Cette ville surnommée « Venise de l'Ontario » à 6 h de Montréal a des airs de carte postale
Juste oui!
Si tu cherches une destination voyage qui donne l'impression d'être loin de tout, sans quitter le Canada, cette petite communauté de l'Ontario mérite une place sur ta liste. À environ six heures de Montréal, Lagoon City séduit avec ses canaux paisibles, son ambiance de villégiature et ses paysages au bord de l'eau qui rappellent les plus belles cartes postales.
À lire également : 11 plages au Québec qui valent le détour si tu rêves d'un voyage dans le Sud
Que tu sois à la recherche d'un week-end dépaysant ou d'un endroit où ralentir le rythme pendant les vacances, Lagoon City a de quoi te charmer. Installée sur les rives du lac Simcoe, cette communauté unique est traversée par plus de 18 kilomètres de canaux, ce qui lui vaut le surnom de « Venise de l'Ontario ».
L'eau est au cœur de l'expérience. Tu peux explorer les canaux en bateau, en kayak ou en planche à pagaie, ou encore louer une embarcation auprès de Lake Country Adventure Co., qui propose notamment des pontons, des bateaux de pêche et des motomarines pour profiter pleinement du secteur.
Si tu préfères garder les deux pieds sur terre, le Lagoon City Trail offre une promenade d'environ 2,5 kilomètres en pleine nature. Le sentier est reconnu pour l'observation de la faune, notamment des hérons. Entre le 15 mars et le 15 août, une zone de quiétude est d'ailleurs mise en place afin de protéger ces oiseaux durant leur période de reproduction et de nidification.
À quelques minutes de là, Huckleberry Farm vaut aussi un arrêt. Cette ferme cultive une variété de tournesols et de légumes biologiques et constitue un endroit agréable pour admirer les oiseaux et la faune dans un cadre naturel.
Entre les espaces verts, les points de vue sur les canaux et l'atmosphère paisible qui règne partout, il est facile de décrocher du quotidien. Que tu viennes pour pagayer, marcher au bord de l'eau ou simplement profiter du calme, Lagoon City prouve qu'il n'est pas nécessaire de traverser l'océan pour vivre une escapade qui sort de l'ordinaire.
Le site de Tourism Simcoe County
* Ceci est une adaptation de l'article « Ontario is home to a mini Venice with winding canals and it's a dream spot to live in Canada », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.
- Cette plage de l'Ontario à quelques heures du Québec donne l'impression d'être en Grèce ›
- Cette province près du Québec cache les plages d'eaux salées les plus chaudes au Canada ›
- Ce resort à 4 h de Montréal a une terrasse au bord de l'eau digne de la Floride ›
- Cette destination au Canada à 6 h de road trip du Québec va te faire oublier la Floride ›