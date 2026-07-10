Solde d'été chez Canadian Tire : 14 trouvailles avec de gros rabais allant jusqu'à 60%

Des incontournables pour profiter de l'été sans faire exploser ton budget. ✨💸

Façade d'un Canadian Tire au Québec.

Canadian Tire offre plusieurs articles à prix ridiculement bas pendant le « Super Solde » estival.

Narcity Québec
Rédactrice pigiste

L’été est souvent la saison où l’on réalise qu’il nous manque quelques essentiels pour profiter pleinement des journées ensoleillées, qu’il s’agisse d’équipement pour le patio, le camping ou les escapades improvisées. Justement, Canadian Tire propose en ce moment un vaste solde estival qui permet de mettre la main sur plusieurs articles populaires à prix réduit, juste à temps pour les vacances et les fins de semaine passées dehors.

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C’est aussi la période idéale pour remplacer un item qui a fait son temps ou pour s’équiper avant un projet qu’on remet depuis des mois. Entre les meubles d’extérieur, les accessoires pour le barbecue et les articles de plein air, les occasions d’économiser sont nombreuses. Prendre quelques minutes pour parcourir les rabais peut faire une vraie différence, surtout lorsqu’on a déjà prévu certains de ces achats.

Voici donc 14 trouvailles en solde qui ont retenu notre attention et qui affichent actuellement de très belles réductions.

Appareil à desserts glacés Ninja Creami Swirl

Appareil \u00e0 desserts glac\u00e9s Ninja.

Appareil à desserts glacés Ninja en solde au Canadian Tire pour 299,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 449,99 $

Prix en solde : 299,99 $ - Jusqu'au 22 juillet 2026

Rabais : 33 %

Si tu es du genre à courir vers la crèmerie dès que la température grimpe, cet appareil pourrait vite devenir un incontournable dans ta cuisine. Le Ninja Creami Swirl permet de préparer de la crème glacée, des sorbets et une foule d'autres desserts glacés selon tes envies. C'est une excellente façon de recréer l'expérience d'une crèmerie à la maison et d'impressionner tes proches lors de ton prochain souper.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Piscine ronde à armature en acier

Piscine ronde \u00e0 armature en acier.

Piscine ronde à armature en acier en solde au Canadian Tire pour 259,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 399,99 $

Prix en solde : 259,99 $ - Jusqu'au 22 juillet 2026

Rabais : 35 %

Cette piscine à armature en acier de douze pieds de diamètre donne presque envie d’organiser une journée piscine chaque fois que le soleil sort. Sans les travaux d’une installation permanente, elle permet de créer un coin baignade dans la cour pour se rafraîchir avec les proches. Ta cour arrière risque vite de devenir rapidement le point de rendez-vous lors des journées de grande chaleur et des soupers qui s’étirent en party.

C’est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Chaise d'extérieur pivotante

Chaise oeuf pivotante d'ext\u00e9rieur pour patio.

Chaise oeuf pivotante d'extérieur pour patio en solde au Canadian Tire pour 449,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 549,99 $

Prix en solde : 449,99 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 18 %

Impossible de ne pas remarquer cette chaise œuf au fini en osier noir qui ajoute instantanément une touche élégante au patio. Son coussin gris moelleux et sa base pivotante en font l’endroit parfait pour s’installer avec un livre, un café ou simplement profiter d’un moment tranquille dehors. Le genre de fauteuil dans lequel on s’assoit quelques minutes et où on finit par rester beaucoup plus longtemps que prévu.

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Chasse-moustiques rechargeable

Chasse-moustiques rechargeable Thermacell.

Chasse-moustiques rechargeable Thermacell en solde au Canadian Tire pour 39,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 69,99 $

Prix en solde : 39,99 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 43 %

Les insectes ont parfois le don de gâcher les plus belles soirées dehors, mais ce chasse-moustiques rechargeable, qui a une note de 4,5/5 suite à 1212 avis, peut aider à profiter du moment un peu plus longtemps. Facile à apporter au camping ou sur la terrasse, il évite d’avoir à se couvrir de répulsif avant chaque sortie. Un petit appareil qui peut faire une grande différence quand on veut simplement relaxer à l’extérieur.

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Table avec foyer d'extérieur

Table avec foyer d'ext\u00e9rieur.

Table avec foyer d'extérieur en solde au Canadian Tire pour 249,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 369,99 $

Prix en solde : 249,99 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 32 %

Cette table avec foyer pourrait bien devenir le cœur de tes soirées à l'extérieur, même lorsque les températures commencent à rafraîchir. Son format carré offre suffisamment d'espace pour déposer des verres et des collations, tandis que le foyer au propane diffuse une chaleur agréable qui permet de prolonger les moments passés sur la terrasse. C'est l'ajout idéal pour profiter de la cour encore un peu plus longtemps, même après le coucher du soleil.

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Machine à glace de comptoir

Machine \u00e0 glace de comptoir compacte Master Chef avec affichage \u00e0 DEL, 26 lb de glace/jour, noir.

Machine à glace de comptoir en solde au Canadian Tire pour 99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 164,99 $

Prix en solde : 99,99 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 40 %

« Peux-tu arrêter d'acheter de la glace? » est sans doute LA phrase qu'on entend le plus quand quelqu'un demande si des arrêts sont nécessaires avant un pool party. Cette machine à glace compacte Master Chef produit jusqu'à 26 livres de glace par jour, ce qui en fait un choix parfait pour les réceptions, les BBQ, le camping ou simplement pour garder tes boissons bien froides tout l'été. Son écran à DEL et son panneau de commande intuitif la rendent super facile à utiliser, tandis que sa fenêtre transparente te permet de voir les glaçons se former en temps réel.

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Chaise de camping pliante portative

Chaise de camping pliante portative Outbound Premium.

Chaise de camping pliante portative Outbound Premium en solde au Canadian Tire pour 21,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 37,99 $

Prix en solde : 21,99 $ - Jusqu'au 22 juillet 2026

Rabais : 42 %

Une chaise confortable peut vite devenir un incontournable pour un spectacle en plein air, un week-end de camping, une journée à la plage ou un rassemblement dans la cour. Ce modèle offre tout le confort nécessaire pour relaxer, avec des accoudoirs et un porte-gobelet qui permet de garder ta boisson à portée de main. Une fois repliée dans son sac de transport, elle est prête à t'accompagner dans toutes tes aventures. Avec une note de 4,5/5 selon 315 avis, c'est une valeur sûre à bas prix!

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Batteur sur socle KitchenAid

Batteur sur socle KitchenAid \u00e0 t\u00eate inclinable.

Batteur sur socle KitchenAid à tête inclinable en solde au Canadian Tire pour 349,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 474,99 $

Prix en solde : 349,99 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 26 %

Les adeptes de pâtisserie connaissent déjà la réputation des batteurs sur socle KitchenAid, et ce modèle rose plume ajoute une touche colorée au comptoir. Avec une note de 4,7/5 selon les avis sur le site du magasin, il semble avoir trouvé sa place dans plusieurs cuisines. Un appareil qu’on sort pour les grosses fournées de biscuits, les recettes du dimanche ou les projets de cuisine qui demandent un peu plus de temps.

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Glacière souple

Glaci\u00e8re souple de luxe Penguin.

Glacière souple de luxe Penguin en solde au Canadian Tire pour 49,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 99,99 $

Prix en solde : 49,99 $ - Jusqu'au 22 juillet 2026

Rabais : 50 %

Que ce soit pour un pique-nique ou une journée à la plage, cette glacière souple de 20 L peut contenir jusqu’à 20 canettes pour garder les boissons et les collations bien fraîches. Son format pliable permet de la ranger facilement lorsqu’elle n’est pas utilisée, sans prendre la moitié du placard. Disponible en plusieurs couleurs, elle est parfaite pour avoir toujours quelque chose de frais à portée de main lors des sorties estivales.

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Buse d'arrosage 

Buse d'arrosage de tuyau d'arrosage \u00e0 g\u00e2chette arri\u00e8re en aluminium.

Buse d'arrosage de tuyau d'arrosage à gâchette arrière en aluminium en solde au Canadian Tire pour 7,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 19,99 $

Prix en solde : 7,99 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 60 %

Arroser les plantes, le potager ou nettoyer la terrasse devient plus simple avec cette buse à dix réglages. Son corps en aluminium est conçu pour résister aux tâches extérieures du quotidien et permet d’adapter le jet selon le besoin. Un petit accessoire qui peut être bien pratique quand les travaux dans la cour commencent à s’accumuler.

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Aspirateur robot et vadrouille 

Aspirateur robot et vadrouille sans fils Roborock.

Aspirateur robot et vadrouille sans fils Roborock en solde au Canadian Tire pour 179,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 379,99 $

Prix en solde : 179,99 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 53 %

Le ménage est rarement l'activité préférée de la semaine. Alors, tout ce qui permet de gagner un peu de temps est toujours le bienvenu. Cet aspirateur robot deux en un aspire et passe la vadrouille automatiquement pour aider à garder les planchers propres, sans effort. Un allié de taille pour les semaines chargées ou les maisons où les poils d'animaux semblent se multiplier à vue d'œil.

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Ensemble de couteaux Master Chef

Ensemble de couteaux Master Chef.

Ensemble de couteaux Master Chef en solde au Canadian Tire pour 35,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 59,99 $

Prix en solde : 35,99 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 40 %

Un bon couteau peut vraiment changer la préparation des repas au quotidien. Cet ensemble de 22 pièces vient avec son bloc de rangement pour garder les différents formats bien organisés et facilement accessibles sur le comptoir. Une option intéressante pour remplacer des couteaux qui ont perdu leur efficacité ou pour équiper une nouvelle cuisine.

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Montre intelligente

Montre intelligente avec appel Bluetooth.

Montre intelligente avec appel Bluetooth en solde au Canadian Tire pour 30,94 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 70,94 $

Prix en solde : 30,94 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 56 %

Si tu veux découvrir l'univers des montres intelligentes sans dépenser une fortune, ce modèle constitue un excellent point de départ. Celle-ci permet notamment de recevoir des appels, de suivre certaines données liées au bien-être et de garder un œil sur tes habitudes de sommeil. Une façon simple d'ajouter des fonctionnalités pratiques à ton quotidien sans faire exploser ton budget.

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Gilet de sauvetage 

Gilet de sauvetage Outbound.

Gilet de sauvetage Outbound en vente en solde au Canadian Tire pour 37,99 $.

Canadian Tire

Prix régulier : 72,99 $

Prix en solde : 37,99 $ - Jusqu'au 15 juillet 2026

Rabais : 48 %

Les sorties en bateau, en kayak ou en planche à pagaie font partie des plaisirs de l’été, mais l’équipement de sécurité reste essentiel. Comme les vestes de sauvetage peuvent parfois représenter une dépense importante, ce modèle, offert en trois tailles, soit P/M, G/TG, ou TTG, est une option intéressante pour s’équiper à moindre coût. Avec ses tailles variées et ses sangles ajustables, il peut accompagner plusieurs aventures sur l’eau, du chalet aux escapades de fin de semaine.

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À noter que certaines offres sont en vigueur pour une durée limitée et les quantités disponibles peuvent varier selon les succursales. Heureusement, le site Web de l’enseigne permet de vérifier l’inventaire en temps réel avant de te déplacer. Tu peux aussi communiquer avec ton magasin pour confirmer la disponibilité d’un article ou savoir dans quelle succursale voisine il se trouve.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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QuébecAubainesCanada
  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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