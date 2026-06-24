Retour de Dunkin' au Canada : on sait enfin où ouvriront les premières succursales

Oui, le Québec sera parmi les premiers servis! 🍩

Façade d'un Dunkin' Donuts. Droite : Un café glacé et des beignes du Dunkin'.

Les premières succursales Dunkin' au Canada ouvriront d'ici la fin 2026 et début 2027.

Sonnenbergshots | Dreamstime, @dunkin | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Le retour de Dunkin' au Canada prend forme : le PDG de Foodtastic a confirmé que les premières succursales ouvriront à Montréal et à Toronto d'ici les prochains mois.

À lire également : Dunkin' vs Tim Hortons : on a demandé aux Québécois et le résultat est brutal

« Depuis l'annonce de notre accord visant à ramener Dunkin' au Canada, nous avons constaté un intérêt incroyable de la part des Canadiens », a déclaré Peter Mammas, fondateur et PDG de Foodtastic, dans une déclaration envoyée à Narcity Québec.

Il précise que les équipes « travaillent actuellement à la mise en place des premiers points de vente dans les régions de Toronto et de Montréal », avec des ouvertures prévues entre la fin 2026 et le début 2027.

On ne connaît pas encore les adresses exactes, mais Mammas promet de communiquer tous les détails dès qu'ils seront finalisés.

Rappelons que Foodtastic a annoncé avoir obtenu les droits de franchisage de la bannière américaine le 12 mai dernier, avec l'objectif d'ouvrir une centaine d'établissements partout au pays.

La chaîne avait fermé ses dernières franchises au Québec en 2018, après avoir perdu du terrain face à la domination de Tim Hortons sur le marché canadien. Près de huit ans plus tard, l'engouement est manifestement toujours là.

D'ailleurs, pour mesurer l'enthousiasme, on a récemment posé la question à nos abonné.e.s sur les réseaux sociaux : entre Dunkin' et Tim Hortons, qui fait les meilleurs beignes? Le verdict a été brutal : les Québécois et Québécoises ont massivement choisi Dunkin', laissant Tim Hortons loin derrière.

Il faudra donc patienter encore quelques mois avant de retrouver le café chaud et les Munchkins dorés de Dunkin' dans la métropole. Et toi, dans quelle ville aimerais-tu voir une succursale ouvrir ses portes?


Entre Dunkin' et Tim Hortons, qui fait les meilleurs beignes?




La photo de couverture de gauche est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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