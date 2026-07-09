21 produits d’épicerie à TOUJOURS acheter au Dollarama au lieu du Super C pour économiser

Plusieurs produits, dans le même format et le même emballage, ont plus de 2 $ d'écart. 🤯💰

Devanture du Dollarama. Droite : Devanture du Super C.

Ces trouvailles du Dollarama ont battu les prix du Super C.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Google Maps
Rédactrice pigiste

Avec des budgets parfois plus serrés qu'on le souhaiterait, bien des gens cherchent des façons de réduire leur facture d'épicerie sans renoncer à leurs marques préférées. Entre les magasins d'aubaines et surplus comme Liquidation Marie, et même le Dollarama, toutes les options sont bonnes à explorer pour faire baisser le coût du panier alimentaire. Mais comme le magasin du dollar n'offre que des items à moins de 5 $ et un inventaire plus limité, permet-il vraiment d'économiser? On a mené l'enquête en comparant ses étiquettes à ceux d'un géant des bas prix : Super C.

À lire également : On a fait la même épicerie chez Dollarama et au Tigre Géant : voici le panier le moins cher

Déjà reconnue comme l'une des chaînes d'épicerie les plus abordables au Québec, Super C réserve malgré tout quelques surprises lorsqu'on compare ses prix à ceux du Dollarama. Pour plusieurs produits identiques, c'est même l'enseigne verte et jaune qui s'est révélée la moins chère.

Le Dollarama n'est peut-être pas le premier endroit qui vient en tête pour remplir le garde-manger, mais certaines trouvailles valent vraiment le détour. Parce qu'on va se le dire : il y a des marques chouchou dont il est difficile de se passer. Même lorsqu'on surveille davantage son budget, certains incontournables finissent presque toujours dans le panier.

Voici les produits alimentaires qui coûtaient moins cher au Dollarama qu'au Super C au moment de notre visite.

Céréales Croque Cannelle

Bo\u00eetes de c\u00e9r\u00e9ales Croque Cannelle sur les tablettes du Dollarama.

Boîtes de céréales Croque Cannelle en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3,75 $ pour 354 g

Prix du Super C : 4,99 $ pour 354 g

Si les céréales se retrouvent aussi souvent dans ton bol en soirée qu'à l'heure du déjeuner, celles-ci pourraient rapidement devenir un incontournable. Vendue à 3,75 $ au Dollarama, la boîte de 354 grammes coûte 1,24 $ de moins que chez Super C, où elle se détaille à 4,99 $. Avec leur saveur de cannelle, ces céréales sont parfaites pour combler une envie de sucré, que ce soit avec du lait ou simplement grignotées directement dans la boîte.

Céréales Frosted Flakes

C\u00e9r\u00e9ales Frosted Flakes sur les tablettes du Dollarama.

Céréales Frosted Flakes en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3 $ pour 275 g, soit 1,09 $ par 100 g

Prix du Super C : 4,99 $ pour 355 g, soit 1,41 $ par 100 g

Les fans de céréales sucrées n’ont pas nécessairement besoin de choisir la plus grosse boîte pour faire une bonne affaire. Même si le format du Dollarama contient moins de grammes, le calcul au poids demeure à son avantage : les 275 g reviennent à environ 1,09 $ par 100 g, comparativement à 1,41 $ par 100 g chez Super C pour la boîte de 355 g.

Ketchup Heinz

Ketchup Heinz sur les tablettes du Dollarama.

Ketchup Heinz en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 375 ml

Prix du Super C : 4,29 $ pour 375 ml

Quand il y a des burgers, des frites ou un barbecue au menu, les bouteilles de ketchup se vident souvent à toute vitesse. Cette fois encore, le Dollarama remporte la manche avec un prix de 2,75 $ pour une bouteille de 375 ml, alors que le même format coûte 4,29 $ chez Super C. Résultat : une économie d'environ 36 % sur un condiment qui revient semaine après semaine sur bien des tables.

Mayonnaise Hellmann's

Mayonnaise Hellmann's sur les tablettes du Dollarama.

Mayonnaise Hellmann's en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 4 $ pour 340 ml

Prix du Super C : 5,49 $ pour 340 ml

À 4 $ pour un pot de 340 ml, la mayonnaise Hellmann's est offerte à un prix difficile à battre au Dollarama. Pour le même format, il faut plutôt débourser 5,49 $ chez Super C, soit une différence de 1,49 $. Une belle façon de garnir sandwichs, burgers et salades tout en allégeant un peu la facture d'épicerie.

Sauce Worcestershire

Sauce Worcestershire sur les tablettes du Dollarama.

Sauce Worcestershire en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3 $ pour 142 ml

Prix du Super C : 3,99 $ pour 142 ml

On ne pense pas toujours à cette bouteille lorsqu'on prépare la liste d'épicerie, mais quelques gouttes suffisent pour rehausser une marinade, une sauce, un burger ou même un Bloody Caesar. Le format de 142 ml est vendu 3 $ au Dollarama, contre 3,99 $ chez Super C. L'écart représente une économie d'environ 25 %, de quoi faire le plein de saveur sans dépenser davantage.

Chocolat chaud en sachet 

Chocolat chaud Carnation en sachet sur les tablettes du Dollarama.

Chocolat chaud Carnation riche et crémeux en sachet en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3,50 $ pour dix sachets de 25 g

Prix du Super C : 5,99 $ pour dix sachets de 25 g

Parfaits pour se réchauffer lors des journées plus fraîches ou pour combler une envie de sucré, ces sachets de chocolat chaud Carnation riche et crémeux sont pratiques à garder dans le garde-manger. Au Dollarama, la boîte de dix sachets de 25 grammes est vendue 3,50 $, alors que le même format coûte 5,99 $ chez Super C. Une différence de 2,49 $, soit une économie d'environ 42 %.

Boisson à l'avoine

Boissons \u00e0 l'avoine Earth's Own sur les tablettes du Dollarama.

Boissons à l'avoine Earth's Own en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 946 ml

Prix du Super C : 3,49 $ pour 946 ml

Les boissons végétales font désormais partie des habitudes de bien des gens, que ce soit pour le café, les céréales ou les recettes. La boisson d'avoine originale sans gluten Earth’s Own, en format de 946 ml, est vendue 2,50 $ au Dollarama, tandis que le même contenant coûte 3,49 $ chez Super C. Une différence de 99 cents, soit une économie d'environ 28 %, pour une marque bien connue qui peut facilement trouver sa place dans le réfrigérateur.

Compote de pommes

Compotes de pommes Mott's fruisations sur les tablettes du Dollarama.

Compotes de pommes Mott's fruisations en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,50 $ pour six portions

Prix du Super C : 3,49 $ pour six portions

Que ce soit dans une boîte à lunch, un sac de sortie ou pour une collation sur le pouce, les formats individuels sont toujours pratiques à avoir sous la main. Le paquet de six compotes Mott's est vendu 2,50 $ au Dollarama, alors qu'il coûte 3,49 $ chez Super C. Une différence de 99 cents, soit une économie d'environ 28 %, pour une collation facile à transporter et offerte en plusieurs saveurs.

Barres Nutri-Grain

Barres Nutri-Grain sur les tablettes du Dollarama.

Barres Nutri-Grain en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3 $ pour huit barres

Prix du Super C : 3,99 $ pour huit barres

Quand les matins sont chargés, les barres Nutri-Grain sont le genre de collation qu'on attrape facilement avant de quitter la maison. La boîte de huit barres est vendue 3 $ au Dollarama, contre 3,99 $ chez Super C. Une différence de 99 cents, soit une économie d'environ 25 %, pour un produit pratique à garder sous la main lors des journées bien remplies.

Biscuits thé social Tradition

Biscuits Tradition sur les tablettes du Dollarama.

Biscuits Tradition en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 325 g

Prix du Super C : 4,99 $ pour 325 g

Certains biscuits traversent les années sans perdre leur place dans le garde-manger, que ce soit pour accompagner un café, un thé ou simplement combler une petite envie de sucré. Les biscuits Thé Social Tradition de Leclerc, en format de 325 g, sont vendus 2,75 $ au Dollarama, alors que la même boîte coûte 4,99 $ chez Super C.

Une différence de 2,24 $, soit une économie d'environ 45 %, pour un classique qui accompagne aussi bien les pauses-café que les collations.

Pattes d'ours 

Pattes d'ours sur les tablettes du Dollarama.

Pattes d'ours en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,75 $ pour six sachets

Prix du Super C : 4,29 $ pour six sachets

Dans une boîte à lunch, pour une pause en après-midi ou simplement lorsqu’une petite fringale sucrée se pointe en soirée, les Pattes d’Ours de Dare restent un choix pratique à conserver facilement dans le garde-manger pour une collation rapide. Le paquet de six sachets est vendu 2,75 $ au Dollarama, tandis qu’il revient à 4,29 $ chez Super C. Avec 1,54 $ d’écart entre les deux enseignes, le choix du magasin du dollar devient particulièrement intéressant pour un biscuit tendre acheté régulièrement.

Biscuits Suprême au citron ou chocolat fudge

Biscuits Supr\u00eame au citron ou chocolat sur les tablettes du Dollarama.

Biscuits Suprême au citron ou chocolat en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 290 g

Prix du Super C : 4,99 $ pour 290 g

Quand une envie de biscuit au coeur crémeux se fait sentir, les versions Suprême de Dare offrent deux options gourmandes avec les saveurs crème au citron ou fondant au chocolat. Le prix affiché au Dollarama est de 2,75 $ pour une boîte de 290 g, alors que le même produit monte à 4,99 $ chez Super C. Autrement dit, le Dollo permet d’économiser 2,24 $ sur cette petite gâterie de marque.

Biscuits Maxi Fruits

Biscuits Maxi Fruits sur les tablettes du Dollarama.

Biscuits Maxi Fruits en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 280 g

Prix du Super C : 4,29 $ pour 280 g

Les Maxi Fruits de Dare, garnis de vraies fraises, sont proposés à 2,50 $ pour 280 g au Dollarama. Chez Super C, il faut débourser 4,29 $ pour la même boîte, ce qui représente 1,79 $ de moins en choisissant l’option du magasin du dollar.

Croûtons style restaurant

Cro\u00fbtons style restaurant sur les tablettes du Dollarama.

Croûtons style restaurant en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,25 $ pour 135 g

Prix du Super C : 3,29 $ pour 135 g

Que ce soit pour garnir une salade César, ajouter du croquant à une soupe ou rehausser un potage, les croûtons sont un incontournable du garde-manger. Le sac de croûtons Grissol de 135 grammes est vendu 2,25 $ au Dollarama, contre 3,29 $ chez Super C. Une différence de 1,04 $, soit une économie d'environ 32 %, pour un petit ajout qui fait toute la différence.

Crisps légumes

Crisps l\u00e9gumes sur les tablettes du Dollarama.

Crisps légumes en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 100 g

Prix du Super C : 4,19 $ pour 100 g

À mi-chemin entre le craquelin et la croustille, les Crisps Légumes de Dare apportent une option différente pour les collations ou les plateaux à partager. La saveur « ranch mordant » est affichée à 2,50 $ pour 100 g au Dollarama, alors que le même sac coûte 4,19 $ chez Super C. Avec 1,69 $ d’économie, c’est une différence qui se remarque rapidement pour une collation de marque connue.

Lait de vache 2 % Grand Pré

Lait Grand Pr\u00e9 \u200bsur les tablettes au Dollarama.

Lait Grand Pré 2 % en vente au Dollarama.

Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3 $ pour 1L

Prix du Super C : 4,29 $ pour 1L

Le lait Grand Pré 2 %, une marque québécoise, fait partie des trouvailles les plus surprenantes chez Dollarama. Grâce à son procédé de stérilisation UHT, il se conserve plusieurs mois à température ambiante avant d'être ouvert. Le format d'un litre est vendu 3 $ au Dollarama, contre 4,29 $ chez Super C. Une différence de 1,29 $, soit une économie d'environ 30 %, pour un produit pratique à garder dans le garde-manger en prévision des besoins.

Gommes excel 

Gommes excel sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Gommes excel en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 0,99 $ pour douze morceaux

Prix du Super C : 1,79 $ pour douze morceaux

Petit achat qu’on ajoute souvent à la dernière minute au panier, la gomme est le genre de produit qu’on aime avoir sous la main après un repas ou lors des déplacements. Le paquet de 12 morceaux Excel est offert à 0,99 $ au Dollarama, alors qu’il faut prévoir 1,79 $ chez Super C. Le choix du magasin du dollar permet donc d’économiser 80 cents sur exactement le même format, une petite différence qui peut compter lorsqu’on rachète régulièrement ce type d’article.

Petits gâteaux Vachon

Petits g\u00e2teaux Vachon (ah caramel!) sur les tablettes du Dollarama.

Petits gâteaux Vachon (ah caramel!) en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3 $ pour douze gâteaux

Prix du Super C : 4,99 $ pour douze gâteaux

Certaines collations ont ce petit côté nostalgique qui rappelle les boîtes à lunch et les pauses gourmandes de l’enfance. Les Ah Caramel! de Vachon, avec leur gâteau blanc garni de caramel, affichent un prix de 3 $ au Dollarama pour une boîte de 12 unités. Chez Super C, il faut plutôt débourser 4,99 $ pour le même format. Au final, c’est 1,99 $ d’économie en choisissant l’enseigne verte et jaune, un écart qui se remarque pour une marque aussi connue.

Frappuccino Starbucks

Frappuccino Starbucks sur les tablettes du Dollarama.

Frappuccino Starbucks en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 405 ml

Prix du Super C : 3,79 $ pour 405 ml

Pas besoin de passer au café du coin pour savourer une boisson prête à boire. Les Frappuccino de Starbucks, offerts en saveurs moka, caramel ou vanille, sont vendus 2,75 $ au Dollarama pour une bouteille de 405 ml, alors que le même format coûte 3,79 $ chez Super C.

Une différence de 1,04 $, soit une économie d'environ 27 %, pour une pause café qui t'attend directement au réfrigérateur.

Compotes de fruits

Compotes de fruits GoGo SqueeZ sur les tablettes du Dollarama.

Compotes de fruits GoGo SqueeZ en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3,25 $ pour quatre gourdes

Prix du Super C : 4,49 $ pour quatre gourdes

Avec 1,24 $ d’écart entre les deux enseignes, les gourdes de compote GoGo squeeZ représentent une économie intéressante pour un snack qui se transporte. L’assortiment de quatre gourdes de 90 g coûte 3,25 $ au Dollarama, alors qu’il revient à 4,49 $ chez Super C. Faciles à glisser dans une boîte à lunch ou à apporter lors d’une sortie, elles sont le genre de produit pratique qui peut rapidement devenir un achat régulier.

Biscuits crème française Tradition

Biscuits cr\u00e8me fran\u00e7aise Tradition sur les tablettes du Dollarama.

Biscuits crème française Tradition en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 300 g

Prix du Super C : 4,99 $ pour 300 g

Quand une boîte de biscuits affiche presque la moitié du prix demandé ailleurs, l’écart devient difficile à ignorer. Au Dollarama, la boîte de 300 g de biscuits Tradition Crème française de Leclerc coûte 2,50 $, alors qu’elle atteint 4,99 $ chez Super C. Le choix du magasin du dollar permet donc d’économiser près de 50 % ce qui place ce produit parmi les plus grandes aubaines de cette comparaison.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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