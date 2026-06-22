6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en juillet 2026
Sors ta « bucket list »!
Juillet est l'un des meilleurs moments de l'année pour explorer Montréal gratuitement. Entre les expositions présentées dans les musées, les galeries et les espaces extérieurs, la métropole offre une foule d'occasions de nourrir sa curiosité sans sortir son portefeuille. Que tu sois adepte d'art, d'histoire, de photographie ou de découvertes culturelles, il y a de quoi remplir ton agenda estival.
À lire également : Tu peux regarder 40 films à 0 $ sous le ciel étoilé cet été à Montréal
Certaines expositions te feront voyager dans le temps, d'autres mettent en lumière des artistes d'ici et d'ailleurs ou abordent des enjeux qui résonnent encore aujourd'hui.
Art public et cirque à Saint-Michel avec la maison MONA
Gratuit : Avec inscription
Quand : Le samedi 4 juillet 2026 de 15 h à 16 h 30
Adresse : Parc Julie-Hamelin - 8402, 2e Avenue, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette activité propose une façon originale de découvrir le quartier Saint-Michel à travers l'art public et l'univers du cirque. Accompagné.e des médiatrices de la Maison MONA, tu pourras parcourir la Cité des arts du cirque et observer une dizaine de sculptures ludiques installées dans l'espace urbain. La visite guidée permet d'en apprendre davantage sur les œuvres, leur contexte et leur lien avec ce secteur culturel unique de Montréal. Accessible à toute la famille, ce parcours de 90 minutes combine marche, découverte culturelle et exploration du patrimoine artistique local.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieux extérieurs
« Les deux côtés de la médaille : 50 ans des jeux olympiques à Hochelaga-Maisonneuve »
Gratuit : Tous les jours
Quand : Du 17 juillet 2026 au 1er juin 2028
Adresse : Place des Tisserandes, devant l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition extérieure souligne le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976 en s'intéressant à leur impact sur le quartier Hochelaga-Maisonneuve. À travers des contenus historiques et des archives, elle permet de mieux comprendre comment la construction du Stade olympique et les préparatifs des Jeux ont transformé le territoire et la vie de ses résident.e.s. Le parcours met en lumière les changements urbains, sociaux et économiques qui ont marqué l'arrondissement, tout en invitant à réfléchir à l'héritage laissé par cet événement d'envergure internationale.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
« Le temps qui s’arrête » de Marianne Chevalier
Une œuvre de l'exposition « Le temps qui s’arrête » de Marianne Chevalier.
Marianne Chevalier
Gratuit : Du mardi au vendredi de 13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h, le samedi et le dimanche de 10 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h
Quand : Du 18 juillet 2026 au 23 mai 2027
Adresse : Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun - 5160, boul. LaSalle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition de Marianne Chevalier réunit des œuvres inspirées de deux projets qui plongent dans des univers à la fois poétiques et énigmatiques. À travers le collage, la sérigraphie et l'estampe numérique, l'artiste assemble des fragments d'images anciennes et contemporaines pour créer de nouveaux récits remplis de symboles et de métaphores. Les œuvres jouent avec les échelles, les textures et les motifs répétitifs, invitant chaque personne à interpréter librement les scènes présentées. Influencée par les mythologies et l'imagerie surréaliste, Marianne Chevalier construit des mondes inspirés du rêve qui encouragent l'imagination et l'observation attentive.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
« WORM — Une odyssée cubano-américaine » de Edel Rodriguez
Gratuit : Tous les jours
Quand : Jusqu'au 25 juillet 2026
Heures d'ouverture : Du jeudi au samedi de 13 h à 18 h
Adresse : Galerie INGANG à l'Édifice Belgo - 372, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Niché dans la Galerie INGANG de l'Édifice Belgo, cette exposition d'Edel Rodriguez présente une réflexion visuelle inspirée de son parcours entre Cuba et les États-Unis. À travers ses œuvres, l'artiste explore les thèmes de l'identité, de l'exil et de l'appartenance en s'appuyant sur un langage graphique fort et évocateur. Les créations réunies dans WORM — Une odyssée cubano-américaine invitent à découvrir une histoire personnelle qui fait écho à des réalités migratoires plus larges. C'est une occasion de voir le travail d'un artiste reconnu pour sa capacité à aborder des enjeux sociaux et politiques à travers l'art contemporain.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Le Musée Marguerite-Bourgeoys
Gratuit : Durant trois semaines pour deux adultes de 18 ans et plus et deux jeunes de 17 ans et moins, l’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins
Heures d'ouverture : Tous les jours de 10 h à 18 h
Adresse : 400, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Musée Marguerite-Bourgeoys raconte l'histoire de cette femme qui a profondément marqué les débuts de Montréal. À travers l'exposition permanente, tu découvriras le parcours de cette pionnière qui a fondé, dès le XVIIe siècle, une communauté de femmes vouée à l'éducation et à l'entraide, une initiative particulièrement novatrice pour son époque. Le musée présente également l'exposition temporaire BjFj-96 : Les secrets de Bonsecours, qui plonge les visiteurs et visiteuses dans les découvertes archéologiques réalisées sous la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. À travers artefacts, récits et illustrations, elle révèle des pans méconnus de l'histoire du site et les mystères mis au jour lors des fouilles.
Accessibilité : Partiellement accessible aux fauteuils roulants, accessible aux poussettes
Musée McCord Stewart
Gratuit :
- Le mercredi dès 17 h (Voix autochtones d’aujourd’hui seulement)
- Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
- Formule « Payez ce que vous pouvez » et gratuit pour les jeunes de moins de 20 ans résidant au Québec le premier dimanche du mois
- Pour les jeunes de 17 ans et moins
- Pour les membres des communautés autochtones
Heures d'ouverture : Le mardi et du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h et le mercredi jusqu'à 21 h (sauf le 1er juillet : 10 h à 17 h)
Adresse : 690, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Musée McCord Stewart propose un regard fascinant sur Montréal à travers celles et ceux qui ont façonné son histoire. Ses collections mêlent photographies, objets du quotidien, archives et témoignages pour raconter l'évolution de la ville sous différents angles. Tu peux notamment visiter Voix autochtones d’aujourd’hui, l’exposition permanente consacrée aux réalités contemporaines des Premières Nations, des Inuit et des Métis.
Parmi les expositions temporaires à l'affiche, Céline en Dior : un moment éblouissant, présentée jusqu'au 13 septembre 2026, revient sur la relation entre la chanteuse québécoise et la célèbre maison de couture française, tandis que Montréal 1976 : une épreuve olympique replonge les visiteurs et visiteuses dans l'ambiance des Jeux olympiques qui ont marqué l'histoire de la métropole.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants (entrée au 2175, rue Victoria) et aux poussettes
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.