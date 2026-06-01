8 moments marquants de la carrière et de la vie de Brendan Gallagher à Montréal
Après 14 ans et plus de 900 matchs, c'est la fin du guerrier avec le Tricolore. 😢🫶
Après 14 saisons et plus de 900 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Canadiens de Montréal, Brendan Gallagher a annoncé avec beaucoup d'émotion que c'était la fin de sa carrière avec le Bleu-Blanc-Rouge.
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« Le moment est venu de passer à autre chose », a-t-il lâché en point de presse ce 1er juin, avant de fondre en larmes devant les caméras.
Arrivé à Montréal à seulement 20 ans, le numéro 11 a traversé près de quinze ans de hauts et de bas avec le Tricolore — des séries historiques aux blessures, en passant par un mariage, un deuil et la naissance de sa fille.
Les fans ont eu la chance de le voir évoluer sous leurs yeux : de recrue fougeuse à vétéran respecté, de célibataire à nouveau papa. Rares sont les joueurs qui peuvent se vanter d'avoir vécu autant avec une seule et même équipe.
Ses débuts dans la LNH
Le 22 janvier 2013, Brendan Gallagher enfile l'uniforme du Canadien de Montréal pour la première fois dans la LNH. Dès ce soir-là, il enregistre sa première passe sur un but d'Alex Galchenyuk contre les Panthers de la Floride. Cinq jours plus tard, le 27 janvier, il inscrit son premier but contre Martin Brodeur, alors gardien des Devils du New Jersey.
Un début de carrière remarqué pour celui qui allait devenir l'un des joueurs les plus aimés du Centre Bell.
La rivalité passionnée entre Gallagher et Marchand
Sur la glace, Brendan Gallagher et Brad Marchand se sont longtemps tapés dessus comme seuls deux joueurs qui se ressemblent autant peuvent le faire. Petits, agaçants, détestés par les partisans adverses et adulés par les leurs — le Bruins et le Canadien avaient chacun leur version de l'autre. Mais en 2016, lors du Championnat mondial de hockey, les deux rivaux se retrouvent coéquipiers sous le maillot du Canada. Résultat inattendu : une amitié improbable naît entre eux. « C'était la pire partie du voyage, a lancé Gallagher à TSN. Il s'est avéré être un gars pas mal correct. » Ils remportent l'or ensemble... Avant de reprendre leur guerre habituelle dès la saison suivante.
2018-2019 : Gally à son sommet
La saison 2018-2019 est sans contredit la meilleure de la carrière de Brendan Gallagher. Il établit un record personnel avec 302 tirs en saison régulière, menant le CH dans cette catégorie pour la troisième année consécutive. Le 21 février 2019, il réalise le premier tour du chapeau de sa carrière dans la LNH contre les Flyers de Philadelphie — un moment dont les partisans et partisanes du Tricolore se souviennent encore.
La finale de la Coupe Stanley 2021
En 2021, Brendan Gallagher devient l'un des visages du parcours historique du Canadien de Montréal jusqu'en finale de la Coupe Stanley. L'image reste gravée dans les mémoires : le numéro 11 quittant la glace lors du premier match de la finale, le visage couvert de sang après une chute violente. Il revient au match suivant. On apprendra plus tard qu'il avait joué toutes ces séries avec une côte cassée. Le CH s'incline finalement face au Lightning de Tampa Bay, quatre matchs à un.
Son retour après le décès de sa mère
Le 20 mars 2025, Brendan Gallagher annonce sur les réseaux sociaux le décès de sa mère, Della Gallagher, emportée par un glioblastome, soit une forme agressive de cancer du cerveau diagnostiquée en août 2021. Dans une publication accompagnée de photos, il lui rend hommage : « La meilleure maman que nous aurions pu avoir. Pas un jour ne passera sans que je ressente l'envie de t'appeler, de te serrer fort dans mes bras et de te dire que je t'aime. »
À plusieurs reprises, l'athlète a souligné tout le soutien que ses coéquipiers ont démontré envers lui durant cette période et en est infiniment reconnaissant.
Un deuil vécu en pleine saison, sous les yeux de toute une ville. Quelques semaines plus tard, lors du dernier match de la saison régulière au Centre Bell, une partisane lui remet le chandail qu'il avait porté en 2022 lors de la campagne « Le hockey pour vaincre le cancer », sur lequel on pouvait lire : « Je me bats pour ma mère. » Elle l'avait acheté aux enchères à l'époque et, touchée par le décès de Della, avait décidé qu'il devait lui revenir. Sous les « Gally, Gally, Gally » de la foule, les deux se sont enlacés sur la glace.
Une démonstration que la relation entre Gallagher et les fans du Tricolore va bien au-delà de la glace.
Son mariage à Montréal avec Emma Fortin
Le 6 juillet 2024, Brendan Gallagher épouse la Québécoise Emma Fortin à Montréal, dans la grandiose salle de réception de la Maison Principale. La cérémonie se déroule sous d'immenses lustres, dans un décor tout blanc orné de centaines de chandelles et de milliers de fleurs. Le thème noir et blanc est respecté par tous les invités — dont plusieurs coéquipiers et ex-joueurs du Canadien, comme Cole Caufield, Nick Suzuki et Carey Price. Les préparatifs, eux, avaient eu lieu au luxueux hôtel Four Seasons. Emma Fortin a résumé la journée en quatre mots sur Instagram : « wedding of our dreams. »
Une union qui ancre un peu plus Gally dans la ville qu'il a adoptée et qu'il défend depuis plus de dix ans.
La naissance de sa fille Everly
Brendan Gallagher est devenu papa pour la première fois en 2025.
En février 2025, Brendan Gallagher et Emma Fortin accueillent leur premier enfant, une petite fille prénommée Everly Mona Della Gallagher — ses deux seconds prénoms rendant hommage à leurs mères respectives. C'est après un match contre les Sabres de Buffalo, le 3 mars, que Gallagher annonce la nouvelle aux médias, sourire aux lèvres : « Je suis papa maintenant. Ça fait une semaine, donc c'est encore tout nouveau. C'est génial. J'adore ça. » En février 2026, le couple annonce qu'ils attendent un deuxième enfant.
Son retour et son but héroïque en séries 2026
Après des semaines à se faire questionner sur sa place dans l'alignement, sur son contrat et sur son avenir avec le CH, Brendan Gallagher revient au jeu lors des séries éliminatoires 2026 et marque le premier but du match 5 contre le Lightning de Tampa Bay. Un but qui redonne vie au Canadien dans un moment où personne ne l'attendait. Le vétéran venait de rappeler à tout le monde pourquoi Montréal l'a toujours aimé.
Au moment d'écrire ces lignes, aucune transaction n'a encore été confirmée, mais une chose est certaine : Montréal ne l'oubliera pas de sitôt. Après 14 ans de cœur et de sang sur la glace, Gally mérite tous les au revoir du monde.
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