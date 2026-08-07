Cette ville surnommée « Venise de l'Ontario » à 6 h de Montréal a des airs de carte postale

Juste oui!

Une personne à Lagoon City. Droite : Une personne en canot sur le canal de Lagoon City.

Road trip près de Montréal : Découvre la « Venise de l'Ontario ».

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Éditrice Junior

Si tu cherches une destination voyage qui donne l'impression d'être loin de tout, sans quitter le Canada, cette petite communauté de l'Ontario mérite une place sur ta liste. À environ six heures de Montréal, Lagoon City séduit avec ses canaux paisibles, son ambiance de villégiature et ses paysages au bord de l'eau qui rappellent les plus belles cartes postales.

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Que tu sois à la recherche d'un week-end dépaysant ou d'un endroit où ralentir le rythme pendant les vacances, Lagoon City a de quoi te charmer. Installée sur les rives du lac Simcoe, cette communauté unique est traversée par plus de 18 kilomètres de canaux, ce qui lui vaut le surnom de « Venise de l'Ontario ».

L'eau est au cœur de l'expérience. Tu peux explorer les canaux en bateau, en kayak ou en planche à pagaie, ou encore louer une embarcation auprès de Lake Country Adventure Co., qui propose notamment des pontons, des bateaux de pêche et des motomarines pour profiter pleinement du secteur.

Si tu préfères garder les deux pieds sur terre, le Lagoon City Trail offre une promenade d'environ 2,5 kilomètres en pleine nature. Le sentier est reconnu pour l'observation de la faune, notamment des hérons. Entre le 15 mars et le 15 août, une zone de quiétude est d'ailleurs mise en place afin de protéger ces oiseaux durant leur période de reproduction et de nidification.

À quelques minutes de là, Huckleberry Farm vaut aussi un arrêt. Cette ferme cultive une variété de tournesols et de légumes biologiques et constitue un endroit agréable pour admirer les oiseaux et la faune dans un cadre naturel.

Entre les espaces verts, les points de vue sur les canaux et l'atmosphère paisible qui règne partout, il est facile de décrocher du quotidien. Que tu viennes pour pagayer, marcher au bord de l'eau ou simplement profiter du calme, Lagoon City prouve qu'il n'est pas nécessaire de traverser l'océan pour vivre une escapade qui sort de l'ordinaire.

Le site de Tourism Simcoe County

* Ceci est une adaptation de l'article « Ontario is home to a mini Venice with winding canals and it's a dream spot to live in Canada », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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