1 600 $ à 6 000 $ d'amendes du MAPAQ pour ces 6 marchés, boulangeries et boucheries en juin

Quatre d'entre eux avaient également été condamnés plus tôt cette année.

Devanture de l'épicerie Esposito à Montréal. Droite : Devanture du commerce Mimimelon à Montréal.

Les marchés, boulangeries et boucheries de Montréal ont écopé de plusieurs amendes salées du MAPAQ ce mois-ci.

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Rédactrice en chef

Les pénalités imposées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) aux restaurants font souvent réagir, et ce n’est pas sans raison. Chaque mois, des dizaines d'établissements sont sanctionnés partout dans la province. Si les restaurants à Montréal retiennent souvent l'attention, représentant la majorité des constats d'infraction donnés sur l'île, ils ne sont pas les seuls visés. Les marchés, les épiceries, les boulangeries et les boucheries sont soumis aux mêmes règles d'hygiène, mais certains établissements ont de la difficulté à cocher toutes les cases.

À lire également : 13 restos à Montréal ont reçu entre 1 800 $ et 10 000 $ d'amendes du MAPAQ en juin 2026

Au mois de juin 2026, six commerces alimentaires de la région de Montréal, dont des marchés, des boulangeries et des boucheries, ont été reconnus coupables et condamnés à payer des amendes allant de 1 600 $ à 6 000 $. Les infractions reprochées sont variées, allant de la malpropreté à des problèmes liés au permis d'exploitation, en passant par le non-respect des exigences concernant la température des aliments, ce qui explique les différents montants des amendes.

Comme c'est souvent le cas avec ce type de dossiers, un délai peut s'écouler entre le moment où l'infraction est constatée et celui où le jugement est officiellement rendu par la Cour municipale. Il est donc possible que certaines des inspections mentionnées ci-dessous remontent à plusieurs mois, voire un peu plus d'un an.

Voici la liste des établissements concernés, ainsi que le détail des infractions ayant mené à ces sanctions.

Mimimelon

Devanture du commerce Mimimelon \u00e0 Montr\u00e9al.Le Mimimelon à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2026.

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Adresse : 2069, rue Saint-Louis, Montréal, QC

Total des amendes : 6 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 2 000 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2025-05-23 ; date du jugement : 2026-06-03

Amende de 4 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2025-05-23 ; date du jugement : 2026-06-03

Le Mimimelon à Montréal a également écopé de 5 200 $ d'amendes du MAPAQ en mai 2026.

Marché Losako

Devanture du March\u00e9 Losako \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Marché Losako à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars et juin 2026.

Marché Lokaso

Adresse : 4054, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services, moyennant rémunération, relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine. »

Date de l’infraction : 2025-04-11

Date du jugement : 2026-06-05

Le Marché Losako à Montréal a également écopé de 5 700 $ d'amendes du MAPAQ en mars 2026.

Boucherie Française

Devanture de la Boucherie Fran\u00e7aise \u00e0 Montr\u00e9al.

La Boucherie Française à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en mars et juin 2026.

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Adresse : 7670, rue Édouard, Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-10-15

Date du jugement : 2026-06-15

La Boucherie Française a également écopé d'une amende du MAPAQ de 2 000 $ en mars 2026.

Boulangerie Balsamine

Devanture de la Boulangerie Balsamine \u00e0 Montr\u00e9al.

La Boulangerie Balsamine à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 5920, rue Bélanger, Montréal, QC

Total des amendes : 2 300 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 1 300 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-23 ; date du jugement : 2026-06-08

Amende de 1 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-04-23 ; date du jugement : 2026-06-08

La Boulangerie Balsamine a également écopé d'une amende du MAPAQ de 1 000 $ en mars 2026.

Marché Esposito

Devanture de l'\u00e9picerie Esposito \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Marché Esposito à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 5737, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2025-05-27

Date du jugement : 2026-06-08

Boulangerie & Pâtisserie Sindbad

Devanture de la Boulangerie & P\u00e2tisserie Sindbad \u00e0 Montr\u00e9al.

La Boulangerie & Pâtisserie Sindbad à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 6685, av. de Darlington, Montréal, QC

Total des amendes : 1 600 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-06-13

Date du jugement : 2026-06-10

Est-ce qu'un commerce alimentaire ayant eu une amende du MAPAQ doit être évité?

Si un établissement a écopé d'une ou de plusieurs condamnations au cours des derniers mois ou des dernières années, cela ne signifie pas nécessairement qu'il représente un risque pour la santé de la clientèle : le fait qu'il soit toujours autorisé à exercer ses activités indique que les autorités ne le jugent pas comme tel.

Lorsqu’une infraction est relevée, le commerce est tenu de corriger la situation rapidement afin de respecter les exigences réglementaires. Le MAPAQ effectue ensuite des suivis et des inspections pour vérifier que les correctifs ont bien été apportés et que les non-conformités ont été éliminées. À défaut de se conformer, l’établissement s’expose à des sanctions plus sévères pouvant aller jusqu’à une fermeture temporaire. Aucun des endroits mentionnés ci-dessus n’a fait l’objet d’une telle mesure en 2026.

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    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

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    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

2 000 $ à 5 700 $ d'amendes du MAPAQ pour ces 9 épiceries et marchés en mars 2026

Plusieurs d’entre eux ont écopé de plus d'une amende salée au cours des derniers mois.

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13 restos à Montréal ont reçu entre 1 800 $ et 10 000 $ d'amendes du MAPAQ en juin 2026

Certains n'en sont pas à leur première sanction en 2026.

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