez toi, et surtout si tu réussiras à mettre la main sur une couleur qui convient à ton teint. C'est un peu moins pratique qu'une commande en ligne, mais pour une différence de plus de 15 $, le détour pourrait valoir le coup.

Le Instant Age Rewind Instant Perfector 4-en-1 Glow de Maybelline New York sur Amazon. Le Instant Age Rewind Instant Perfector 4-en-1 Glow de Maybelline New York est affiché à 20,54 $ sur Amazon. Amazon Canada

Du côté des avis sur Amazon, le produit détient une note de 4 étoiles sur 5 basée sur 679 évaluations. Des internautes apprécient notamment sa facilité d'utilisation, son fini naturel et la sensation d'hydratation qu'il laisse sur la peau. Cela dit, d'autres mentionnent que le produit ne convient pas à tous les types de peaux. Une personne en particulier ne trouvait pas que c'était un bon achat, alors que sa sœur l'avait beaucoup aimé.

À 5 $, ça peut donc être une manière pas trop risquée de tester le produit sans payer son prix habituel d'une vingtaine de dollars, à condition de le dénicher!


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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