Galeries de la Capitale : Voici l'énorme projet de 19 M$ qui remplacera le magasin La Baie

Tout plein de nouveaux commerces s'installent à Québec! 😍

La nouvelle aile commerciale des Galeries de la Capitale.

La nouvelle aile commerciale des Galeries de la Capitale à Québec ouvrira progressivement dès 2027.

Galeries de la Capitale
Éditrice sénior, Nouvelles

Ça y est, le mystère autour de l'ancien local de La Baie d'Hudson aux Galeries de la Capitale est enfin résolu, et on peut dire que ça va brasser fort dans le secteur.

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Le centre commercial de Québec vient d'annoncer un projet de redéveloppement majeur au coût de 19 M$ qui va complètement transformer l'ancien magasin en une toute nouvelle aile commerciale. Au programme : une entrée extérieure additionnelle, des toilettes et surtout, une multitude de nouveaux détaillants et restaurants.

Fa\u00e7ade ext\u00e9rieure de la nouvelle aile commerciale des Galeries de la Capitale. De nouveaux commerçants et restaurants s'installent aux Galeries de la Capitale à Québec.Galeries de la Capitale

Pour le moment, seulement deux bannières sont annoncées pour la nouvelle aile. La première est la boutique québécoise ludique l'Imaginaire qui y ouvrira sa plus grande succursale. Les fans de jeux, de BD, de mangas, d'articles de collections et bien plus encore pourront déambuler à travers les 30 500 pieds carrés de ce nouveau magasin pour y faire des trouvailles.

Le second commerce qui s'installe dans la nouvelle aile du centre d'achats est le restaurant-bar ZIBO!, qui aura une superficie de 5 500 pieds carrés. Celui-ci sera aménagé au deuxième étage qui accueillera d'autres enseignes dont le dévoilement est prévu prochainement.

La directrice générale des Galeries de la Capitale, Marie-Christine Paré, s'est réjouie de l'annonce, précisant que ce projet permet au centre commercial d'attirer « des enseignes parmi les plus recherchées sur le marché » tout en continuant de faire évoluer son offre.

Les travaux de ce projet sont déjà commencés et les commerces devraient ouvrir progressivement en 2027.

D'autres ouvertures à surveiller

Cette nouvelle aile n'est pas la seule chose qui s'en vient aux Galeries de la Capitale. Plusieurs autres commerces ouvriront leurs portes au cours de la prochaine année, dont :

  • Lululemon (3 750 pc), dès août 2026
  • Kiokii and... (2 204 pc), à l'automne 2026
  • Les Ailes de la Mode (50 000 pc), à l'automne 2026
  • Campus13 (1 770 pc), dès 2027
  • Café Van Houtte (1 231 pc), à l'hiver 2027

Un mini-golf à thématique voyage au Méga Parc


Qu'est-ce que seraient les Galeries de la Capitale sans son emblématique parc d'attractions? Eh bien, une autre nouveauté fait déjà jaser du côté du Méga Parc : un mini-golf intérieur de 18 trous est en construction. Baptisé l'Atlas, le concept s'inspire des périples de Monsieur Tourne-Tête et de l'univers coloré de l'endroit, en te faisant voyager à travers plusieurs décors thématiques, des profondeurs marines jusqu'au désert. De quoi plaire aux familles comme aux mordus de défis. L'ouverture est prévue à l'automne.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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