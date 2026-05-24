Costco offre un accessoire d'été plus luxueux et 78% moins cher que sur Amazon
Tes 5 à 7 dans la cour s'annoncent festifs!
Les distributeurs à boissons sont pas mal devenus un essentiel des réceptions d’été, surtout pour les BBQ, les brunchs sur le patio ou les journées au bord de la piscine. Et quand on veut servir de la limonade, du thé glacé ou de la sangria à plusieurs personnes sans devoir constamment remplir des pichets, ce genre de contenant devient rapidement pratique. Cela dit, certains modèles vendus en ligne peuvent coûter étonnamment cher, ce qui rend cette trouvaille aperçue chez Costco assez intéressante.
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À l'entrepôt, le distributeur à boissons Studio TU est vendu à 24,99 $. Le modèle comprend un grand récipient en verre de 8,3 litres avec un bec verseur étanche en acier inoxydable, ainsi qu’un couvercle et un support en bois d’acacia. Son ouverture large facilite aussi le remplissage avec des glaçons, des fruits ou des boissons maison comme du punch et de la limonade.
Le distributeur à boissons Studio TU au Costco est offert à prix abordable.Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon Canada
Sur Amazon, des modèles très semblables sont affichés à plus de 100 $. Un distributeur de boissons avec base en acier inoxydable et noyau à glace intégré est affiché à 119,99 $.
Même si le modèle vendu sur Amazon inclut quelques différences, comme un noyau à glace pour éviter de diluer les boissons ou une base en acier inoxydable, plusieurs caractéristiques restent comparables. Les deux modèles offrent un grand contenant transparent de 8 L avec robinet, un support surélevé et un format pensé pour servir des boissons froides lors des réceptions et des rassemblements.
Le modèle Studio TU vendu chez Costco se distingue surtout par son prix beaucoup plus bas. Comparativement au distributeur à 119,99 $, l’écart grimpe à environ 95 $, ce qui représente environ 78 % d’économie.
Bref, si tu voulais ajouter un distributeur à boissons à ton setup d’été sans payer le prix fort, ça peut clairement valoir le détour de vérifier chez Costco avant de commander en ligne.
Le distributeur à boissons Studio TU au Costco
Prix : 24,99 $ plus taxes en entrepôt, 34,99 $ sur le site Internet du Costco
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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