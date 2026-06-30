On a fait la même épicerie chez Dollarama et au Tigre Géant : voici le panier le moins cher
1,73 $ de différence pour la MÊME boîte de biscuits!? 🤯👀
Le Dollarama est souvent associé aux économies du quotidien, mais comment ses prix se comparent-ils réellement à ceux d'autres enseignes réputées pour leurs aubaines? Alors que le coût de l'épicerie continue de faire grimper les factures, chaque dollar compte et les écarts de prix, même minimes, peuvent rapidement s'accumuler. On a donc décidé de mettre ces détaillants à l'épreuve. Tandis que le Dollo bat Maxi pour des dizaines d'items, on l'oppose maintenant à Tigre Géant.
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Pour déterminer où il est possible d'obtenir la facture la plus avantageuse, on a comparé un panier de 14 produits alimentaires identiques chez Dollarama et au Tigre Géant. Chaque article était de la même marque et du même format afin d'assurer une comparaison aussi juste que possible. Après tout, lorsqu'un même item est offert dans plusieurs formats, il n'est pas toujours facile de repérer la meilleure aubaine.
Une fois tous les articles ajoutés au panier, une enseigne s'est démarquée avec une facture finale plus basse. Si certains écarts de coûts étaient modestes, d'autres étaient suffisamment importants pour avoir un réel impact à la caisse. Voici les articles qui ont contribué à créer l'écart de prix entre les deux enseignes.
Barres Nutri-Grain
Barres-Nutri Grain en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3 $ pour huit barres
Prix au Tigre Géant : 3,47 $ pour huit barres
Les barres Nutri-Grain font partie de ces petites douceurs qu’on garde souvent en réserve pour les matins pressés ou les fringales de la journée. Leur boîte de huit portions faites avec des grains entiers et sans colorant artificiel coûte 3 $ au magasin du dollar, comparativement à 3,47 $ chez Tigre Géant. Une économie d’environ 14 % pour un produit de marque qui peut facilement devenir un achat récurrent.
Biscuits Tradition de Leclerc
Biscuits Tradition en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2,75 $ pour une boîte de 325 g
Prix au Tigre Géant : 4,48 $ pour une boîte de 325 g
Avec un écart de 1,73 $ entre les deux enseignes, les biscuits Tradition de Leclerc sont l’un des produits où la différence de prix attire particulièrement l’attention. La boîte de 325 g coûte 2,75 $ au magasin du dollar, alors qu’elle est affichée à 4,48 $ chez Tigre Géant, ce qui représente près de 39 % d’économie. Avec ses sachets individuels de quatre biscuits, c'est aussi un format pratique à glisser dans un sac, une boîte à lunch ou à emporter sur la route.
Boisson aux amandes
Boisson aux amandes Silk en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2,50 $ pour 946 ml
Prix au Tigre Géant : 2,95 $ pour 946 ml
Les boissons végétales peuvent représenter une dépense plus importante à l'épicerie, surtout lorsqu'elles figurent parmi les produits qu'on achète régulièrement. Le format de 946 ml de la version aux amandes Silk « zéro sucre », sans lactose et sans produits laitiers, coûte 2,50 $ chez Dollarama, contre 2,95 $ au Tigre Géant. Une différence de 45 cents pour exactement le même emballage.
Mini canettes de boissons gazeuses
Mini canettes de boissons gazeuses en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3,62 $ pour six canettes de 222 ml
Prix au Tigre Géant : 3,98 $ pour six canettes de 222 ml
À 3,62 $ le paquet de six, ces mini canettes de boissons gazeuses offertes au Dollarama peuvent être une option intéressante pour les personnes qui trouvent souvent les formats réguliers trop grands. Avec leurs 222 ml, elles permettent de servir une portion plus petite, en plus d’être pratiques pour préparer des cocktails ou des mocktails. Chez Tigre Géant, le même format est affiché à 3,98 $, soit une différence de 36 cents par emballage.
Barres déjeuner KIND
Barres déjeuner KIND en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 200 g
Prix au Tigre Géant : 4,47 $ pour 200 g
Pratiques à glisser dans un sac pour un déjeuner sur le pouce ou à garder sous la main lorsqu’une fringale arrive, les barres KIND misent sur un format individuel facile à transporter. Disponibles à saveur de beurre d’arachide ou de chocolat noir, les boîtes contiennent quatre emballages de deux unités et se vendent 3,75 $ au magasin à 1 $ et plus. Chez Tigre Géant, le même format revient à 4,47 $, soit environ 16 % plus cher.
Biscuits Biscoff
Biscuits Biscoff en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 250 g
Prix au Tigre Géant : 3,98 $ pour 250 g
Les biscuits Biscoff, qui ont explosé en popularité sur TikTok récemment, ont ce petit côté gourmand qui accompagne parfaitement une pause café. Leur goût caramélisé en font aussi un excellent ajout à un yogourt nature ou à un dessert. La boîte de 250 g est vendue 3,50 $ chez Dollarama, comparativement à 3,98 $ au Tigre Géant. Une différence de 48 cents pour exactement le même produit.
Craquelins au fromage Cheez-It
Craquelins au fromage Cheez-It en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2,50 $ pour 200 g
Prix au Tigre Géant : 3,48 $ pour 200 g
Les Cheez-It font partie des craquelins au fromage que plusieurs aiment garder sous la main pour une petite faim ou pour accompagner un lunch. Préparés avec du vrai fromage, sans arôme ni colorant artificiel, ils sont offerts à 2,50 $ pour le format de 200 g au Dollarama, contre 3,48 $ chez Tigre Géant. Avec près de 1 $ d'écart entre les deux prix, c'est l'une des différences les plus intéressantes de ce comparatif pour un produit de marque.
Mélanges à gâteau Betty Crocker
Mélanges à gâteau Betty Crocker en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2 $ pour une boîte de 404 g
Prix au Tigre Géant : 2,25 $ pour une boîte de 404 g
Les mélanges à gâteau Betty Crocker sont parmi les options simples et populaires pour préparer rapidement un dessert moelleux, offrant plusieurs variétés de saveurs. La boîte coûte 2 $ au magasin du dollar, contre 2,25 $ chez Tigre Géant, ce qui offre une économie de 25 cents sur le même produit.
Craquelins au fromage Goldfish
Craquelins Goldfish en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2,75 $ pour 200 g
Prix au Tigre Géant : 3,48 $ pour 200 g
Les petits poissons dorés de Goldfish font partie des classiques des collations familiales. Cuits au four avec du vrai fromage et sans arôme artificiel, les sachets de craquelins de 200 g sont vendus 2,75 $ à la bannière verte et jaune, soit 73 cents de moins que chez Tigre Géant. Une différence d’environ 21 % pour un classique qui revient souvent sur les listes d'épicerie.
Gruau Quaker
Gruau Quaker en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3,25 $ pour huit sachets
Prix au Tigre Géant : 3,66 $ pour huit sachets
Les sachets individuels de gruau instantané Quaker peuvent dépanner lors des matins où le temps manque pour préparer un déjeuner plus complet. Chaque boîte contient huit sachets et est offerte avec trois variétés différentes ou d'une seule saveur, selon le choix disponible. Au Dollarama, elle porte l'étiquette de prix de 3,25 $, comparativement à 3,66 $ chez Tigre Géant, une différence de 41 cents pour un format pratique à avoir dans le garde-manger.
Boissons Gatorade
Boissons Gatorade en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 1,52 $ pour 710 ml
Prix au Tigre Géant : 1,98 $ pour 710 ml
À 1,52 $ la bouteille, les Gatorade vendus au magasin du dollar représentent une option moins chère pour ce format de 710 ml. Chez Tigre Géant, le même produit revient à 1,98 $, soit une différence de 46 cents. Avec plusieurs saveurs disponibles, c’est un rafraîchissement pratique à avoir sous la main après une activité physique, une journée chaude ou simplement lorsqu’on veut varier les boissons sucrées.
Salsa Tostitos
Pots de salsa de la marque Tostitos en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,25 $ pour 418 ml
Prix au Tigre Géant : 4,77 $ pour 418 ml
Que ce soit pour une soirée cinéma, un plateau de nachos ou simplement pour ajouter une touche de saveur à un repas, un pot de salsa est souvent le petit extra qui trouve facilement sa place dans le frigo. La version de la marque Tostitos, offerte en douce ou moyenne de 418 ml est offerte à 4,25 $ au Dollo, alors qu’elle coûte 4,77 $ chez Tigre Géant. Une différence de 52 cents qui donne l’avantage à la bannière verte et jaune pour ce classique de marque.
Pouding chocolat et vanille
Pouding au chocolat et à la vanille en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2 $ pour quatre coupes
Prix au Tigre Géant : 2,37 $ pour quatre coupes
Quand une envie de sucré se pointe sans prévenir, un petit dessert déjà prêt dans le garde-manger fait toujours plaisir. Offertes en emballages de quatre au chocolat ou à la vanille, ces coupes de pouding se vendent 2 $ au Dollarama plutôt que 2,37 $ chez Tigre Géant.
Eaux de source naturelles gazéifiées Montellier
Eaux de source naturelles gazéifiées Montellier en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 1,27 $ pour un litre
Prix au Tigre Géant : 1,48 $ pour un litre
Avec ses saveurs de lime ou de citron, l’eau gazéifiée Montellier est une option intéressante pour les gens qui veulent troquer les boissons gazeuses plus sucrées pour quelque chose de plus léger. Le format d'un litre se détaille à 1,27 $ au Dollo, alors qu’il revient à 1,48 $ chez Tigre Géant. Une différence de 21 cents qui joue en faveur du magasin du dollar pour cette boisson pétillante parfaite pour accompagner les repas ou les pauses rafraîchissantes.
Après avoir comparé les prix de 14 produits identiques chez les deux détaillants, le panier du Dollarama affichait un total de 38,66 $, tandis que celui du Tigre Géant s'élevait à 46,80 $.
La différence finale est donc de 8,14 $ en faveur du magasin du dollar. Bien que certains écarts individuels puissent sembler modestes, leur accumulation sur l'ensemble du panier finit par représenter une économie non négligeable.
À noter que la disponibilité des produits peut varier d'une succursale à l'autre.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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