Ces 11 îles aux plages et eaux cristallines sont reliées par une route à 2 h de Montréal

Juste WOW!

Des îles connectées par une route.

Onza îles aux plages et eaux cristallines sont reliées par une route à 2 h de Montréal.

Courtoisie de la Commission des parcs du Saint-Laurent
Éditrice Junior

Si tu as envie de planifier un road trip qui te mène vers un magnifique paysage au bord de l'eau à partir du Québec cet été, ce coin de l’Ontario pourrait vraiment valoir le kilométrage. À environ deux heures de Montréal, tu peux accéder à un paysage digne d’une carte postale, avec plages de sable, eau limpide et petites îles à perte de vue, sans avoir à voyager bien loin.

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Avec un trajet qui traverse onze îles reliées entre elles par une chaussée au cœur du fleuve Saint-Laurent, le chemin du Long Sault offre un mélange de nature, d’activités de plein air et d’histoire dans un tableau tout à fait pittoresque.

Exploitée par les Parcs du Saint-Laurent, cette route d’environ dix kilomètres est accessible autant en voiture qu’à vélo, et même à pied pour les personnes qui veulent prendre leur temps. Elle a rouvert pour la saison 2026 le 17 avril, juste à temps pour les premières escapades de la saison.

Ces îles ont une histoire particulière : elles correspondent en fait aux points de terre les plus élevés d’anciennes communautés, appelées les « Lost Villages », qui ont été inondées dans les années 1950 lors de la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent.

Sur place, tu peux t’arrêter sur des plages de sable doré, te baigner dans une eau claire aux teintes bleutées, ou encore emprunter des sentiers et des pistes cyclables avec vue sur le fleuve.

Il est aussi possible de camper dans le secteur, ce qui permet de transformer une simple sortie d’une journée en séjour plus long sous les étoiles.

Dans les environs, le Lost Villages Museum, qui rouvre en juin, permet de plonger dans le passé avec une dizaine de bâtiments patrimoniaux qui racontent l’histoire des villages submergés.

Le chemin du Long Sault est également reconnu comme un site incontournable pour la plongée sous-marine grâce à la clarté de l’eau. À l’écluse 21, près de l’île Macdonell, tu peux même observer des vestiges submergés de l’ancien système d’écluses et d’une portion de l’ancienne autoroute 2.

Pour les personnes qui veulent bouger davantage, le secteur propose aussi du vélo, du kayak et de la randonnée, le tout avec des panoramas impressionnants sur le fleuve.

En 2026, des travaux majeurs d’amélioration des infrastructures sont prévus sur le site afin de bonifier l’expérience des visiteur.euse.s et assurer sa durabilité. La route restera ouverte, mais des ralentissements pourraient survenir près des zones de travaux, surtout en semaine.

À noter que la plage et le camping de Mille Roches seront fermés pour toute la saison 2026 en raison de travaux, avec une réouverture prévue en 2027. D’autres options restent accessibles à proximité, notamment les plages Woodlands, Crysler Park, Farran, Glengarry et Brown’s Bay, ainsi que plusieurs terrains de camping dans la région.

Les espaces de jour fonctionnent selon le principe du « premier arrivé, premier servi », sans réservation possible. Les accès aux plages et aux aires de pique-nique sont payants à partir de la mi-mai jusqu’en octobre, même si la route en tant que telle demeure gratuite.

Si tu cherches une idée d’escapade différente en Ontario, ce petit paradis naturel pourrait bien être le prochain arrêt à ajouter à ton itinéraire.

Site Internet des Parcs du Saint-Laurent

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Québec Voyage Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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