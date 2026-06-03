Des canettes de White Claw au Dollarama pour 1,77 $? Voici quoi savoir
On va se le dire : ça surprend! 👀
Le Dollarama s'est imposé comme un acteur surprenant dans le monde de l'alimentation au cours des dernières années. Longtemps associé aux bébelles et aux articles de maison à mini-prix, le magasin du dollar est devenu un véritable allié pour alléger la facture d'épicerie. Crème glacée, lait au chocolat, collations à prix dérisoires : les arrivages réservent régulièrement de bonnes surprises. La dernière en date risque de te surprendre : des canettes de White Claw ont fait leur apparition sur les tablettes.
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Oui, la populaire marque de prêts-à-boire à faibles calories. Mais, avant de vider le présentoir, il y a un détail important à connaître.
Le Dollarama vend maintenant de la White Claw Zero pour 1,77 $. Narcity Québec
Le Dollarama ne vend pas d'alcool... du moins, pas pour le moment. Ce que tu retrouves en magasin, c'est la White Claw Zero, la version sans alcool de la populaire boisson pétillante. Pas la hard seltzer que tout le monde connaît.
Néanmoins, c'est quand même une belle trouvaille pour les fans de la marque, puisque ces boissons sont assez difficiles à trouver en épicerie au Québec. D'ailleurs, Metro vendait le produit (maintenant en rupture de stock) pour 9,99 $ pour quatre canettes, soit 0,72 $ de plus par produit que le géant des aubaines.
Quelles sont les boissons White Claw vendues au Dollarama?
La White Claw Zero est une boisson pétillante non alcoolisée qui contient seulement dix calories par canette (355 ml). Elle est légèrement gazéifiée et contient même des électrolytes. Bref, c'est plus proche d'une eau pétillante aromatisée que d'un verre de rosé.
Deux saveurs ont été repérées en magasin :
- Black Cherry Cranberry (Cerise noire - Canneberge)
- Mango Passion Fruit (Mangue - Fruit de la passion)
Les produits White Claw Zero, repérés au Dollarama dans les saveurs Mangue-Fruit de la passion ainsi que Cerise noire-Canneberge. Narcity Québec
Alors, ça vaut quand même le détour au Dollarama?
Si tu cherches une alternative rafraîchissante, sans alcool et peu calorique pour l'été, à 1,77 $ la canette, c'est une bonne trouvaille. C'est le genre de boisson parfaite pour le bord de la piscine quand t'as pas envie d'alcool.
Mais si tu t'attendais à la vraie White Claw alcoolisée à petit prix au Dollarama... ce n'est malheureusement pas ça. Pour celle-là, tu devras continuer à passer par la SAQ ou l'épicerie.
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