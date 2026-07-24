St-Viateur Bagel ou Fairmount Bagel? La compagnie canadienne Roots a choisi son clan

La marque canadienne rend hommage à 6 restos canadiens emblématiques avec une nouvelle collection. 🥯

St-Viateur Bagel, à Montréal. Droite : Fairmount bagel, à Montréal.

St-Viateur Bagel ou Fairmount Bagel? Apparamment, Roots a choisi son camp.

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Rédactrice en chef

Qui offre les meilleurs bagels à Montréal? Il semblerait que la marque canadienne Roots ait finalement choisi son camp dans l'interminable débat entre St-Viateur Bagel et Fairmount Bagel, qui dure depuis près de 70 ans, rien de moins.

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L'entreprise chouchou des Canadiens et Canadiennes vient de dévoiler sa nouvelle collection vestimentaire « Escales routières – Été 2026 », une série limitée qui rend hommage à six destinations gourmandes emblématiques d'un bout à l'autre du pays.

Sans grande surprise, Montréal se taille une place de choix dans la sélection. Deux institutions de la métropole figurent parmi les six établissements retenus : La Banquise, célèbre pour sa poutine, et St-Viateur Bagel, l'un des commerces de bagel les plus emblématiques de la ville.

Pour les personnes qui suivent avec passion la rivalité entre les deux boulangeries montréalaises, ce choix ne passera certainement pas inaperçu. En mettant St-Viateur Bagel de l'avant dans cette collection nationale, Roots semble, du moins symboliquement, prendre parti dans l'un des débats culinaires les plus tenaces de Montréal.

La collection met en vedette des vêtements et accessoires inspirés de chacune des adresses sélectionnées, avec des illustrations exclusives qui célèbrent leur histoire et leur identité. En plus de St-Viateur Bagel et de La Banquise, quatre autres arrêts gourmands canadiens sont à l'honneur : Webers, Duffin's Donuts, The Big Apple et COWS.

Pour donner vie à cette collection, Roots a fait équipe avec l'illustrateur multidisciplinaire torontois Moya Garrison-Msingwana, mieux connu sous le nom de GANGBOX. Son style, qui mêle mode, culture culinaire et récits locaux, met en lumière des lieux emblématiques du Canada à travers des illustrations colorées et distinctives.

Chaque établissement est représenté par quatre produits : crewneck, t-shirt, casquette et tote bag.

Question budget par contre, faut être prêt à se gâter, ça coûte pas mal plus cher qu'une poutine de La Banquise extra fromage.

  • Coton ouaté : 168 $
  • T-shirts : 68 $
  • Casquettes : 44 $
  • Fourre-tout (tote bags) : 44 $

La collection Roots x Escales routières Été 2026 est disponible dès maintenant sur le site Internet de de Roots.

Au final, que tu sois dans l'équipe St-Viateur ou l'équipe Fairmount, la vraie question qu'on se pose, c'est : où est l'Orange Julep?

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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