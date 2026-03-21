Cette région de l’Ontario vaut le détour pour ses petits villages et ses eaux cristallines

Ton prochain « road trip » s'annonce pittoresque et coloré!

Trois personnes à une crémerie, une crème glacée à la main. Droite : Une personne dans l'eau turquoise.

Road trip à partir du Québec : Cette région de l’Ontario vaut le détour pour ses petits villages et ses eaux cristallines.

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Éditrice Junior

Tu as toujours rêvé de faire un road trip digne d'une série pour ado des années 2000? On parle ici d'un voyage durant lequel tu chantes tes chansons favorites avec tes BFFs alors que tu profites d'un long week-end pour t'échapper vers des plages d'eau turquoise et des petites villes charmantes. Eh bien sache que ce n'est pas parce que tu habites au Québec et non en Californie que tu ne peux pas réaliser ton souhait cet été. L'Ontario cache des destinations idéales pour profiter de la saison estivale, et on a une suggestion tout indiquée pour toi.

À lire également : 6 petites villes à visiter en road trip au Québec pour une escapade au bord de l'eau

Avec plus de 250 lacs et une quinzaine de plages, la région de Kawartha Lakes est un endroit où l’on passe facilement ses journées au bord de l’eau, que ce soit pour nager, pagayer ou simplement profiter du panorama.

Plusieurs localités valent le détour lors d’un séjour dans le coin. Bobcaygeon séduit avec son centre-ville charmant et ses boutiques locales, tandis que Lindsay offre une ambiance plus champêtre avec ses rues tranquilles et ses bâtiments historiques. Fenelon Falls, souvent surnommée le « joyau des Kawarthas », attire aussi de nombreuses personnes avec ses chutes, ses cours d’eau et la gorge impressionnante qui traverse la ville.

Pour découvrir les environs autrement, il est aussi possible d’emprunter le Victoria Rail Trail. Ce sentier de 85 kilomètres traverse plusieurs communautés de Kawartha Lakes et permet de parcourir les environs à pied ou à vélo tout en profitant de paysages particulièrement bucoliques.

La région propose également plusieurs activités pour agrémenter ton séjour. Tu peux, par exemple, faire un détour par l’un des marchés fermiers locaux, visiter le parc provincial Balsam Lake pour une journée en pleine nature ou encore découvrir l’histoire des pionnières et pionniers du 19e siècle au Kawartha Settlers' Village. Durant l’été, il est aussi possible d’assister à des spectacles en plein air au Grove Theatre.

La saison estivale est d’ailleurs marquée par plusieurs événements. Le Peterborough Musicfest, présenté au Del Crary Park à Peterborough, propose une série de spectacles gratuits qui se déroulent du 1er juillet jusqu’au 16 octobre. Le Ennismore Shamrock Festival est aussi au programme. Cet événement, qui se tient au Ennismore Community Centre du 17 au 19 juillet, est une tradition locale qui remonte à 1967.

Entre les plages de sable, les lacs scintillants et les petites villes pleines de charme, Kawartha Lakes est une destination digne d'un montage en musique provenant de ton émission d'adolescence favorite.

Site Internet de Kawartha Lakes Tourism

*Ceci est une adaptation de l'article « This Ontario destination with cozy waterfront towns is one of Canada's best summer vacay spots », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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Ta destination de rêve t'attend!

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Un road trip de rêve t’attend! 😍

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