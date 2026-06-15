Sephora lance un gros solde d'été allant jusqu'à 50 % : voici 12 des meilleurs deals
Du Tatcha, Summer Fridays, LANEIGE ou même YSL Beauty à petit prix? OUI, SVP!
La facture chez Sephora fait toujours assez mal, mais si on est stratégique et qu'on profite des promotions, comme les ventes semi-annuelles et les aubaines éphémères diverses, ça peut faire une grande différence pour le portefeuille. Et un événement en cours ce mois-ci ne fait pas exception : la boutique a lancé un important solde offrant jusqu'à 50 % de rabais sur une foule d'essentiels beauté et maquillage jusqu'au 23 juin. En plus, certains hydratants pour le visage sont offerts à 20 % de rabais jusqu'au 16 juin 2026.
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Comme il y a des centaines de produits à prix réduit, je t'ai facilité la tâche, en tant que membre Rouge (ça, si tu ne connais pas les niveaux, ça veut dire en tant que personne qui dépense trop annuellement au Sephora), en sélectionnant quelques favoris qui valent vraiment le détour ou la commande en ligne, à mon avis.
Que tu veuilles refaire tes réserves de soins préférés, tester un produit dont tout le monde parle sur TikTok ou simplement te gâter sans faire exploser ton budget, voici douze aubaines à ne pas manquer.
Masque Jet Lag hydratant | Summer Fridays
Il y a actuellement un rabais de 13,20 $ sur le masque et hydratant Jet Lag de Summer Fridays.
Prix régulier :
66 $ pour 64 g
Prix en solde : 52,80 $ pour 64 g - Jusqu'au 16 juin seulement
Rabais : 13,20 $
Récompensé par le prix Allure Best of Beauty 2025, le masque et hydratant Jet Lag de la populaire marque Summer Fridays est l'un de mes chouchous depuis des années, parce qu'il fait des miracles pour la peau déshydratée, fatiguée ou qui manque simplement d’éclat. Sa formule ultra-hydratante lui redonne rapidement une apparence fraîche et lumineuse, et je l'aime particulièrement puisqu'il n'a pas besoin d'être rincé.
Utilise-le comme masque de nuit, soin express ou hydratant quotidien pour nourrir ta peau en profondeur. Sa formule non parfumée et végane convient à tous les types de peau, même les plus sensibles.
Crème hydratante et repulpante The Dewy Skin | Tatcha
Il y a actuellement un rabais de 20 $ sur la crème hydratante et repulpante rechargeable The Dewy Skin de Tatcha.
Prix régulier :
100 $ pour 50 ml
Prix en solde : 80 $ pour 50 ml - Jusqu'au 16 juin seulement
Rabais : 20 $
J'ai découvert ce produit malgré moi après l'avoir reçu en cadeau d'une amie, et je le regrette depuis, puisque je suis devenue accro et que la marque Tatcha n'est vraiment pas donnée. Pendant le solde, c'est donc le moment parfait pour faire des provisions!
La crème The Dewy Skin fait des miracles pour la peau sèche ou mixte. Enrichie de squalane et de riz noir japonais, d'acide hyaluronique d'algues rouges et riche en antioxydants, elle aide à préserver l'hydratation tout au long de la journée tout en protégeant la peau contre les agressions environnementales. Elle laisse également le visage lumineux et éclatant.
Hydratant au lait lumineux The Dewy Milk | Tatcha
Il y a actuellement un rabais de 6,80 $ sur le mini-hydratant au lait lumineux de Tatcha.
Prix régulier :
34 $ pour 15 ml
Prix en solde : 27,20 $ pour 15 ml - Jusqu'au 16 juin seulement
Rabais : 6,80 $
Ce produit de la même gamme de Tatcha a attiré mon attention grâce à son impressionnante note de 4,7/5, basée sur 543 avis sur le site de Sephora Canada.
Parfait pour les voyages grâce à son format mini, cet hydratant léger est réputé pour procurer un effet peau fraîche et lumineuse sans laisser de fini gras. Sa formule lactée hydrate intensément grâce au zinc hyaluronate tout en aidant à contrôler l'excès de sébum.
Enrichi de thé vert prébiotique et de riz violet japonais riche en antioxydants, il contribue à révéler un teint éclatant. Il convient particulièrement aux peaux normales, mixtes et grasses qui recherchent une hydratation efficace sans compromis sur la légèreté.
Baume brillant à lèvres | LANEIGE
Il y a actuellement un rabais de 5,10 $ sur le baume hydratant léger Lip Glowy au beurre de karité de LANEIGE.
Prix régulier :
25,50 $
Prix en solde : 20,40 $
Rabais : 5,10 $
LANEIGE est un incontournable lorsqu'il est question de soins pour les lèvres, particulièrement grâce à ses masques de nuit (psst : les masques pamplemousse et thé glacé à la pêche sont aussi en solde).
Mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce gloss enrichi de beurre de karité, qui offre le même fini ultra-lustré que les masques, sans effet collant.
Tu y retrouves les mêmes saveurs gourmandes ainsi qu'une légère teinte. L'une de mes préférées est sans contredit Bonbon gourmand, une nuance légèrement rosée aussi jolie que délicieuse.
Soin thermoprotecteur Color Fanatic | Pureology
Il y a actuellement un rabais de 12,37 $ sur le revitalisant sans rinçage Color Fanatic de Pureology.
Prix régulier :
49,50 $ pour 200 ml
Prix en solde : 37,13 $ pour 200 ml
Rabais : 12,37 $
J'ai découvert le Color Fanatic de Pureology parce que c'est le produit qu'utilise ma coiffeuse. On va se le dire : c'est bon signe quand les pros choisissent une gamme pour leur usage quotidien.
C'est un véritable incontournable si tu utilises régulièrement un séchoir, un fer plat ou un fer à friser. À appliquer sur les cheveux essorés après la douche, ce revitalisant sans rinçage multifonction hydrate, démêle et protège les cheveux contre la chaleur jusqu'à 450 °F, tout en aidant à préserver l'éclat de la coloration.
Sa formule enrichie d'huile de caméline, d'huile de noix de coco et d'huile d'olive nourrit les cheveux, réduit les frisottis et ajoute une belle brillance sans les alourdir. Il ne laisse aucun fini gras, ce que j'apprécie énormément.
Vaporisateur de maquillage All Nighter | Urban Decay
Il y a actuellement un rabais de 12,75 $ sur le vaporisateur fixateur de maquillage hydrofuge All Nighter d’Urban Decay.
Prix régulier :
51 $ pour 118 ml
Prix en solde : 38,25 $
Rabais : 12,75 $
Le All Nighter d'Urban Decay est probablement l'un des vaporisateurs fixateurs de maquillage les plus appréciés avec l'impressionnante note de 4,6/5 basée sur près de 3 000 commentaires sur Sephora Canada.
Si tu en as assez de voir ton maquillage disparaître ou couler après quelques heures, ce vaporisateur vaut vraiment son prix, selon moi. Sa brume ultrafine fixe le maquillage sans effet collant ni asséchant et aide à conserver un fini naturel pendant des heures. Résistant à l'eau, à la sueur et aux transferts, c'est le genre de produit que j'aime avoir sous la main pour les événements ou les journées d'été particulièrement chaudes et humides.
Masque infusé de crème Ceramidin | Dr.Jart+
Il y a actuellement un rabais de 5,50 $ sur le masque infusé de crème Ceramidin de Dr. Jart+.
Prix régulier :
22 $
Prix en solde : 16,50 $
Rabais : 5,50 $
En toute transparence, les masques en feuille de Dr. Jart+ sont pratiquement les seuls pour lesquels je suis prête à dépenser. À mon avis, il est rare de voir des résultats aussi visibles avec ce type de produit, mais ceux de cette marque font réellement une différence. Cela dit, ils ne sont pas donnés, alors j'en profite toujours pour faire des réserves pendant les soldes.
Le masque infusé de crème Ceramidin est parfait quand la peau est sèche, tiraille ou manque d'éclat. Il est imbibé d'une formule riche en céramides, en beurre de karité et en huile d'argan. Il aide à renforcer la barrière cutanée tout en procurant une hydratation intense, laissant la peau nourrie, souple et confortable.
C'est un excellent choix pour les peaux sèches ou ternes qui ont besoin d'un petit coup d'éclat rapide avant un événement ou simplement après une journée sous le soleil estival.
Masque Scalp Revival | Briogeo
Il y a actuellement un rabais de 16,10 $ sur le masque hydratant et rafraîchissant pour le cuir chevelu au charbon de Briogeo.
Prix régulier :
46 $
Prix en solde : 29,90 $
Rabais : 16,10 $
Non, ce n'est pas que le cheveu qui a besoin de soin : le cuir chevelu aussi! Si le tien est irrité ou sujet aux démangeaisons, ce masque Scalp Revival de la marque Briogeo, lauréat du prix Allure Best of Beauty 2022, pourrait rapidement devenir un essentiel de ta routine capillaire. Sa formule combine le charbon binchotan, l’acide hyaluronique et l’aloès pour purifier le cuir chevelu tout en lui procurant une hydratation intense et durable.
L’ajout d’huiles de théier, de menthe poivrée et de menthe verte procure une sensation de fraîcheur instantanée qui aide à calmer les inconforts et à réduire la desquamation. Adapté à tous les types et textures de cheveux, ce masque nourrit le cuir chevelu et élimine les accumulations pour des cheveux brillants.
Sérum Watermelon Glow | Glow Recipe
Il y a actuellement un rabais de 15,15 $ sur le sérum Hue Drops Watermelon Glow de Glow Recipe.
Prix régulier :
50,50 $ pour 40 ml
Prix en solde : 35,35 $ pour 40 ml
Rabais : 15,15 $
La peau glowy est tendance depuis plusieurs années déjà, et les Hue Drops Watermelon Glow de Glow Recipe sont parmi les chouchous pour obtenir ce look. Ayant notamment explosé en popularité sur TikTok, il fait partie des produits favoris pour obtenir un teint lumineux sans avoir à porter beaucoup de maquillage.
Il combine les bienfaits d'un sérum hydratant et d'un illuminateur dans une formule légère qui donne instantanément bonne mine. Enrichi de niacinamide, il aide à atténuer l'apparence des pores et du teint irrégulier au fil du temps, tandis que l'acide hyaluronique et le melon d'eau procurent une dose d'hydratation bienvenue.
Sa formule transparente convient à tous les tons de peau et peut être utilisée seule, mélangée au fond de teint ou appliquée comme base lumineuse. C'est le genre de produit parfait pour les journées où tu veux avoir l'air reposée avec un minimum d'effort. Ah oui, et il sent hyper bon. Un petit plus qu'on aime!
Émulsion hydratante FPS 50 | Clinique
Il y a actuellement un rabais de 12 $ sur la lotion hydratante pour le visage avec FPS 50 de Clinique.
Prix régulier :
48 $ pour 75 ml
Prix en solde : 36 $
Rabais : 12 $
Le FPS est non négociable à l'année pour avoir une belle peau, que tu passes du temps sous le soleil ou non. Voici pourquoi j'ai un faible pour les produits du quotidien qui en contiennent déjà.
Cette lotion hydratante légère de la marque réputée combine une hydratation durable et une protection solaire à large spectre FPS 50 dans une formule confortable qui ne laisse aucun résidu blanc. Grâce à la glycérine pure et à l’acide hyaluronique, elle aide à retenir l’hydratation tout au long de la journée tout en renforçant la barrière cutanée. Sa texture soyeuse pénètre rapidement, sans effet gras, ce qui en fait un choix idéal pour les peaux normales, mixtes et sèches, même les plus sensibles.
Je ne suis pas seule à tripper sur le produit, il obtient 99 % de recommandations sur le site de Sephora Canada, et une note globale de 4,8/5 suite à 231 avis.
Illuminateur | Yves Saint Laurent
Il y a actuellement un rabais de 18,75 $ sur l’illuminateur en poudre Hyper Luminize de Yves Saint Laurent.
Prix régulier :
75 $
Prix en solde : 56,25 $
Rabais : 18,75 $
Les poudres de Yves Saint Laurent valent sincèrement l'achat, mais idéalement, pas à prix régulier. L'illuminateur, offert en quatre différentes teintes, soit Hypnotic Honey (or), Lavender Dust (rosé), Radieux fini (rose gold) ou Libertine Light (blanc) offre un fini lumineux qui tient jusqu’à douze heures. Sa formule légère avec niacinamide et acide hyaluronique fond sur la peau sans effet sec ou « poudré » sur le visage.
Selon la teinte et l'application, c'est un highlight parfait pour ajouter une touche lumineuse ou complètement glamour à ton teint.
Coffret de favoris de Sephora
Il y a actuellement un rabais de 19,50 $ sur l'ensemble Sephora Favorites Clean Me Up.
Prix régulier :
65 $ (Valeur 199 $)
Prix en solde : 45,50 $
Rabais : 19,50 $
J'adore ces coffrets qui permettent de découvrir de nouveaux produits sans se ruiner.
Ayant une valeur de 199 $, celle-ci rassemble plusieurs favoris beauté pour un look clean girl dans un seul ensemble. Tu y trouveras des essentiels pour le maquillage, les soins de la peau et même le corps, provenant tous de marques populaires, comme Merit, Saie, Tower 28 Beauty, VIOLETTE_FR et Le Nécessaire.
C'est l'occasion parfaite de tester plusieurs produits cultes, de renouveler ta routine ou de faire un beau cadeau à une passionnée de beauté.
Tandis que certains soldes se terminent le 16 juin 2026, d'autres offres seront lancées le 17 juin sur des shampoings et revitalisants de marques populaires, telle OUAI, K18, Amika, et plus.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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