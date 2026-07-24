St-Viateur Bagel ou Fairmount Bagel? La compagnie canadienne Roots a choisi son clan
La marque canadienne rend hommage à 6 restos canadiens emblématiques avec une nouvelle collection. 🥯
Qui offre les meilleurs bagels à Montréal? Il semblerait que la marque canadienne Roots ait finalement choisi son camp dans l'interminable débat entre St-Viateur Bagel et Fairmount Bagel, qui dure depuis près de 70 ans, rien de moins.
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L'entreprise chouchou des Canadiens et Canadiennes vient de dévoiler sa nouvelle collection vestimentaire « Escales routières – Été 2026 », une série limitée qui rend hommage à six destinations gourmandes emblématiques d'un bout à l'autre du pays.
Sans grande surprise, Montréal se taille une place de choix dans la sélection. Deux institutions de la métropole figurent parmi les six établissements retenus : La Banquise, célèbre pour sa poutine, et St-Viateur Bagel, l'un des commerces de bagel les plus emblématiques de la ville.
Pour les personnes qui suivent avec passion la rivalité entre les deux boulangeries montréalaises, ce choix ne passera certainement pas inaperçu. En mettant St-Viateur Bagel de l'avant dans cette collection nationale, Roots semble, du moins symboliquement, prendre parti dans l'un des débats culinaires les plus tenaces de Montréal.
La collection met en vedette des vêtements et accessoires inspirés de chacune des adresses sélectionnées, avec des illustrations exclusives qui célèbrent leur histoire et leur identité. En plus de St-Viateur Bagel et de La Banquise, quatre autres arrêts gourmands canadiens sont à l'honneur : Webers, Duffin's Donuts, The Big Apple et COWS.
Pour donner vie à cette collection, Roots a fait équipe avec l'illustrateur multidisciplinaire torontois Moya Garrison-Msingwana, mieux connu sous le nom de GANGBOX. Son style, qui mêle mode, culture culinaire et récits locaux, met en lumière des lieux emblématiques du Canada à travers des illustrations colorées et distinctives.
Chaque établissement est représenté par quatre produits : crewneck, t-shirt, casquette et tote bag.
Question budget par contre, faut être prêt à se gâter, ça coûte pas mal plus cher qu'une poutine de La Banquise extra fromage.
- Coton ouaté : 168 $
- T-shirts : 68 $
- Casquettes : 44 $
- Fourre-tout (tote bags) : 44 $
La collection Roots x Escales routières Été 2026 est disponible dès maintenant sur le site Internet de de Roots.
Au final, que tu sois dans l'équipe St-Viateur ou l'équipe Fairmount, la vraie question qu'on se pose, c'est : où est l'Orange Julep?