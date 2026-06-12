Tu peux regarder 40 films à 0 $ sous le ciel étoilé cet été à Montréal

Une soirée popcorn pas chère, c’est OUI! ✨ 🍿

La foule au Cinema sous les étoiles.

Des films gratuits seront projetés en plein air à Montréal cet été 2026.

Cinéma sous les étoiles | Facebook
Éditrice Junior

Entre deux festivals de musique et quelques soirées sur les terrasses, Montréal s'apprête à accueillir un autre classique de l'été. Cinéma sous les étoiles est de retour avec des dizaines de projections gratuites dans les parcs, offrant aux cinéphiles comme aux curieux et curieuses l'occasion de découvrir des documentaires qui font réfléchir.

À lire également : Un nouveau parcours lumineux de 2 km débarque à Montréal et ça s'annonce époustouflant

Du 25 juin au 30 août 2026, 40 projections documentaires gratuites seront en vedette dans des parcs et espaces publics un peu partout dans la ville. Pour sa 17e édition, le festival de Funambules Médias s'installera dans 17 lieux extérieurs de Montréal, en plus de faire un arrêt à Cowansville. L'idée est simple : rassembler les gens dans les parcs pour regarder des documentaires qui font réfléchir, puis poursuivre la discussion avec des cinéastes et des spécialistes invités après certaines projections.


Le coup d'envoi sera donné le 25 juin au parc Sir-Wilfrid-Laurier avec une soirée d'ouverture festive comprenant de la musique, des boissons locales et la projection du documentaire Steal This Story, Please!.

Tout au long de l'été, tu pourras découvrir des films comme Plastic People: The Hidden Crisis of Microplastics, qui s'intéresse aux effets des microplastiques sur notre environnement, Wider Than The Sky sur l'intelligence artificielle, Occupations sur les mouvements de contestation étudiante ou encore Rougemania, qui explore les impacts du colonialisme sur les Premières Nations.

La programmation comprend aussi plusieurs œuvres québécoises, dont Recomposée, Rang du lièvre, Histoires d'anxiétés, Dans la forêt et Baie James 1975 : Le choc des nations.

Les projections auront lieu dans plusieurs quartiers de Montréal, notamment sur le Plateau-Mont-Royal, dans Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie, Ahuntsic-Cartierville, Lachine et le Sud-Ouest. Bref, il y a de bonnes chances qu'un écran géant s'installe dans un parc près de chez toi cet été.

Alors si tu aimes les documentaires, les activités gratuites et les soirées passées dehors quand il fait beau, ce rendez-vous culturel mérite clairement une place dans ton calendrier.

Cinéma sous les étoiles à Montréal

Prix : Gratuit

Quand : Du 25 juin au 30 août 2026

Adresse : Plusieurs parcs de Montréal et Cowansville, QC

Accessibilité : Activité extérieure accessible au public

Site Internet de Cinéma sous les étoiles

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
films gratuits montréal quoi faire à montréal cinéma en plein air cinéma gratuit activités extérieures à montréal
Montréal Canada Choses à faire Avis et communiqués Québec Choses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Les 10 candidats de la téléréalité «La Maison des Vilains» sont dévoilés et ça va brasser

Quand « être détesté » est le critère #1 pour avoir le rôle! 👀

Un produit capillaire de qualité professionnelle à 20 $ est vendu à 5 $ chez Dollarama

COURS avant qu'il disparaisse! 🏃💇

Postes Canada : Fini, la livraison du courrier à domicile dans ces 6 villes du Québec

Une bonne partie du Grand Montréal va écoper, cette fois-ci.

IKEA fait un gros solde d'été et offre jusqu’à 50 % de rabais sur plein d’articles

Aubaines + week-end = OUI SVP!

Panne de Facebook, Messenger et Instagram : Voici ce qu'il se passe

Non, ce ne sont pas juste tes applications Meta qui sont en panne! 🫣👀

9 endroits où tu risques de croiser des joueurs des Canadiens de Montréal

Pour tomber sur eux « par hasard »! 😉

Voici les 2 Québécois assez riches pour donner près de 1 000 $ à chaque personne au Québec

Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire.

« On va revenir » : La femme de Gallagher, Emma Fortin, s'ouvre sur la suite après le CH

La famille Gallagher quittera bientôt Montréal. 🥲

Cette randonnée facile à Québec cache une sublime chute de 10 mètres

Un secret bien gardé qui en met plein la vue, en plein cœur de la ville. 😍

Ce programme d’immigration revient au Québec et 12 000 candidats seront admis d’ici octobre

Ça pourrait être revu à la hausse selon le nombre de demandes.