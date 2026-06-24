Retour de Dunkin' au Canada : on sait enfin où ouvriront les premières succursales
Oui, le Québec sera parmi les premiers servis! 🍩
Le retour de Dunkin' au Canada prend forme : le PDG de Foodtastic a confirmé que les premières succursales ouvriront à Montréal et à Toronto d'ici les prochains mois.
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« Depuis l'annonce de notre accord visant à ramener Dunkin' au Canada, nous avons constaté un intérêt incroyable de la part des Canadiens », a déclaré Peter Mammas, fondateur et PDG de Foodtastic, dans une déclaration envoyée à Narcity Québec.
Il précise que les équipes « travaillent actuellement à la mise en place des premiers points de vente dans les régions de Toronto et de Montréal », avec des ouvertures prévues entre la fin 2026 et le début 2027.
On ne connaît pas encore les adresses exactes, mais Mammas promet de communiquer tous les détails dès qu'ils seront finalisés.
Rappelons que Foodtastic a annoncé avoir obtenu les droits de franchisage de la bannière américaine le 12 mai dernier, avec l'objectif d'ouvrir une centaine d'établissements partout au pays.
La chaîne avait fermé ses dernières franchises au Québec en 2018, après avoir perdu du terrain face à la domination de Tim Hortons sur le marché canadien. Près de huit ans plus tard, l'engouement est manifestement toujours là.
D'ailleurs, pour mesurer l'enthousiasme, on a récemment posé la question à nos abonné.e.s sur les réseaux sociaux : entre Dunkin' et Tim Hortons, qui fait les meilleurs beignes? Le verdict a été brutal : les Québécois et Québécoises ont massivement choisi Dunkin', laissant Tim Hortons loin derrière.
Il faudra donc patienter encore quelques mois avant de retrouver le café chaud et les Munchkins dorés de Dunkin' dans la métropole. Et toi, dans quelle ville aimerais-tu voir une succursale ouvrir ses portes?
Entre Dunkin' et Tim Hortons, qui fait les meilleurs beignes?
La photo de couverture de gauche est utilisée à titre indicatif seulement.