Le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH sera versé cette semaine

Le montant peut aller jusqu'à 717 $! 💸

Des billets de banque et un drapeau canadien.

Le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH du gouvernement du Canada sera versé cette semaine.

Narcity Québec, Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Dès cette semaine, l'Agence du revenu du Canada (ARC) commence à envoyer le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH aux personnes admissibles au Québec. Peut-être es-tu concerné.e, car cela touche quelque 12 millions de personnes au pays.

À lire également : Québec supprime la TVQ de plusieurs produits en épicerie et pharmacie et voici quoi savoir

Ce versement marque la transition vers la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), qui prendra officiellement le relais du crédit pour la TPS/TVH à compter de juillet prochain.

Il ne faut toutefois pas confondre le paiement fédéral à celui du gouvernement du Québec, qui versera lui aussi, à partir de cette semaine, un montant spécial de 200 $ destiné à aider les ménages à faire face aux dépenses d'épicerie et d'énergie.

Est-ce que tu es admissible?

Si tu as produit ta déclaration de revenus 2024 et que tu étais admissible au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026, le versement te sera envoyé automatiquement, et ce, sans aucune démarche à faire.

Tu n'as pas encore produit ta déclaration? Il est encore temps de le faire. Toi et ton ou ta conjoint.e devez la soumettre le plus tôt possible, même si vous n'avez aucun revenu à déclarer.

L'ARC évaluera ensuite ton admissibilité et t'enverra le montant auquel tu as droit.

Combien vas-tu recevoir?

Ce paiement exceptionnel équivaut à 50 % du montant annuel du crédit calculé pour la période allant de juillet 2025 à juin 2026.

Le montant varie selon ta situation familiale en janvier 2026 et ton revenu familial net rajusté pour 2024. Par exemple, si ton crédit annuel s'élevait à 400 $, tu toucheras 200 $ avec ce versement.

Personnes seules ou familles monoparentales :

  • Sans enfant : jusqu'à 267 $
  • Avec 1 enfant : jusqu'à 441 $
  • Avec 2 enfants : jusqu'à 533 $
  • Avec 3 enfants : jusqu'à 625 $
  • Avec 4 enfants : jusqu'à 717 $

Personnes mariées ou en union de fait :

  • Sans enfant : jusqu'à 349 $
  • Avec 1 enfant : jusqu'à 441 $
  • Avec 2 enfants : jusqu'à 533 $
  • Avec 3 enfants : jusqu'à 625 $
  • Avec 4 enfants : jusqu'à 717 $

En situation de garde partagée, chaque parent reçoit la moitié du montant prévu pour une garde complète.

Comment recevoir ton argent?

Si tu es inscrit.e au dépôt direct, la somme sera déposée directement dans ton compte bancaire dès cette semaine. Dans le cas contraire, un chèque te sera envoyé par la poste.

Pour recevoir ton paiement plus rapidement, tu peux t'inscrire au dépôt direct via Mon dossier pour les particuliers.

Il est possible que le versement apparaisse dans ton relevé bancaire sous l'appellation « versement du crédit pour la TPS/TVH » le temps que les institutions financières mettent leurs systèmes à jour.

Pourquoi tu pourrais ne pas le recevoir?

Plusieurs raisons peuvent expliquer l'absence du versement dans ton compte :

  • Ta déclaration de revenus 2024 n'a pas été produite
  • Tu n'étais pas admissible au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026
  • C'est ton ou ta conjoint.e qui reçoit le versement au nom de la famille
  • Le montant a été appliqué à une dette fiscale envers l'ARC

Pour tous les détails officiels, consulte la page de l'ARC sur le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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