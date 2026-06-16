J'ai testé les « dupes » du Sephora au Dollarama et certains valent VRAIMENT le détour
Certains de ces produits rivalisent avec des marques qui coûtent 5 à 10 fois le prix!
Les dupes de produits de beauté inspirés de favoris populaires se multiplient sur les tablettes du Dollarama, au point où il devient difficile de passer à côté. Entre les cosmétiques qui rappellent des incontournables de Sephora et les nouveautés qui font beaucoup parler sur les réseaux sociaux, plusieurs articles promettent d'offrir un résultat semblable pour une fraction du prix.
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Par curiosité, j'ai donc décidé d'en tester plusieurs afin de voir lesquels méritent réellement une place dans une routine beauté. Comme souvent avec les trouvailles du détaillant à petits prix, la chasse aux produits a toutefois demandé un peu de patience. Les inventaires varient énormément d'une succursale à l'autre et certains articles populaires disparaissent rapidement des tablettes. Il a fallu visiter plus d'un magasin pour mettre la main sur certains chouchous qui faisaient déjà beaucoup jaser en ligne, mais ça valait la peine.
Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que chaque produit offre exactement la même expérience que celui dont il s'inspire. Certains se démarquent par leur qualité, leur texture ou leur efficacité, tandis que d'autres laissent davantage à désirer. Quelques découvertes réussissent néanmoins à surprendre, surtout lorsqu'on tient compte de leur prix. D'autres, en revanche, donnent davantage l'impression d'être des achats impulsifs qui risquent de finir oubliés dans un tiroir.
Après plusieurs essais, voici mon avis sur ces fameuses copies qui rappellent des produits vendus chez Sephora, et surtout celles qui, selon moi, valent réellement le détour.
Tube illuminateur
Tube illuminateur de la marque ESTATE en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Ce tube illuminateur de 18 ml à embout éponge fait partie des trouvailles qui m'ont le plus impressionnée. Je l'applique directement sur la peau avant de l'estomper au pinceau et, honnêtement, le résultat est très comparable à celui de l'illuminateur de Charlotte Tilbury vendu 59,50 $ chez Sephora.
La formule n'est pas collante, et apporte un éclat naturel qui se fond bien au teint. J'ai tout de même trouvé que la version de Charlotte Tilbury, plus dorée, était plus flatteuse sur une peau bronzée, tandis que les variantes dorée et rosée du Dollo offrent un rendu assez semblable une fois appliquées.
Mon avis honnête : 4/5
Trio d'huiles hydratantes pour les lèvres
Trio d'huiles hydratantes pour les lèvres de la marque ESTATE en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Parmi toutes les trouvailles que j'ai essayées, ce trio d'huiles teintées pour les lèvres est l'une de mes favorites. Enrichies en huile de jojoba, elles offrent une texture douce et confortable qui rappelle certaines options populaires de marques, comme LANEIGE à 31 $ ou Clarins à 42 $, chez Sephora. Les teintes restent légères et naturelles, ce qui les rend faciles à porter au quotidien.
Le fait d'en avoir trois dans un même ensemble permet aussi d'en garder une dans son sac, à la maison ou au travail. Pour moi, c'est un gros oui et un produit que je rachèterais sans hésiter.
Mon avis honnête : 4/5
Ensemble de 5 gloss
Paquet de cinq brillants à lèvres de la marque ESTATE, en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Difficile de ne pas remarquer le rapport quantité/prix de cet ensemble de cinq brillants à lèvres ESTATE vendu 5 $ au Dollarama. Enrichis en huile de jojoba et en vitamine E, ils procurent un bel effet brillant, même si la texture est un peu plus collante que celle du gloss de Pat McGrath Labs vendu à 44 $ ou celle du brillant à lèvres Charlotte Tilbury vendu à 38 $ chez Sephora. Cela dit, la tenue m'a semblé assez comparable entre les trois options. Dans chacun des cas, quelques retouches sont nécessaires au cours d'une soirée pour conserver l'effet recherché.
Mon avis honnête : 3/5
Coffret de 5 rouges à lèvres liquides
Paquet de 5 rouge à lèvres liquide de la marque ESTATE en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Avec cinq teintes incluses dans un même ensemble, cette trouvaille du Dollo augmente les chances de dénicher plus d'une couleur qui te plaît. Ces rouges à lèvres liquides offrent une longue tenue et deviennent mats une fois secs.
J'ai remarqué que la couleur avait tendance à s'effacer plus rapidement que celle du rouge à lèvres liquide de Charlotte Tilbury vendu 38 $ chez Sephora, et la formule est aussi un peu moins confortable à porter pendant plusieurs heures, puisqu'elle peut assécher les lèvres.
Malgré quelques points intéressants, ce n'est pas un produit que je rachèterais, puisque le résultat ne m'a pas suffisamment convaincue pour lui faire une place permanente dans ma routine.
Mon avis honnête : 1/5
Tube de fard à joues
Tube de fard à joues de la marque ESTATE en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Alors que j'utilisais auparavant celui de Charlotte Tilbury vendu 59,50 $ dans ma routine quotidienne, ce fard à joues en tube à embout éponge a réussi à prendre sa place. Je l'applique directement sur mon visage avant de l'estomper au pinceau, et j'aime particulièrement sa texture légère qui n'est pas collante. Comme la couleur n'est pas trop opaque, elle se fond facilement au teint pour un résultat naturel.
Avec plusieurs nuances offertes, c'est une trouvaille que je vais continuer d'utiliser bien après avoir terminé mon premier tube.
Mon avis honnête : 5/5
Crayon à lèvre épais
Crayon à lèvres épais de la marque ESTATE en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
Dès la première application, ce crayon à lèvres épais m'a rappelé le Peptide Lip Shape de Rhode vendu 36 $ chez Sephora. La formule glisse facilement, est confortable à porter, procure une légère hydratation et aide à définir les lèvres sans filer à l'extérieur. La pointe, tout comme la texture du produit, ressemble beaucoup à celle de la version plus coûteuse, et plusieurs teintes sont offertes pour convenir à différents styles.
C'est un autre item qui m'a convaincue et dont je compte faire des réserves lors de mes prochaines visites au magasin du dollar.
Mon avis honnête : 5/5
Bâton de contour crémeux
Bâton de contour crémeux de la marque ESTATE vendu au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Ce bâton de contour crémeux m'a énormément rappelé celui de Milk Makeup, vendu 33 $ chez Sephora, au point où j'ai eu du mal à justifier la différence de prix. La formule du Dollarama est même légèrement plus crémeuse, selon moi, tout en s'estompant facilement pour créer un effet d'ombre naturel.
Comme le produit est très pigmenté, je préfère le prélever avec un pinceau plutôt que de l'appliquer directement sur le visage. J'ai essayé les teintes léger, medium et tan, et j'ai remarqué que les deux premières tirent davantage vers des sous-tons froids alors que la dernière est plus chaude.
Ma seule critique serait qu'il est impossible de voir la couleur exacte sans ouvrir l'emballage, ce qui rend le choix de la teinte parfaite un peu plus difficile.
Mon avis honnête : 4/5
Stylo eyeliner liquide
Stylo eyeliner liquide en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Si le trait d'eyeliner fait partie de ta routine tous les jours, cette version brune du magasin du dollar mérite vraiment un essai. Il faut simplement penser à le secouer avant chaque utilisation, puis sa pointe fine facilite la création de traits nets et précis.
Le brun est foncé, bien pigmenté, sèche rapidement et ne coule pas, même sans mention waterproof sur l'emballage. Le stylo de Stila vendu chez Sephora pour 33 $, disponible en noir ou en brun, offre des performances très similaires. Honnêtement, vu l'écart de prix en comparaison avec les performances, c'est le genre de produit pour lequel je préfère économiser.
Mon avis honnête : 3,5/5
Bâton teinté pour lèvres et joues
Bâton teinté pour lèvres et joues en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,25 $
Offert en rose ou en rouge, ce bâton teinté pour les lèvres et les joues mise sur des couleurs assez vives qui ne passent pas inaperçues. La formule glisse bien sur la peau, mais les teintes vives demandent un peu plus de temps pour être bien estompées.
Comparativement au bâton de Milk Makeup vendu 33 $ chez Sephora, les nuances offertes sont moins variées et le produit s'estompe un peu moins facilement. J'ai aussi remarqué que la couleur ne tenait pas très longtemps, autant sur les lèvres que sur les joues. Si tu aimes les teintes éclatantes, cette trouvaille pourrait te plaire, mais de mon côté, ce n'est pas un produit que je rachèterais.
Mon avis honnête : 2/5
Masque de nuit pour les lèvres
Masque de nuit pour les lèvres en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
S'il y a un produit qui m'a vraiment surprise, c'est bien ce masque de nuit pour les lèvres. Comme la populaire version de Laneige vendue chez Sephora, il est offert en plusieurs parfums et procure une sensation très confortable une fois appliquée. J'ai trouvé la texture du Dollo légèrement moins crémeuse et plus collante, mais son pouvoir hydratant m'a semblé tout aussi convaincant au quotidien. Les deux produits font partie de mes coups de cœur et se ressemblent beaucoup dans l'ensemble.
Si ton budget te permet de te gâter, la version de Laneige demeure un excellent choix, mais celle de l'enseigne à petits prix accomplit selon moi exactement ce qu'on attend d'un masque hydratant pour les lèvres.
Mon avis honnête : 5/5
Crème de jour hydratante
Crème de jour hydratante de la marque Paul Frank en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Les emballages de cette gamme Paul Frank vendue au Dollo rappellent rapidement les populaires produits Watermelon Glow de Glow Recipe chez Sephora, qu'il s'agisse de la crème hydratante, du tonique ou du sérum.
Plusieurs adeptes du magasin du dollar ont toutefois mentionné que ces produits ne convenaient pas toujours aux peaux sensibles, même si je n'ai personnellement eu aucune réaction pendant leur utilisation. Ce qui m'a surtout dérangée, c'est l'odeur de melon d'eau beaucoup plus prononcée et artificielle, qui rappelle davantage un bonbon que le parfum plus doux et naturel des produits Glow Recipe, dont les prix varient entre 50,50 $ et 56 $.
Après avoir terminé les produits du Dollarama, je n'ai remarqué aucun changement particulier au niveau de ma peau, alors que les versions de Sephora m'ont laissé une impression d'hydratation plus marquée. Malgré leur prix beaucoup plus accessible, ce ne sont donc pas des produits qui m'ont convaincue.
Mon avis honnête : 1/5
Éponge à maquillage
Éponge à maquillage en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
À seulement 2 $, cette éponge à maquillage peut facilement faire penser à la célèbre Beautyblender vendue 32 $ chez Sephora, mais les ressemblances s'arrêtent assez vite. Si tu as déjà utilisé la version originale, tu sais qu'elle est particulièrement souple, rebondit bien et aide à répartir le maquillage de façon uniforme.
Celle du Dollo est plus ferme et, selon mon expérience, le produit s'estompe moins facilement, ce qui donne un résultat un peu moins naturel sur la peau. Pour dépanner, elle peut faire le travail, mais ce n'est pas une alternative qui m'a réellement convaincue, même à si bas prix.
Mon avis honnête : 3/5
Palette de contouring
Palette de contouring FLOWER en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Cette palette de contouring réunit un bronzer, un fard à joues et un illuminateur dans un même format, ce qui peut sembler intéressant à première vue. Toutefois, même sur une peau bien préparée, j'ai trouvé que les poudres manquaient de pigmentation et que le résultat s'estompait assez rapidement au fil de la journée.
Comparativement à la palette d'Anastasia Berverly Hills vendue 78,50 $ chez Sephora, les formules sont moins riches et l'effet beaucoup moins marqué. Si tu débutes avec le maquillage et que tu souhaites simplement expérimenter différentes techniques sans trop dépenser, elle peut faire l'affaire. Autrement, ce n'est pas un produit que je recommande particulièrement.
Mon avis honnête : 2/5
Baume à lèvres teinté
Baume à lèvres aux peptides en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Offerts en plusieurs teintes, ces baumes à lèvres de 10 ml aux peptides rappellent le populaire traitement teinté de Rhode de la même quantité vendu à 30 $ chez Sephora. La couleur reste légère et translucide, ce qui les rend faciles à porter au quotidien. J'ai particulièrement aimé leur texture hydratante, non collante, ainsi que leur odeur fruitée.
Selon moi, c'est l'un des produits qui vaut amplement son prix au magasin du dollar.
Mon avis honnête : 5/5
Au final, plusieurs de ces trouvailles du Dollarama m'ont agréablement surprise, surtout les articles de la marque ESTATE qui se sont démarqués à plusieurs reprises durant mes essais. J'ai aussi été heureuse de constater que la majorité des produits de beauté testés affichaient une mention indiquant qu'ils n'étaient pas testés sur les animaux.
Habituellement, j'hésite à appliquer sur mon visage des produits vendus à très bas prix par crainte de réactions ou d'une qualité décevante, mais cette expérience m'a fait revoir certains préjugés. Bien sûr, tout n'a pas été un succès, mais plusieurs articles ont réussi à se tailler une place dans ma routine quotidienne. Je repars donc avec quelques nouvelles découvertes qui me permettront d'économiser sur mes produits de beauté sans avoir l'impression de faire de compromis majeur sur la qualité.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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