Galeries de la Capitale : Voici l'énorme projet de 19 M$ qui remplacera le magasin La Baie
Tout plein de nouveaux commerces s'installent à Québec! 😍
Ça y est, le mystère autour de l'ancien local de La Baie d'Hudson aux Galeries de la Capitale est enfin résolu, et on peut dire que ça va brasser fort dans le secteur.
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Le centre commercial de Québec vient d'annoncer un projet de redéveloppement majeur au coût de 19 M$ qui va complètement transformer l'ancien magasin en une toute nouvelle aile commerciale. Au programme : une entrée extérieure additionnelle, des toilettes et surtout, une multitude de nouveaux détaillants et restaurants.
De nouveaux commerçants et restaurants s'installent aux Galeries de la Capitale à Québec.Galeries de la Capitale
Pour le moment, seulement deux bannières sont annoncées pour la nouvelle aile. La première est la boutique québécoise ludique l'Imaginaire qui y ouvrira sa plus grande succursale. Les fans de jeux, de BD, de mangas, d'articles de collections et bien plus encore pourront déambuler à travers les 30 500 pieds carrés de ce nouveau magasin pour y faire des trouvailles.
Le second commerce qui s'installe dans la nouvelle aile du centre d'achats est le restaurant-bar ZIBO!, qui aura une superficie de 5 500 pieds carrés. Celui-ci sera aménagé au deuxième étage qui accueillera d'autres enseignes dont le dévoilement est prévu prochainement.
La directrice générale des Galeries de la Capitale, Marie-Christine Paré, s'est réjouie de l'annonce, précisant que ce projet permet au centre commercial d'attirer « des enseignes parmi les plus recherchées sur le marché » tout en continuant de faire évoluer son offre.
Les travaux de ce projet sont déjà commencés et les commerces devraient ouvrir progressivement en 2027.
D'autres ouvertures à surveiller
Cette nouvelle aile n'est pas la seule chose qui s'en vient aux Galeries de la Capitale. Plusieurs autres commerces ouvriront leurs portes au cours de la prochaine année, dont :
- Lululemon (3 750 pc), dès août 2026
- Kiokii and... (2 204 pc), à l'automne 2026
- Les Ailes de la Mode (50 000 pc), à l'automne 2026
- Campus13 (1 770 pc), dès 2027
- Café Van Houtte (1 231 pc), à l'hiver 2027
Un mini-golf à thématique voyage au Méga Parc
Qu'est-ce que seraient les Galeries de la Capitale sans son emblématique parc d'attractions? Eh bien, une autre nouveauté fait déjà jaser du côté du Méga Parc : un mini-golf intérieur de 18 trous est en construction. Baptisé l'Atlas, le concept s'inspire des périples de Monsieur Tourne-Tête et de l'univers coloré de l'endroit, en te faisant voyager à travers plusieurs décors thématiques, des profondeurs marines jusqu'au désert. De quoi plaire aux familles comme aux mordus de défis. L'ouverture est prévue à l'automne.
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