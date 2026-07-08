9 activités entre 0 $ et 12 $ pour passer un excellent week-end à Montréal
Petit budget, gros week-end. ✨
Tu te demandes quoi faire à Montréal ce week-end? Avec les nombreux festivals, les événements gourmands, les spectacles en plein air et les nouvelles adresses qui ouvrent leurs portes, le mois commence en force. Que tu aies envie de sortir entre amis, de planifier une activité en famille ou simplement de profiter du beau temps, les occasions de remplir ta bucket list ne manquent pas du 10 au 12 juillet.
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La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour passer un bon moment. Plusieurs activités gratuites sont au programme, tandis que les autres coûtent tout au plus 12 $. Histoire de te faciliter la tâche, on a rassemblé neuf idées de sorties qui te permettront de découvrir la métropole autrement tout au long de la fin de semaine.
Essayer le resto déjeuner d'un ancien gagnant de « Les Chefs! »
Prix : Sandwichs à partir de 11 $
Quand : Du mercredi au dimanche, de 8 h à 15 h
Adresse : Cams Déjeuner - 433, rue de Bienville, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ouvert depuis la mi-mai 2026, Cam's Déjeuner est une adresse à visiter sur le Plateau-Mont-Royal. Derrière le comptoir se trouve Camilo Lapointe-Nascimento, gagnant de l'émission Les Chefs!, qui signe ici son tout premier restaurant permanent.
Le concept est simple : un menu court de sandwichs déjeuner préparés avec du pain maison à l'épeautre et au pavot. Au déjeuner, tu peux choisir des créations garnies de bacon, de saucisse smash, d'œufs et de fromage fumé, tandis que le midi, des options comme le Club-Cams, le sandwich au saumon fumé ou le falafel végan prennent le relais. Tu peux aussi compléter ton repas avec des tater tots ou même un pain chaud au Nutella pour finir sur une note sucrée.
Danser au bord de l'eau
Prix : Accès gratuit de 17 h à 19 h, 10 $ après 19 h
Quand : Du jeudi au dimanche, de 17 h à 23 h
Adresse : Village au Pied-du-Courant - 2102, rue Notre-Dame E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, le Village au Pied-du-Courant enchaîne les soirées électro avec une programmation qui risque de faire plaisir aux amateurs et amatrices de musique électronique. Vendredi, place à French Touch, avec des sonorités French house, disco house et house. Samedi, Homegrown Harvest prend le relais avec un mélange de house, UK garage, techno et hyperpop, avant qu'Andrea de Tour et Audrey Bélanger ne terminent le week-end dimanche avec un DJ set aux accents house, Italo disco et techno. Le tout se déroule les pieds dans le sable, avec une vue imprenable sur le fleuve et l'ambiance unique du Village.Site Internet du Village au Pied-du-Courant
Profiter d'un festival de bouffe ET de la Coupe du Monde
Prix : Gratuit, nourriture en vente sur place
Quand : Du 9 au 12 juillet 2026, de 12 h à 23 h
Adresse : Quai de l'Horloge - 1, rue du Quai-de-l'Horloge, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une sortie qui combine bonne bouffe, musique et soccer, direction le Vieux-Port. Ce festival met à l'honneur les saveurs des Caraïbes avec une vingtaine de restaurants, des spectacles gratuits, des ateliers de danse et de percussions, des films en plein air, ainsi qu'une zone où tu pourras regarder les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA en direct.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
T'immerger dans la culture japonaise le temps d'un week-end
Prix : 3 $ en prévente (4 $ sur place)
Quand : Les 11 et 12 juillet 2026
- 11 juillet : 11 h à 21 h
- 12 juillet : 11 h à 17 h
Adresse : Centre culturel japonais de Montréal - 8155, rue Rousselot, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Festival Matsuri est l'occasion de découvrir la culture japonaise à travers des plats traditionnels, des spectacles, des activités et des kiosques variés. En plus de l'ambiance festive, l'entrée est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins ainsi que pour les personnes qui portent un yukata.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Profiter d'un festival de quartier
Prix : Gratuit
Quand : Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2026
Adresse : Rue Notre-Dame Ouest - Entre l'avenue Atwater et la rue Vinet, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le festival À l'Ouest de la Dame est de retour pour trois jours de festivités sur la rue Notre-Dame Ouest. Au programme : spectacles, DJ, terrasses animées, commerces locaux et une foule d'activités gratuites qui mettent en valeur le quartier. Entre deux arrêts gourmands ou musicaux, tu pourras aussi te promener près du canal de Lachine et profiter de l'ambiance estivale qui règne dans le Sud-Ouest.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Plonger dans le monde du cirque
Prix : Programmation gratuite et spectacles payants
Quand : Jusqu'au 12 juillet 2026
Adresse : Terrain de la Grande Bibliothèque de BAnQ - Coin Ontario Est et Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Montréal Complètement Cirque revient en ville pour une 17e édition avec ses spectacles circassiens à ciel ouvert. Ce week-end, le Terrain de la BAnQ, au coin des rues Ontario Est et Berri, accueille une foule d'activités gratuites, dont des ateliers de cirque, de manipulation de bâton et de clown, ainsi que des ateliers de fabrication d'abris à insectes. Tu pourras aussi participer à une chasse au trésor en famille et profiter de spectacles de rue, de performances en plein air et de plusieurs animations qui feront vibrer le Quartier latin tout au long de la fin de semaine.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Réunir ta gang autour de jeux de société et d'un DJ
Prix : 10 $ par adulte, 5 $ pour les jeunes de 5 à 17 ans, gratuit pour les moins de 5 ans
Quand : Le vendredi 10 juillet 2026, de 17 h à 20 h
Adresse : Robin des Bois - 3933, av. du Parc-La Fontaine, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu cherches une activité qui change un peu des terrasses? Cette soirée combine musique et jeux de société au même endroit. Un DJ fera jouer des rythmes allant du disco à l'afro house pendant que tu pourras essayer une foule de jeux avec tes proches. En prime, le billet inclut une consommation pour les adultes ou une boisson sans alcool pour les jeunes.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller à un BBQ de pompiers
Prix : Accès et BBQ gratuit
Quand : Les 11 et 12 juillet 2026, de 9 h à 16 h
Adresse : Parc Angrignon - 3400, boul. des Trinitaires, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, le parc Angrignon se transforme en grand terrain de jeu à l'occasion du Rendez-vous familial des pompiers de Montréal. Pendant deux jours, tu pourras entre autres assister à une compétition FireFit, admirer des camions de pompiers antiques et profiter d'un BBQ gratuit. Des courses de 1 km, 5 km et 10 km, des jeux gonflables ainsi qu'une roulotte de prévention des incendies complètent la programmation de cette activité gratuite.
Te baigner dans le fleuve
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 12 juillet 2026 à 12 h
Adresse : L’ancienne Marina de Lachine - 1800, ch. des Iroquois, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Grand Splash, c'est l'occasion de te rafraichir à Montréal, tout en appuyant un projet visant à permettre plus de baignade dans le fleuve Saint-Laurent. Organisé par la Fondation Rivières et le mouvement On veut se baigner, l'événement permet de sauter à l'eau ou de participer en kayak, en canot ou en planche à pagaie. L'activité est gratuite, mais l'inscription est obligatoire.
N'oublie pas d'apporter ta veste de flottaison, même si quelques-unes seront prêtées sur place. Si les conditions sont favorables, la baignade sera confirmée la veille, tandis qu'en cas de mauvais temps, l'événement sera reporté.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.