Tu peux regarder 40 films à 0 $ sous le ciel étoilé cet été à Montréal
Une soirée popcorn pas chère, c’est OUI! ✨ 🍿
Entre deux festivals de musique et quelques soirées sur les terrasses, Montréal s'apprête à accueillir un autre classique de l'été. Cinéma sous les étoiles est de retour avec des dizaines de projections gratuites dans les parcs, offrant aux cinéphiles comme aux curieux et curieuses l'occasion de découvrir des documentaires qui font réfléchir.
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Du 25 juin au 30 août 2026, 40 projections documentaires gratuites seront en vedette dans des parcs et espaces publics un peu partout dans la ville. Pour sa 17e édition, le festival de Funambules Médias s'installera dans 17 lieux extérieurs de Montréal, en plus de faire un arrêt à Cowansville. L'idée est simple : rassembler les gens dans les parcs pour regarder des documentaires qui font réfléchir, puis poursuivre la discussion avec des cinéastes et des spécialistes invités après certaines projections.
Le coup d'envoi sera donné le 25 juin au parc Sir-Wilfrid-Laurier avec une soirée d'ouverture festive comprenant de la musique, des boissons locales et la projection du documentaire Steal This Story, Please!.
Tout au long de l'été, tu pourras découvrir des films comme Plastic People: The Hidden Crisis of Microplastics, qui s'intéresse aux effets des microplastiques sur notre environnement, Wider Than The Sky sur l'intelligence artificielle, Occupations sur les mouvements de contestation étudiante ou encore Rougemania, qui explore les impacts du colonialisme sur les Premières Nations.
La programmation comprend aussi plusieurs œuvres québécoises, dont Recomposée, Rang du lièvre, Histoires d'anxiétés, Dans la forêt et Baie James 1975 : Le choc des nations.
Les projections auront lieu dans plusieurs quartiers de Montréal, notamment sur le Plateau-Mont-Royal, dans Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie, Ahuntsic-Cartierville, Lachine et le Sud-Ouest. Bref, il y a de bonnes chances qu'un écran géant s'installe dans un parc près de chez toi cet été.
Alors si tu aimes les documentaires, les activités gratuites et les soirées passées dehors quand il fait beau, ce rendez-vous culturel mérite clairement une place dans ton calendrier.
Cinéma sous les étoiles à Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Du 25 juin au 30 août 2026
Adresse : Plusieurs parcs de Montréal et Cowansville, QC
Accessibilité : Activité extérieure accessible au public
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