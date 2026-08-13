13 décos entre 3 $ et 39 $ au Tigre Géant pour ajouter une touche d'automne à ton chez-toi
C'est déjà le temps de penser au changement de décor!
L'automne est la saison favorite de plusieurs, et avec raison. Alors que le soleil brille encore, les canicules sont finies, et c'est le moment de sortir les vêtements confos, les grosses doudous et les pumpkin spice latte. C'est aussi l'occasion de rendre son chez-soi plus douillet et, si tu veux justement changer ton décor sans trop dépenser, le Tigre Géant est une adresse à mettre sur ta liste des incontournables.
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Avec des trouvailles à partir de 3 $, tu peux décider du budget qui te convient, et ainsi, ajouter une touche saisonnière ou complètement changer ton espace, selon tes envies et ce que tu peux te permettre.
Serviette à mains décoratives
Serviette à mains brodée aux motifs d’automne pour décorer la cuisine ou la salle de bain, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 5 $
Pour une façon facile et très abordable de marquer les changements de saison ou d'ajouter une thématique festive, tu peux te procurer des serviettes à motifs pour la salle de bain. Celles-ci sont parfaites pour l'automne avec leurs broderies représentant un kiosque de citrouilles, un chalet et des champignons.
Ensemble de douillette 3 pièces très grand lit
Ensemble de literie Home Styles comprenant une douillette et deux couvre-oreillers, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 39 $
Cet ensemble trois pièces comprend une douillette et deux couvre-oreillers assortis. Avec son motif floral sur fond crème, il permet d’ajouter une touche automnale à la pièce sans nécessairement miser sur les traditionnels tons orangés.
Jeté à carreaux
Jeté douillet à carreaux dans des teintes neutres pour réchauffer le décor cet automne, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19 $
L’automne vient avec une baisse des températures, et pour agrémenter tes séances de cocooning, ce jeté aux tons neutres est parfait pour te garder bien au chaud. Sa texture douce et épaisse donne envie de s’installer confortablement avec un café à la citrouille, et son motif à carreaux est tout indiqué pour la saison.
Bougie en forme de champignon
Bougie en forme de champignon aux couleurs automnales et au parfum de bergamote et sauge, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
Si tu es du genre à aimer avoir une touche de féérie dans ton décor, ces chandelles en forme de champignon, disponibles en brun, rouge et vert, méritent une place dans ton panier. Ce sont non seulement des bibelots dignes d’une forêt enchantée, mais aussi des bougies qui rempliront ton chez-toi d’arômes de sauge et de bergamote ou d’ambre et de mousse.
Pot de fleurs d’automne
Arrangement de fleurs artificielles aux teintes orangées dans un pot décoratif, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 15 $
Avec ses teintes orangées et rouille, cet arrangement de fleurs artificielles reprend les couleurs qu’on aime retrouver dans les décors d’automne. Le petit pot aux allures de terre cuite permet de l’intégrer facilement sur une tablette, et le fil de jute noué autour ajoute une petite touche rustique à l’ensemble.
Ensemble de 4 tasses d’automne
Ensemble de quatre tasses colorées ornées de citrouilles et de petits motifs automnaux, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 14 $
Difficile d’expliquer pourquoi, mais avoir des tasses thématiques peut améliorer ton indice de bonheur de 70 %. Okay, il n’y a absolument rien de factuel ou de scientifique dans cette affirmation, mais si tu es quand même d’accord, sache que tu peux mettre la main sur un lot de tasses à motifs de citrouilles en vert, orange, jaune et rouge.
Bacs de rangement en velours d’automne
Bacs de rangement en velours offerts dans plusieurs couleurs et motifs inspirés de l’automne, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 12 $
Une façon d'éviter le désordre, c'est les bacs de rangements. Tu peux les utiliser dans tes placards et tablettes, ou encore les placer aux endroits où les choses tendent à s'accumuler afin d'y mettre les items qui traînent, et quand il est temps de faire le ménage, tu remets tout à sa place. C'est donc utile, mais aussi une belle déco quand ils sont aussi jolis que ceux en velours offerts au Tigre Géant.
Paillasson à motifs d’automne
Paillassons en fibre de coco offerts dans plusieurs motifs automnaux pour décorer l’entrée de la maison, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
L'automne, les champignons, le feuillage et les citrouilles ont la cote, et ces paillassons à 10 $ te permettent d'intégrer ces classiques à ton environnement sans débourser une fortune.
Bougie en forme de citrouille
Bougie en forme de citrouille pour ajouter un petit accent saisonnier au décor d’automne, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
On ne peut parler de décoration et d'automne sans parler de bougies. Les rayons du Tigre Géant sont d'ailleurs bien garnis de chandelles saisonnières, que ce soit des modèles en forme de citrouille, ou des odeurs réconfortantes parfaites pour l'automne.
Rideaux en voilage à fleurs
Rideaux en voilage à délicats motifs floraux dans des tons neutres, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 16 $
On sous-estime souvent l'effet que les rideaux peuvent avoir sur l'intérieur de sa demeure. Pour plonger dans les couleurs de la saison et enjoliver ton espace, jette un coup d'œil aux options disponibles, car à 16 $, c'est une façon économique de faire un beau changement chez toi.
Serviettes de cuisine
Serviettes de cuisine décorées de champignons et de citrouilles pour mettre la cuisine aux couleurs de l’automne, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 3 $
Pour ajouter une touche de couleurs à ta cuisine cet automne, ces linges à vaisselle Home Styles à motifs de champignons et de citrouilles sont exactement ce qu'il te faut. En plus d'être jolis, ils sont vendus à seulement 3 $ au Tigre Géant, question de renouveler ta déco sans se ruiner.
Ensemble de 4 napperons imprimés
Ensemble de quatre napperons verts à motif végétal pour dresser une table aux teintes naturelles cet automne, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
Ces napperons Modern Farmhouse, vendus en lot de quatre au Tigre Géant, ont ce petit look champêtre qui donne envie de sortir la vaisselle et les chandelles pour recevoir ses proches devant une bonne soupe chaude. Le prix ? 10 $ pour l'ensemble.
Coussin décoratif à noisettes
Coussin décoratif à motifs de noisettes pour ajouter une touche automnale à la maison, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 15 $
Avec leurs petites noisettes sur fond crème, ces coussins ont ce côté nature morte qui s'intègre bien dans un décor d'automne sans être trop chargé. Ils sont offerts au Tigre Géant pour 15 $ et pourraient facilement remplacer tes coussins d'été sur le divan ou les chaises de la salle à manger.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.