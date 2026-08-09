Ces organisateurs de garde-robe coûtent 36 % de moins chez Tigre Géant que sur Amazon
Une trouvaille de plus!
L’envie de remettre de l’ordre dans les tablettes du garde-robe ou d'un placard à serviette frappe pas mal tout le monde à un moment ou un autre, surtout quand le bordel commence à être difficile à garder sous contrôle. Si tu cherches une façon simple de séparer le tout sans te lancer dans une réorganisation complète, il existe une option abordable chez Tigre Géant qui coûte moins cher qu’un modèle très semblable vendu sur Amazon.
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Le détaillant propose actuellement les séparateurs de vêtements HomeStyles, un lot de six pièces en acrylique transparent conçues pour glisser directement sur une tablette existante, sans outils ni installation compliquée. L'ensemble est affiché à 18 $ et chaque séparateur mesure 30 cm x 3 cm x 23 cm.
Le lot de 6 séparateurs Homestyle est 18 $ au Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Sur Amazon, un modèle très semblable signé Yaegoo, lui aussi vendu en lot de six séparateurs en acrylique, se détaille plutôt à 27,99 $. Le produit affiche une note de 4,5 étoiles sur 103 avis, et ses dimensions (23,5 cm x 3 cm x 30 cm) sont pratiquement identiques à celles du modèle offert chez Tigre Géant.
Les deux options fonctionnent essentiellement de la même façon : les séparateurs se glissent sur une tablette standard pour créer des sections bien définies, parfaites pour empiler chandails, sacs à main, serviettes, livres ou tous autres items qui traînent habituellement sur une même surface. Aucun des deux modèles ne nécessite de vis ou d’adhésif, ce qui en fait une solution aussi facile à installer qu’à retirer.
Au final, la différence se joue surtout sur le prix : la version de Tigre Géant coûte environ 10 $ de moins, soit une économie d’environ 36 %, pour un produit aux caractéristiques presque identiques. De quoi convaincre les adeptes de rangement de garder l’œil ouvert pour cette trouvaille.
Séparateurs de vêtements HomeStyles au Tigre Géant
Prix : 18 $
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.