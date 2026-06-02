Costco vend ces masques coréens viraux pour près de 42 % moins cher que chez Sephora
Ne marche pas, cours!
Les masques de nuit coréens Biodance font beaucoup parler d'eux sur les réseaux sociaux grâce à leur effet glass skin et leur formule enrichie en ingrédients hydratants. Si tu es justement en mission belle peau pour l'été et tu es d'attaque pour faire des provisions, il y a actuellement une différence de prix importante entre Costco et Sephora.
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Chez Costco, les coffrets de 24 masques Biodance Bio Collagen Real Deep Mask et Biodance Radiant Vita Niacinamide Real Deep Mask sont offerts à 89,99 $, ce qui revient à environ 3,75 $ par masque.
Costco propose des produits de beauté coréens pour moins cher qu'au Sephora. Noémi Lincourt | Narcity Québec, Costco Canada
À titre comparatif, Sephora vend les ensembles de quatre masques Biodance pour 26 $, soit environ 6,50 $ par masque.
En faisant le calcul, acheter l'équivalent de 24 masques chez Sephora coûterait environ 156 $, comparativement à 89,99 $ chez Costco. Cela représente une économie d'environ 66 $ ou près de 42 %.
Le masque rose Biodance Bio Collagen Real Deep est conçu pour hydrater la peau en profondeur, améliorer son élasticité et aider à uniformiser l'apparence du teint. Selon la description du produit, il contient du collagène à faible poids moléculaire, de l'acide hyaluronique et un filtrat fermenté de probiotiques.
Costco propose également la version jaune, Biodance Radiant Vita Niacinamide Real Deep Mask, qui mise davantage sur l'éclat du teint grâce à la niacinamide, à l'eau de fruit d'ananas et au glutathion.
Pour les personnes qui utilisent régulièrement ce type de soin ou qui souhaitent partager la boîte avec des proches, le format de 24 unités vendu chez Costco permet de réduire considérablement le coût par utilisation. Ton produit de beauté clé à petit prix? Ça se prend toujours bien!
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