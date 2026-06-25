11 activités GRATUITES à Montréal pour ta « bucket list » de juillet
Party, cinéma, spectacles et bien plus!
Juillet est l'un des meilleurs moments de l'année pour profiter de Montréal. Entre les festivals, les concerts en plein air, les projections sous les étoiles, les spectacles de cirque, les événements gourmands et les activités familiales, le calendrier déborde de sorties à découvrir. Et la bonne nouvelle, c'est que plusieurs activités sont entièrement gratuites.
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Pour t'aider à planifier ton mois sans faire exploser ton budget, on a rassemblé une sélection d'événements à ne pas manquer en juillet 2026. Que tu aies envie de danser, d'assister à un spectacle, de passer du temps dehors ou simplement de découvrir un nouveau coin de la ville, il y a de quoi remplir ton agenda tout au long du mois.
Plonger dans l'eau au Grand Splash à Lachine
Les participantes et participants du Grand Splash de Lachine.
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 12 juillet 2026 à 12 h
Adresse : L’ancienne Marina de Lachine - 1800, ch. des Iroquois, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu rêves de pouvoir te baigner légalement dans le fleuve à Montréal, le Grand Splash est l'occasion parfaite de joindre le geste à la parole. Organisé par la Fondation Rivières et le mouvement « On veut se baigner », l'événement t'invite à sauter à l'eau ou à participer en kayak, en canot ou en planche à pagaie à l'ancienne marina de Lachine pour appuyer la création d'une piscine en eaux libres à cet endroit. L'activité est gratuite, mais l'inscription est obligatoire.
Pense à apporter ta veste de flottaison, même si un nombre limité sera disponible sur place. Selon l'organisation, la qualité de l'eau est généralement très bonne par temps sec et un avis sera publié la veille de l'événement pour confirmer que les conditions sont sécuritaires. En cas de mauvais temps, l'activité sera reportée.
Aller au BBQ des pompiers
Prix : Accès et BBQ gratuit
Quand : Les 11 et 12 juillet 2026, de 9 h à 16 h
Adresse : Parc Angrignon - 3400, boul. des Trinitaires, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité gratuite à faire en famille, le Rendez-vous familial des pompiers de Montréal vaut le détour. Pendant deux jours, le parc Angrignon accueille une foule d'activités, dont des courses de 1 km, 5 km et 10 km, une compétition de pompiers FireFit, un BBQ gratuit, une exposition de camions de pompiers antiques, une démonstration de désincarcération en direct, des jeux gonflables et une roulotte de prévention des incendies. C'est l'occasion parfaite de voir les pompiers en action et de profiter d'une journée festive en plein air.
T'amuser à la grande fête de la rue Notre-Dame Ouest
Prix : Gratuit
Quand : Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2026
Adresse : Rue Notre-Dame Ouest - Entre l'avenue Atwater et la rue Vinet, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant trois jours, la rue Notre-Dame Ouest se transforme en véritable terrain de jeu estival avec des spectacles, des DJ, des commerces locaux, des terrasses animées et une foule d'activités gratuites. Cette cinquième édition d'À l'Ouest de la Dame met en valeur le quartier grâce à une programmation variée où se côtoient musique, gastronomie et espaces de détente. Entre deux découvertes, tu pourras aussi flâner jusqu'au canal de Lachine et profiter de l'ambiance festive qui s'installe dans le Sud-Ouest.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Profiter d'une journée de musique classique à l'Oratoire Saint-Joseph
Prix : Concerts gratuits
Quand : Le samedi 4 juillet 2026 de 10 h à 20 h 30
Adresse : L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - 3800, ch. Queen-Mary, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : L'Oratoire Saint-Joseph accueillera une deuxième édition de la Journée classique, un festival qui met la musique à l'honneur dans plusieurs lieux emblématiques du site. Tout au long de la journée, des concerts gratuits se succéderont à l'entrée principale, dans les jardins, la basilique et sur les terrasses avec des prestations de quatuors à cordes, de pianistes, de violonistes, de musiciens de jazz et même un spectacle mêlant musique classique et tango au coucher du soleil. C'est une belle façon de découvrir ce lieu autrement tout en profitant d'une programmation accessible à tout le monde.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Regarder un film sous les étoiles
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 25 juillet 2026 à 21 h
Adresse : Parc Nelson-Mandela - 4920, rue Vézina, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une soirée cinéma sous les étoiles t'attend au parc Nelson-Mandela avec la projection gratuite de Flow, un film d'animation sans paroles qui suit un chat tentant de survivre dans un monde recouvert par les eaux. Installe-toi près du terrain de baseball avec une couverture, une chaise ou un pique-nique et profite de cette projection en plein air à la tombée du jour. En cas de pluie, l'activité sera déplacée à la salle Abe-Limonchik.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Profiter de spectacles de cirque gratuits
Prix : Programmation gratuite et spectacles payants
Quand : Du 2 au 12 juillet 2026
Adresse : Plusieurs adresses à travers la ville
Pourquoi tu dois y aller : Lors des premiers jours de juillet, Montréal Complètement Cirque transforme la ville en immense terrain de jeu pour les arts du cirque. En plus des spectacles payants présentés dans différentes salles, une foule d'activités gratuites prennent place dans plusieurs quartiers, dont des ateliers de cirque, de jonglerie, de clown, des démonstrations de manipulation de feu et des performances en plein air. La programmation comprend aussi le Carnaval de cirque social, des spectacles de rue, de la musique et des animations qui permettent de découvrir l'univers du cirque sous toutes ses formes. Que tu aies envie d'assister à un grand spectacle ou simplement de profiter des activités gratuites, il y a de quoi remplir plusieurs journées.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Regarder les feux d'artifices
Prix : Gratuit
Quand : Les 2, 9, 12, 16, 23, 26, 30 juillet et 6 août 2026
Adresse : Plusieurs lieux à Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les feux d'artifice font partie des incontournables de l'été à Montréal, et l'International des Feux Loto-Québec est de retour pour une 40e édition. Alors que tu peux les admirer directement à La Ronde, il est aussi possible de profiter gratuitement du spectacle depuis plusieurs endroits de la ville, comme le Vieux-Port, le pont Jacques-Cartier ou les belvédères du mont Royal. Il suffit d'apporter une chaise ou une couverture, de trouver un bon point de vue, et le tour est joué.
Célébrer la Fête du Canada au Grand Quai du Port de Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Le mercredi 1er juillet 2026, de 13 h à 22 h
Adresse : Grand Quai du Port de Montréal - 200, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Grand Quai du Port de Montréal accueillera les célébrations de la Fête du Canada avec une programmation gratuite pour tous les âges. Tu pourras participer à des activités autour du soccer, du hockey et de l'aérospatiale, profiter de jeux familiaux, d'un parcours gonflable, d'un baby-foot géant et de camions de cuisine de rue. Des prestations musicales d'Anyma Ora, King Melrose, William Cloutier et Antonin Prinz sont aussi au programme, en plus de la distribution de mini-gâteaux et de drapeaux du Canada, jusqu'à épuisement des stocks.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Découvrir des artistes locaux en concert sur les balcons d'Hochelaga
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 18 juillet 2026, de 11 h à 21 h
Adresse : Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour une première édition, BalconFest Hochelaga transforme les balcons, galeries, perrons et cours du quartier en petites scènes de concert. Des résident.e.s ouvrent leurs espaces afin d'accueillir des artistes qui se produiront gratuitement toute la journée dans une variété de styles musicaux, dont le folk, le jazz, le rock, le hip-hop et l'électro. Carte du festival en main, il ne reste qu'à se promener d'un balcon à l'autre pour découvrir les prestations dans une ambiance sans prétention.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Participer à une soirée DJ gratuite sous l'Anneau de Place Ville Marie
Prix : Gratuit
Quand : Le mercredi 29 juillet 2026, de 17 h à 22 h
Adresse : Esplanade PVM - 1, place Ville Marie, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pourquoi ne pas essayer de sortir en semaine et profiter de l'été en juillet? Le 29, l'Esplanade PVM accueillera les DJ Dr. Mad et Walla P pour faire danser la foule en plein cœur du centre-ville. L'entrée est gratuite, des boissons (payantes) seront offertes sur place et l'événement se déroule sous le célèbre Anneau de Place Ville Marie pour une soirée d'été qui divise ta semaine dans une ambiance festive.
Aller voir les chiens les plus adorables d'Hochelaga en compétition
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 25 juillet 2026 à 13 h (remis au 22 août en cas de pluie)
Adresse : Place Simon-Valois - 19, place Simon-Valois, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les chiens seront les véritables vedettes de la journée lors de la cinquième édition du Hoch'gala Canin. Ce concours d'habiletés invite les toutous à défiler dans leur plus beau costume et à relever différentes épreuves devant le public. Les personnes présentes pourront encourager les participant.e.s, rencontrer d'autres amoureux.ses des chiens et profiter d'une ambiance conviviale à la Place Simon-Valois. Des gâteries, des rafraîchissements et plusieurs prix sont aussi prévus pendant l'événement.