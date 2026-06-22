6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en juillet 2026

Sors ta « bucket list »!

Le Musée McCord Stewart à Montréal.

Quoi faire à Montréal : voici des musées et expositions à visiter gratuitement en juillet 2026.

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Éditrice Junior

Juillet est l'un des meilleurs moments de l'année pour explorer Montréal gratuitement. Entre les expositions présentées dans les musées, les galeries et les espaces extérieurs, la métropole offre une foule d'occasions de nourrir sa curiosité sans sortir son portefeuille. Que tu sois adepte d'art, d'histoire, de photographie ou de découvertes culturelles, il y a de quoi remplir ton agenda estival.

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Certaines expositions te feront voyager dans le temps, d'autres mettent en lumière des artistes d'ici et d'ailleurs ou abordent des enjeux qui résonnent encore aujourd'hui.

Art public et cirque à Saint-Michel avec la maison MONA

Gratuit : Avec inscription

Quand : Le samedi 4 juillet 2026 de 15 h à 16 h 30

Adresse : Parc Julie-Hamelin - 8402, 2e Avenue, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette activité propose une façon originale de découvrir le quartier Saint-Michel à travers l'art public et l'univers du cirque. Accompagné.e des médiatrices de la Maison MONA, tu pourras parcourir la Cité des arts du cirque et observer une dizaine de sculptures ludiques installées dans l'espace urbain. La visite guidée permet d'en apprendre davantage sur les œuvres, leur contexte et leur lien avec ce secteur culturel unique de Montréal. Accessible à toute la famille, ce parcours de 90 minutes combine marche, découverte culturelle et exploration du patrimoine artistique local.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieux extérieurs

Site Internet de la Ville de Montréal

​« Les deux côtés de la médaille : 50 ans des jeux olympiques à Hochelaga-Maisonneuve »​

Gratuit : Tous les jours

Quand : Du 17 juillet 2026 au 1er juin 2028

Adresse : Place des Tisserandes, devant l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition extérieure souligne le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976 en s'intéressant à leur impact sur le quartier Hochelaga-Maisonneuve. À travers des contenus historiques et des archives, elle permet de mieux comprendre comment la construction du Stade olympique et les préparatifs des Jeux ont transformé le territoire et la vie de ses résident.e.s. Le parcours met en lumière les changements urbains, sociaux et économiques qui ont marqué l'arrondissement, tout en invitant à réfléchir à l'héritage laissé par cet événement d'envergure internationale.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Site Internet de la Ville de Montréal

« Le temps qui s’arrête » de Marianne Chevalier

Une oeuvre de l'exposition \u00ab Le temps qui s\u2019arr\u00eate \u00bb de Marianne Chevalier.

Une œuvre de l'exposition « Le temps qui s’arrête » de Marianne Chevalier.

Marianne Chevalier

Gratuit : Du mardi au vendredi de 13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h, le samedi et le dimanche de 10 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h

Quand : Du 18 juillet 2026 au 23 mai 2027

Adresse : Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun - 5160, boul. LaSalle, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition de Marianne Chevalier réunit des œuvres inspirées de deux projets qui plongent dans des univers à la fois poétiques et énigmatiques. À travers le collage, la sérigraphie et l'estampe numérique, l'artiste assemble des fragments d'images anciennes et contemporaines pour créer de nouveaux récits remplis de symboles et de métaphores. Les œuvres jouent avec les échelles, les textures et les motifs répétitifs, invitant chaque personne à interpréter librement les scènes présentées. Influencée par les mythologies et l'imagerie surréaliste, Marianne Chevalier construit des mondes inspirés du rêve qui encouragent l'imagination et l'observation attentive.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de la Ville de Montréal

« WORM — Une odyssée cubano-américaine » de Edel Rodriguez

Gratuit : Tous les jours

Quand : Jusqu'au 25 juillet 2026

Heures d'ouverture : Du jeudi au samedi de 13 h à 18 h

Adresse : Galerie INGANG à l'Édifice Belgo - 372, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Niché dans la Galerie INGANG de l'Édifice Belgo, cette exposition d'Edel Rodriguez présente une réflexion visuelle inspirée de son parcours entre Cuba et les États-Unis. À travers ses œuvres, l'artiste explore les thèmes de l'identité, de l'exil et de l'appartenance en s'appuyant sur un langage graphique fort et évocateur. Les créations réunies dans WORM — Une odyssée cubano-américaine invitent à découvrir une histoire personnelle qui fait écho à des réalités migratoires plus larges. C'est une occasion de voir le travail d'un artiste reconnu pour sa capacité à aborder des enjeux sociaux et politiques à travers l'art contemporain.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de l'Édifice Belgo

Le Musée Marguerite-Bourgeoys

Gratuit : Durant trois semaines pour deux adultes de 18 ans et plus et deux jeunes de 17 ans et moins, l’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins

Heures d'ouverture : Tous les jours de 10 h à 18 h

Adresse : 400, rue Saint-Paul E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Musée Marguerite-Bourgeoys raconte l'histoire de cette femme qui a profondément marqué les débuts de Montréal. À travers l'exposition permanente, tu découvriras le parcours de cette pionnière qui a fondé, dès le XVIIe siècle, une communauté de femmes vouée à l'éducation et à l'entraide, une initiative particulièrement novatrice pour son époque. Le musée présente également l'exposition temporaire BjFj-96 : Les secrets de Bonsecours, qui plonge les visiteurs et visiteuses dans les découvertes archéologiques réalisées sous la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. À travers artefacts, récits et illustrations, elle révèle des pans méconnus de l'histoire du site et les mystères mis au jour lors des fouilles.

Accessibilité : Partiellement accessible aux fauteuils roulants, accessible aux poussettes

Site Internet du Musée Marguerite-Bourgeoys

Musée McCord Stewart

Gratuit :

  • Le mercredi dès 17 h (Voix autochtones d’aujourd’hui seulement)
  • Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
  • Formule « Payez ce que vous pouvez » et gratuit pour les jeunes de moins de 20 ans résidant au Québec le premier dimanche du mois
  • Pour les jeunes de 17 ans et moins
  • Pour les membres des communautés autochtones

Heures d'ouverture : Le mardi et du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h et le mercredi jusqu'à 21 h (sauf le 1er juillet : 10 h à 17 h)

Adresse : 690, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Musée McCord Stewart propose un regard fascinant sur Montréal à travers celles et ceux qui ont façonné son histoire. Ses collections mêlent photographies, objets du quotidien, archives et témoignages pour raconter l'évolution de la ville sous différents angles. Tu peux notamment visiter Voix autochtones d’aujourd’hui, l’exposition permanente consacrée aux réalités contemporaines des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Parmi les expositions temporaires à l'affiche, Céline en Dior : un moment éblouissant, présentée jusqu'au 13 septembre 2026, revient sur la relation entre la chanteuse québécoise et la célèbre maison de couture française, tandis que Montréal 1976 : une épreuve olympique replonge les visiteurs et visiteuses dans l'ambiance des Jeux olympiques qui ont marqué l'histoire de la métropole.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants (entrée au 2175, rue Victoria) et aux poussettes

Site Internet du Musée McCord Stewart

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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