Canadian Tire fait un gros solde d'été : Voici 9 cadeaux parfaits pour la fête des Pères
Non, ton papa ne veut pas une tasse de plus. 🫣
La fête des Pères approche, on va se le dire, c'est toujours un peu plus difficile de faire la trouvaille parfaite pour un papa, qu'il soit le tien ou non. Entre ceux qui répondent « J'ai besoin de rien », celui qui dit que « d'être avec toi, c'est l'important » et celui qui demande simplement « la paix » avec un sourire en coin, les idées-cadeaux ne viennent pas toujours facilement.
À lire également : Fête des Pères : 11 trouvailles à moins de 66 $ sur Amazon qui font des cadeaux parfaits
Une chose est sûre : ces figures paternelles méritent tout l'amour du monde et, oui, une petite attention elles aussi. Si tu n'as toujours rien trouvé, on a une bonne nouvelle pour toi. Canadian Tire est présentement en plein « Grand Solde Rouge », avec des rabais pouvant atteindre 50 % sur des dizaines de produits populaires.
On a donc fouillé les promotions pour toi et sélectionné neuf idées-cadeaux qui valent vraiment le détour : pour lui... ou pour toi par ricochet. Parce qu'on le sait, le Ninja CREAMi te fait probablement de l'œil aussi! Bref, que le papa dans ta vie passe ses journées à l’extérieur, soit le roi du BBQ ou ait constamment un projet de rénovation sur la table, il y a assurément quelque chose qui lui fera plaisir dans cette liste. Toutefois, note bien la date, puisque certains soldes se terminent le 11 juin. Tu n'as que quelques jours pour en profiter sans faire exploser ton budget.
Machine à café et espresso DeLonghi
La machine à café et espresso DeLonghi est présentement à 200 $ de rabais au CanadianTire.
Prix régulier :
849,99 $
Prix en solde : 649,99 $ - Le solde se termine le 10 juin 2026
Rabais : 200 $
Si le papa dans ta vie est du genre à vraiment avoir besoin de caféine pour commencer sa journée, cette machine DeLonghi va changer sa vie. Oui, c'est un investissement, mais quand on compare les prix, elle se démarque vraiment dans sa catégorie. Moulin intégré, système LatteCrema pour mousser le lait (ou les substituts), lattes macchiato, cappuccinos et espressos dignes d'un vrai barista… tout ça sans quitter la maison. Avec 4,7/5 sur 363 évaluations sur le site officiel de Canadian Tire, c'est clairement un choix gagnant dont toute la famille profitera.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Réchaud de camping à deux brûleurs
Il y a actuellement un rabais de 55 $ sur le réchaud de camping de luxe à deux brûleurs Outbound au Canadian Tire.
Prix régulier :
104,99 $
Prix en solde : 49,99 $ - Le solde se termine le 11 juin 2026
Rabais : 55 $
Ton père n'est pas du genre à se contenter d'un hot-dog brûlé sur le feu de camp? Ce réchaud à deux brûleurs est clairement fait pour lui. Avec 10 000 BTU par brûleur, il est possible de cuisiner un repas complet en plein bois sans sacrifier une miette de confort. Le boîtier en acier est solide, les pattes se plient pour le transport et le ramasse-gouttes en inox facilite le nettoyage : parce qu'on sait tous que c'est la chose la plus pénible sur la route.
Compact et facile à transporter grâce à ses pattes pliables, c’est un incontournable pour le camping, la chasse, la pêche ou les escapades en VR. À ce prix, c’est un beau cadeau dont tu pourrais aussi sans doute profiter.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Kayak Pelican
Le kayak Pelican Summit 100X pour une personne est présentement à 150 $ de rabais au Canadian Tire.
Prix régulier :
499,99 $
Prix en solde : 349,99 $ - Le solde se termine le 28 juin 2026
Rabais : 150 $
Un kayak, c'est le genre de cadeau qui reste dans la famille pendant des années. Ce modèle de la marque populaire Pelican est conçu pour la sécurité et la performance sans sacrifier le confort, et c'est parfait pour se ressourcer en solo sur un lac tranquille ou partir explorer des coins de pays. Avec 4,5/5 sur 231 évaluations, c'est un choix solide qu'on ne regrette pas.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Planche à pagaie gonflable
L'ensemble de planche à pagaie tout équipé est présentement à 150 $ de rabais.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 224,99 $ - Le solde se termine le 11 juin 2026
Rabais : 75 $
Pour les papas qui ont envie d'essayer le paddle, cette planche Bestway Hydro-Force est une excellente option à bon prix. Ce modèle 2-en-1 fait autant planche à pagaie que kayak avec l'option de mettre un banc, il est rigide pour pagayer en confiance, mais se dégonfle pour rentrer dans l'auto facilement. Léger, accessible à tous les âges et livré avec presque tout l'équipement nécessaire pour partir à l'aventure sur l'eau : il ne manque que le gilet de sauvetage et c'est parti.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Casque d'écouteurs sans fil
Les écouteurs sans fil Bluehive Bluetunes sont présentement à 56 $ de rabais au Canadian Tire.
Prix régulier :
80,94 $
Prix en solde : 24,94 $ - Le solde se termine le 11 juin 2026
Rabais : 56 $
Inutile de t'expliquer pourquoi une paire d’écouteurs sans fil peut être un excellent cadeau pour ton papa : il pourra écouter sa musique ou ses émissions préférées aussi fort qu’il le souhaite, sans que toutes les personnes à la maison en profitent malgré elles. La suppression active du bruit bloque les sons ambiants pour une expérience d'écoute vraiment immersive, et la qualité sonore est au rendez-vous pour le prix. Confortable pour les longues sessions, compatible Bluetooth et livré avec un câble USB-C : un cadeau simple, efficace et difficile à rater à ce prix!
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
AirPods Pro 3
Il y a actuellement un rabais de 40 $ sur les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 au Canadian Tire.
Prix régulier :
330,54 $
Prix en solde : 290,54 $ - Le solde se termine le 11 juin 2026
Rabais : 40 $
Avec un budget un peu plus élevé que les écouteurs précédents, il a moyen de faire un vraiment beau cadeau : les nouveaux AirPods Pro 3 offrent une écoute sans fil avec une qualité sonore incroyable et pas mal toutes les fonctionnalités intelligentes dont tout le monde rêve, du capteur de fréquence cardiaque à la traduction en direct. Oui, c'est le futur, et c'est bien plus qu'une simple paire d'écouteurs.
Grâce à leur annulation active du bruit améliorée, papa pourra s'isoler encore davantage du monde extérieur et profiter pleinement de sa musique, de ses appels ou de ses podcasts préfs. Avec jusqu'à huit heures d'autonomie et cinq tailles d'embouts pour un ajustement parfait, c'est clairement le cadeau techno de l'année.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Sorbetière 7-en-1 Ninja CREAMi
Il y a actuellement un rabais de 120 $ sur la sorbetière 7-en-1 Ninja CREAMi Canadian Tire.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 179,99 $ - Le solde se termine le 10 juin 2026
Rabais : 120 $
Le Ninja CREAMi a explosé en popularité au cours des deux dernières années parce qu'il permet non seulement de faire de la crème glacée, des sorbets, des gelatos ou des laits frappés maison en quelques minutes, mais surtout parce qu'il est possible de réaliser ces recettes de manière santé. Les protéines, c'est la tendance alimentaire du moment (pour de bonnes raisons) et les crèmes glacées protéinées et faibles en gras sont étonnamment faciles à préparer avec cet appareil, tout comme les recettes plus food porn. Que tu aies un papa foodie ou un papa fit qui veut se gâter, les raisons de lui offrir ce gadget ne manquent pas. En prime, les pièces vont au lave-vaisselle.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Four à pizza multicombustible
Il y a actuellement un rabais de 60 $ sur le four à pizza multicombustibles Ooni Karu de 12 pouces.
Prix régulier :
399,99 $
Prix en solde : 339,99 $ - Le solde se termine le 20 juin 2026
Rabais : 60 $
Les pizzas maison sont aussi dans les tendances culinaires du moment. Pour le papa qui fait déjà sa pâte à pizza de A à Z, ou celui qui rêve secrètement de le faire, le four à pizza Ooni Karu 12 est le cadeau ultime. Il monte à 500 °C en 15 minutes et cuit une pizza sur pierre en 60 secondes chrono, ce qui donne des résultats dignes d'une vraie pizzeria, directement dans la cour ou au camping. Il fonctionne au bois, au charbon ou au gaz (brûleur vendu séparément), il est compact, léger et ses pattes se plient pour le transport.
Avec 4,8/5 sur plus de 3 500 avis sur le site de Canadian Tire, c'est un incontournable.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Génératrice portative
Il y a actuellement un rabais de 300 $ sur la génératrice portative Champion au Canadian Tire.
Prix régulier :
899,99 $
Prix en solde : 599,99 $ - Le solde se termine le 11 juin 2026
Rabais : 300 $
Acheter une génératrice portative, ça fait mal au portefeuille, mais c'est tellement nécessaire! Que ce soit pour le camping, les escapades ou comme source d’alimentation d’appoint à la maison pendant les 1001 pannes d'Hydro-Québec, cette génératrice offre une excellente combinaison de puissance, d’autonomie et de tranquillité. Son moteur de 79 cm³ fournit jusqu’à 2 500 watts au démarrage et peut fonctionner jusqu’à 11,5 heures avec une charge légère. Grâce à sa technologie à onduleur, elle produit une alimentation propre idéale pour les appareils électroniques sensibles. Son fonctionnement silencieux de seulement 53 dBA en fait un choix parfait pour les terrains de camping, les événements extérieurs ou les situations d’urgence.
Bref, avec un rabais de 300 $, c’est une offre particulièrement intéressante pour s’équiper avant la saison des activités de plein air.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.