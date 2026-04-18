7 road trips à 7 h 30 et moins de Montréal pour des vacances paradisiaques au bord de l'eau
Pas besoin d'aller aux États-Unis pour des vacances de rêve!
Pas besoin de voyager loin ni de bloquer des semaines de vacances pour décrocher cet été. À moins de sept heures et demie de route de Montréal, le Québec et l’Ontario regorgent de petites villes au bord de l’eau qui donnent l’impression d’être ailleurs.
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Tu veux organiser un road trip où tu montes le son, tu prends la route avec ta gang ou ta personne préférée, et tu finis par te poser devant un lac éclatant ou une plage qui vaut le détour? On t’a sélectionné des destinations pleines de charme pour t’inspirer, que tu partes pour un long week-end ou quelques jours. Il ne reste plus qu’à choisir ton arrêt et prendre le volant.
Picton | Ontario
Région : Comté de Prince Édouard, ON
Temps de route à partir de Montréal : 4 h
Pourquoi tu dois y aller : Entre vignobles, pistes cyclables et petites boutiques d’antiquités, le comté de Prince Édouard en Ontario a déjà de quoi te remplir un itinéraire complet. Ajoute à ça une scène gourmande bien développée, et tu peux facilement enchaîner les découvertes sans t’ennuyer.
Mais le vrai coup de cœur du coin, c’est sans doute le parc provincial Sandbanks, situé à Picton. Là-bas, le décor change complètement : trois plages de sable blanc, de grandes dunes impressionnantes et des sentiers de randonnée qui traversent un paysage franchement spectaculaire. C’est l’endroit parfait pour passer des journées entières dehors.
Et le plus surprenant, c’est l’ambiance. Pas besoin de quitter le Canada pour trouver un sentiment de dépaysement : avec son sable doux et pâle, l’endroit donne presque l’impression d’être dans les Caraïbes.
Gananoque | Ontario
Région : Comtés unis de Leeds et Grenville, ON
Temps de route à partir de Montréal : 2 h
Pourquoi tu dois y aller : Souvent surnommée la Porte des Mille-Îles, Gananoque fait partie de ces petites villes ontariennes qui valent le détour, surtout si tu aimes les décors riverains pleins de charme.
Sur place, tu peux simplement te promener dans les rues et profiter de l’ambiance, avec un côté presque intemporel qui donne l’impression de remonter quelques années en arrière. Et si la température est de ton côté, les plages comme Joel Stone Beach, Landon Bay ou encore Grass Creek Park sont parfaites pour ralentir le rythme.
Côté sorties, la ville ne manque pas d’options non plus pendant l’été. Entre les musées comme le 1000 Islands History Museum et le Thousand Islands Boat Museum, ou encore le Thousand Islands Playhouse installé directement au bord de l’eau, il y a de quoi occuper facilement tes journées.
Port Dover | Ontario
Région : Norfolk County, ON
Temps de route à partir de Montréal : 7 h 30
Pourquoi tu dois y aller : Avec ses airs de petite station balnéaire et son accès direct au lac Érié, Port Dover est le genre d’endroit où tu peux ralentir le rythme dès ton arrivée.
Ce qui frappe d’abord, c’est l’ambiance. Entre les terrasses, les restos chaleureux et les petites boutiques locales, le village invite à prendre son temps. Tu peux facilement passer quelques heures à flâner sans plan précis.
Cela dit, c'est la plage qui vole la vedette. Port Dover Beach se démarque avec son sable et ses palmiers, qui donnent presque l’impression d’être en voyage en Floride. Et comme le lac Érié est le plus chaud de la province, c’est parfait pour profiter pleinement de la baignade. Si tu veux explorer un peu plus loin, Turkey Point et Long Point offrent aussi de belles options accessibles.
Pour compléter le séjour, tu peux faire un tour au Port Dover Harbour Museum ou assister à une pièce au Lighthouse Festival Theatre, histoire d’ajouter une touche culturelle à ton escapade.
Gracefield | Québec
Région : Vallée-de-la-Gatineau, QC
Temps de route à partir de Montréal : 3 h
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une destination qui sort de l’ordinaire pour un road trip, le lac Pemichangan pourrait bien te surprendre. Niché du côté de Gracefield, ce plan d’eau aux reflets émeraude donne presque l’impression d’avoir changé de province.
Ce qui rend l’endroit aussi marquant, c’est la clarté de l’eau. Avec les collines tout autour et les teintes vertes du lac, le décor invite clairement à ralentir et à décrocher, que ce soit pour quelques heures ou tout un week-end.
Sur l’eau, les possibilités sont variées. Tu peux partir en paddle board, explorer les petites îles et les baies ou simplement profiter d’une baignade tranquille. C’est le genre de place où tu prends ton temps sans te presser.
Il faut toutefois planifier un minimum ton accès. Certaines portions du rivage sont privées, mais des points comme le secteur Point Comfort ou le Club de chasse et pêche de Gatineau permettent de mettre ton embarcation à l’eau.
Et si tu veux étirer le séjour, plusieurs chalets sont disponibles autour du lac.
Crystal Beach | Ontario
Région : Fort Erie, ON
Temps de route à partir de Montréal : 6 h 30
Pourquoi tu dois y aller : À Crystal Beach, Bay Beach attire avec son sable pâle, son eau claire et ce petit effet « Sud » qui mène les touristes en Ontario.
Mais une fois sur place, tu réalises vite que l’expérience ne se limite pas à l’eau. Après quelques heures à profiter du soleil, tu peux facilement te perdre dans les rues du coin, entre cafés, crèmeries, restos et petites boutiques qui donnent au secteur une vraie vibe de village d’été.
Avant même d’y aller, il y a un détail à savoir : l’accès à la plage est contrôlé. La ville limite le nombre de visiteurs avec des laissez-passer journaliers, à 5 $ en semaine et 10 $ du vendredi au dimanche. Ça demande un peu de planification, mais ça rend aussi l’expérience plus agréable une fois sur place.
Si tu cherches une idée de road trip qui donne l’impression de t’évader sans quitter le pays, Crystal Beach s’impose.
Tadoussac | Québec
Région : Côte-Nord, QC
Temps de route à partir de Montréal : 6 h
Pourquoi tu dois y aller : Ce n’est pas tous les jours que tu peux marcher sur d’anciennes terrasses marines formées il y a des milliers d’années. À Tadoussac, les dunes du secteur du Moulin-à-Baude offrent un décor complètement différent de ce qu’on voit habituellement au Québec.
Avant même d’arriver sur la plage, c’est la vue qui impressionne. Du haut des grandes pentes sablonneuses, l’estuaire du Saint-Laurent s’étire à perte de vue, avec le vent salin et l’horizon qui donnent presque l’impression d’être ailleurs.
Une fois en bas, le rythme change. Tu peux t’étendre sur le sable, marcher tranquillement le long de l’eau ou profiter du paysage sans rien faire de précis. À marée basse, une chute se dévoile dans la baie, ajoutant une touche inattendue à l’endroit.
Si l’eau te tente, prépare-toi mentalement : elle est froide, même en plein été. Sinon, le sentier de l’Estuaire permet de prolonger la sortie avec une belle marche jusqu’à un point de vue sur les dunes et la forêt.
L’accès est simple, à quelques minutes seulement du village de Tadoussac, avec stationnement et aires pour pique-niquer. Et tant qu’à être dans le coin, tu peux en profiter pour explorer le reste : croisières aux baleines, sentiers, petites boutiques et attraits locaux.
Notre-Dame-du-Portage | Québec
Région : Bas-Saint-Laurent, QC
Temps de route à partir de Montréal : 4 h 30
Pourquoi tu dois y aller : À Notre-Dame-du-Portage, il n’y a pas de grandes attractions tape-à-l’œil, et c’est justement ce qui fait tout son charme. Ce petit village en bordure du fleuve Saint-Laurent mise sur la simplicité, avec une ambiance paisible qui te fait décrocher rapidement.
Une marche le long du littoral, une balade à vélo avec vue sur les montagnes de Charlevoix, ou un arrêt au spa Le Nordet suffisent à remplir une journée sans pression.
Quand tu veux te rapprocher de l’eau, les options sont là sans être compliquées. Entre la plage, la piscine municipale chauffée à l’eau salée et le quai, tu peux alterner entre détente et baignade. Il est même possible de partir en kayak ou en zodiac pour observer les bélugas, si tu veux ajouter une touche plus mémorable à ton passage.
Et comme toute bonne escapade passe aussi par la table, le village propose quelques adresses conviviales où prendre ton temps. Que ce soit pour une pizza ou un repas plus élaboré, tu trouves facilement un endroit où t’installer.
Pour prolonger l’expérience, dormir sur place fait toute la différence. Certaines auberges donnent directement sur le fleuve, avec des couchers de soleil qui valent le détour à eux seuls.