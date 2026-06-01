6 voyages d'été tout inclus dans le Sud dès 995 $ au départ de Montréal (sans Cuba)

On a déniché des destinations plus à l’abri des sargasses et des ouragans!

Vue aérienne du Gran Evenia Bijao montrant les piscines en cascade, les glissades d’eau colorées et la plage bordant le complexe.

Vacances d'été 2026 : 6 voyages tout inclus dans le Sud dès 995 $ au départ de Montréal.

Sunwing
Éditrice Junior

Quand on réserve un voyage dans le Sud, on rêve surtout d’eau turquoise et de journées à la plage, pas de sargasses à perte de vue ou de météo capricieuse. On a donc fouillé du côté de destinations généralement moins touchées par les algues et les ouragans pour repérer quelques options intéressantes.

À lire également : Ce village bordé par le fleuve est l’une des plus belles escapades à faire au Québec cet été

Résultat : six forfaits tout inclus au départ de Montréal vers le Mexique, le Panama, la Jamaïque et la République dominicaine, avec des prix à partir de 995 $ par personne. Que ton plan idéal ressemble à une semaine sur le bord de la mer ou à des vacances un peu plus actives, il y a de quoi trouver ton bonheur.

Playa Mujeres – Mexique

Grande piscine bord\u00e9e de palmiers avec espaces d\u00e9tente int\u00e9gr\u00e9s dans l\u2019eau au Riu Dunamar, en bord de mer \u00e0 Playa Mujeres.

Piscine principale du Riu Dunamar avec vue sur les installations du complexe tout inclus situé sur la côte de Playa Mujeres.

Sunwing

Hôtel : Riu Dunamar (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 385 $ par adulte en occupation double

Date : Du 10 au 17 juin 2026

Pourquoi tu dois y aller : Si tu voyages avec des enfants ou si tu aimes simplement avoir beaucoup d’options sur place, ce resort coche plusieurs cases. Le parc aquatique Splash Water World attire rapidement l’attention avec ses glissades colorées, mais ce n’est qu’une partie de ce qui est offert. Entre la plage de sable blanc, les nombreuses piscines, les activités nautiques et les spectacles en soirée, il y a toujours quelque chose à faire sans avoir besoin de sortir du complexe.

Côté bouffe, les restaurants permettent de varier les repas tout au long de la semaine avec des cuisines différentes, dont des options asiatiques, italiennes et des classiques de grilladerie. Les avantages RIU-topia ajoutent aussi quelques extras appréciables comme les repas sans réservation dans plusieurs restaurants de spécialités et le minibar réapprovisionné quotidiennement.

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Playa Blanca – Panama

Vue a\u00e9rienne du Gran Evenia Bijao montrant les piscines en cascade, les glissades d\u2019eau color\u00e9es et la plage bordant le complexe.

Le Gran Evenia Bijao combine parc aquatique, piscines et accès à la plage dans un complexe tout inclus situé sur la côte pacifique du Panama.

Sunwing

Hôtel : Gran Evenia Bijao (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 555 $ par adulte en occupation double

Date : Du 3 au 10 juillet 2026

Pourquoi tu dois y aller : Ce qui distingue surtout cet hôtel, c’est qu’il réussit à plaire à différents types de voyageurs et voyageuses sans donner l’impression d’être conçu pour un seul public. Les enfants ont de quoi s’occuper avec les glissades d’eau, le miniclub et les activités organisées, tandis que les adultes peuvent facilement alterner entre la plage, les piscines et quelques heures de détente au spa.

Le complexe est installé directement au bord de l’océan Pacifique, dans un décor plus verdoyant et montagneux que ce qu’on associe habituellement aux destinations soleil. Entre deux baignades, tu peux aussi varier les repas grâce aux différents restaurants qui proposent notamment des saveurs méditerranéennes, japonaises et des fruits de mer.

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Samsara Cliff Resort – Jamaïque

Vue a\u00e9rienne du Samsara Cliff Resort perch\u00e9 sur les falaises de Negril, avec ses piscines, ses terrasses am\u00e9nag\u00e9es et les eaux turquoise de la mer des Cara\u00efbes.

Le Samsara Cliff Resort offre une expérience différente en Jamaïque avec ses falaises spectaculaires, ses couchers de soleil et son accès direct à la mer.

Sunwing

Hôtel : Samsara Cliff Resort (⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 395 $ par adulte en occupation double

Date : Du 6 au 13 juillet 2026

Pourquoi tu dois y aller : Ton idée des vacances parfaites ressemble davantage à des journées tranquilles face à la mer qu’à un horaire chargé? Cet hôtel pourrait te plaire. Installé sur les falaises de Negril, il offre des panoramas impressionnants sur les Caraïbes et des couchers de soleil qui attirent les voyageurs année après année.

Ici, la baignade prend une forme un peu différente grâce aux plateformes aménagées sur les falaises et aux célèbres sauts dans l’eau qui font la réputation de la région. Tu peux aussi faire de la plongée avec tuba dans les eaux cristallines ou simplement profiter d’un hamac avec une vue dégagée sur l’horizon.

Le complexe mise surtout sur une ambiance décontractée et intimiste. Les vacanciers et vacancières ont également accès à certaines installations du Legends Beach Resort voisin grâce au programme de partage de services, ce qui permet de varier les activités et les espaces durant le séjour.

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Punta Cana – République dominicaine

La pisince du Whala Bavaro.L'hôtel Whala Bavaro en République dominicaine.

Sunwing

Hôtel : Whala Bavaro (⭐️⭐️⭐️⭐️ )

Prix : 1375 $ par adulte en occupation double

Date : Du 28 juillet au 30 août 2026

Pourquoi tu dois y aller : Installé sur la célèbre plage de Bávaro, ce complexe tout inclus invite à ralentir le rythme entre les baignades dans les piscines et les longues promenades sur une étendue de sable blanc bordée d’eaux turquoise. L’atmosphère y est détendue, avec un décor tropical qui donne rapidement l’impression d’être loin du quotidien.

Ici, pas de tours urbaines à l’horizon. Les bâtiments à taille humaine, les palapas dispersés près de la plage et les rangées de palmiers créent un environnement beaucoup plus paisible. Que tu choisisses de t’installer au bord de l’eau avec un cocktail, de profiter du soleil sur la plage ou simplement d’admirer la vue sur la mer des Caraïbes, tout est réuni pour décrocher pendant quelques jours.

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Puerto Plata – République dominicaine

La plage de l'h\u00f4tel Playabachata Spa Resort \u00e0 Puerto Plata.La plage de l'hôtel Playabachata Spa Resort à Puerto Plata avec ses chaises longues et ses palmiers.

Sunwing

Hôtel : Playabachata Spa Resort (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1215 $ par adulte en occupation double

Date : Du 30 juillet au 6 août 2026

Pourquoi tu dois y aller : Avec son accès direct à la plage de Puerto Plata, ce resort est une option intéressante pour celles et ceux qui veulent alterner entre baignade, farniente et activités. Les piscines réparties sur le site permettent de varier les décors au fil de la semaine, tandis que l’ambiance conviviale convient autant aux familles qu’aux groupes d’ami.e.s ou aux couples.

Quand vient le temps de manger ou de prendre un verre, plusieurs restaurants et bars sont accessibles sur place, ce qui permet de changer facilement d’ambiance d’un repas à l’autre. Entre les spécialités locales, les plats internationaux et les collations offertes durant la journée, il y a de quoi satisfaire différentes envies sans quitter le complexe.

Pour occuper les journées, l’hôtel propose aussi un programme d’animations et de loisirs, alors que les enfants peuvent profiter du miniclub supervisé. Et si ton plan consiste simplement à te détendre sous les palmiers avec vue sur la mer des Caraïbes, le cadre s’y prête tout aussi bien.

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Puerto Plata – République dominicaine

Piscines lagon turquoise entour\u00e9es de palmiers avec passerelles et zones de d\u00e9tente au bord de la mer dans un resort tout inclus.

Vue des piscines principales d’un hôtel dans le Sud, avec une ambiance tropicale et la plage accessible à quelques pas.

Sunwing

Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️1/2)

Prix : 995 $ par adulte en occupation double

Date : Du 9 au 16 juin 2026

Pourquoi tu dois y aller : Au Cofresi Palm Beach Resort and Spa, tu peux remplir tes journées comme bon te semble grâce à la variété d’activités offertes sur place. Entre une partie de minigolf, une séance de tir à l’arc, du paintball ou quelques heures passées à la plage et dans les piscines, il y a toujours une option pour changer de décor.

Ceux et celles qui préfèrent ralentir le rythme trouveront aussi leur compte. Le resort mise sur une atmosphère détendue avec des espaces propices à la relaxation, un spa, plusieurs bars et un environnement tropical qui invite naturellement à décrocher.

Côté restauration, l’offre permet de varier les plaisirs tout au long du séjour. Buffets, restaurants à la carte et comptoirs de collations se côtoient pour que tu puisses manger selon tes envies, sans avoir l’impression de répéter le même repas jour après jour.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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