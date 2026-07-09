21 produits d’épicerie à TOUJOURS acheter au Dollarama au lieu du Super C pour économiser
Plusieurs produits, dans le même format et le même emballage, ont plus de 2 $ d'écart. 🤯💰
Avec des budgets parfois plus serrés qu'on le souhaiterait, bien des gens cherchent des façons de réduire leur facture d'épicerie sans renoncer à leurs marques préférées. Entre les magasins d'aubaines et surplus comme Liquidation Marie, et même le Dollarama, toutes les options sont bonnes à explorer pour faire baisser le coût du panier alimentaire. Mais comme le magasin du dollar n'offre que des items à moins de 5 $ et un inventaire plus limité, permet-il vraiment d'économiser? On a mené l'enquête en comparant ses étiquettes à ceux d'un géant des bas prix : Super C.
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Déjà reconnue comme l'une des chaînes d'épicerie les plus abordables au Québec, Super C réserve malgré tout quelques surprises lorsqu'on compare ses prix à ceux du Dollarama. Pour plusieurs produits identiques, c'est même l'enseigne verte et jaune qui s'est révélée la moins chère.
Le Dollarama n'est peut-être pas le premier endroit qui vient en tête pour remplir le garde-manger, mais certaines trouvailles valent vraiment le détour. Parce qu'on va se le dire : il y a des marques chouchou dont il est difficile de se passer. Même lorsqu'on surveille davantage son budget, certains incontournables finissent presque toujours dans le panier.
Voici les produits alimentaires qui coûtaient moins cher au Dollarama qu'au Super C au moment de notre visite.
Céréales Croque Cannelle
Boîtes de céréales Croque Cannelle en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3,75 $ pour 354 g
Prix du Super C : 4,99 $ pour 354 g
Si les céréales se retrouvent aussi souvent dans ton bol en soirée qu'à l'heure du déjeuner, celles-ci pourraient rapidement devenir un incontournable. Vendue à 3,75 $ au Dollarama, la boîte de 354 grammes coûte 1,24 $ de moins que chez Super C, où elle se détaille à 4,99 $. Avec leur saveur de cannelle, ces céréales sont parfaites pour combler une envie de sucré, que ce soit avec du lait ou simplement grignotées directement dans la boîte.
Céréales Frosted Flakes
Céréales Frosted Flakes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3 $ pour 275 g, soit 1,09 $ par 100 g
Prix du Super C : 4,99 $ pour 355 g, soit 1,41 $ par 100 g
Les fans de céréales sucrées n’ont pas nécessairement besoin de choisir la plus grosse boîte pour faire une bonne affaire. Même si le format du Dollarama contient moins de grammes, le calcul au poids demeure à son avantage : les 275 g reviennent à environ 1,09 $ par 100 g, comparativement à 1,41 $ par 100 g chez Super C pour la boîte de 355 g.
Ketchup Heinz
Ketchup Heinz en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 375 ml
Prix du Super C : 4,29 $ pour 375 ml
Quand il y a des burgers, des frites ou un barbecue au menu, les bouteilles de ketchup se vident souvent à toute vitesse. Cette fois encore, le Dollarama remporte la manche avec un prix de 2,75 $ pour une bouteille de 375 ml, alors que le même format coûte 4,29 $ chez Super C. Résultat : une économie d'environ 36 % sur un condiment qui revient semaine après semaine sur bien des tables.
Mayonnaise Hellmann's
Mayonnaise Hellmann's en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 4 $ pour 340 ml
Prix du Super C : 5,49 $ pour 340 ml
À 4 $ pour un pot de 340 ml, la mayonnaise Hellmann's est offerte à un prix difficile à battre au Dollarama. Pour le même format, il faut plutôt débourser 5,49 $ chez Super C, soit une différence de 1,49 $. Une belle façon de garnir sandwichs, burgers et salades tout en allégeant un peu la facture d'épicerie.
Sauce Worcestershire
Sauce Worcestershire en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3 $ pour 142 ml
Prix du Super C : 3,99 $ pour 142 ml
On ne pense pas toujours à cette bouteille lorsqu'on prépare la liste d'épicerie, mais quelques gouttes suffisent pour rehausser une marinade, une sauce, un burger ou même un Bloody Caesar. Le format de 142 ml est vendu 3 $ au Dollarama, contre 3,99 $ chez Super C. L'écart représente une économie d'environ 25 %, de quoi faire le plein de saveur sans dépenser davantage.
Chocolat chaud en sachet
Chocolat chaud Carnation riche et crémeux en sachet en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour dix sachets de 25 g
Prix du Super C : 5,99 $ pour dix sachets de 25 g
Parfaits pour se réchauffer lors des journées plus fraîches ou pour combler une envie de sucré, ces sachets de chocolat chaud Carnation riche et crémeux sont pratiques à garder dans le garde-manger. Au Dollarama, la boîte de dix sachets de 25 grammes est vendue 3,50 $, alors que le même format coûte 5,99 $ chez Super C. Une différence de 2,49 $, soit une économie d'environ 42 %.
Boisson à l'avoine
Boissons à l'avoine Earth's Own en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 946 ml
Prix du Super C : 3,49 $ pour 946 ml
Les boissons végétales font désormais partie des habitudes de bien des gens, que ce soit pour le café, les céréales ou les recettes. La boisson d'avoine originale sans gluten Earth’s Own, en format de 946 ml, est vendue 2,50 $ au Dollarama, tandis que le même contenant coûte 3,49 $ chez Super C. Une différence de 99 cents, soit une économie d'environ 28 %, pour une marque bien connue qui peut facilement trouver sa place dans le réfrigérateur.
Compote de pommes
Compotes de pommes Mott's fruisations en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour six portions
Prix du Super C : 3,49 $ pour six portions
Que ce soit dans une boîte à lunch, un sac de sortie ou pour une collation sur le pouce, les formats individuels sont toujours pratiques à avoir sous la main. Le paquet de six compotes Mott's est vendu 2,50 $ au Dollarama, alors qu'il coûte 3,49 $ chez Super C. Une différence de 99 cents, soit une économie d'environ 28 %, pour une collation facile à transporter et offerte en plusieurs saveurs.
Barres Nutri-Grain
Barres Nutri-Grain en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3 $ pour huit barres
Prix du Super C : 3,99 $ pour huit barres
Quand les matins sont chargés, les barres Nutri-Grain sont le genre de collation qu'on attrape facilement avant de quitter la maison. La boîte de huit barres est vendue 3 $ au Dollarama, contre 3,99 $ chez Super C. Une différence de 99 cents, soit une économie d'environ 25 %, pour un produit pratique à garder sous la main lors des journées bien remplies.
Biscuits thé social Tradition
Biscuits Tradition en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 325 g
Prix du Super C : 4,99 $ pour 325 g
Certains biscuits traversent les années sans perdre leur place dans le garde-manger, que ce soit pour accompagner un café, un thé ou simplement combler une petite envie de sucré. Les biscuits Thé Social Tradition de Leclerc, en format de 325 g, sont vendus 2,75 $ au Dollarama, alors que la même boîte coûte 4,99 $ chez Super C.
Une différence de 2,24 $, soit une économie d'environ 45 %, pour un classique qui accompagne aussi bien les pauses-café que les collations.
Pattes d'ours
Pattes d'ours en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour six sachets
Prix du Super C : 4,29 $ pour six sachets
Dans une boîte à lunch, pour une pause en après-midi ou simplement lorsqu’une petite fringale sucrée se pointe en soirée, les Pattes d’Ours de Dare restent un choix pratique à conserver facilement dans le garde-manger pour une collation rapide. Le paquet de six sachets est vendu 2,75 $ au Dollarama, tandis qu’il revient à 4,29 $ chez Super C. Avec 1,54 $ d’écart entre les deux enseignes, le choix du magasin du dollar devient particulièrement intéressant pour un biscuit tendre acheté régulièrement.
Biscuits Suprême au citron ou chocolat fudge
Biscuits Suprême au citron ou chocolat en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 290 g
Prix du Super C : 4,99 $ pour 290 g
Quand une envie de biscuit au coeur crémeux se fait sentir, les versions Suprême de Dare offrent deux options gourmandes avec les saveurs crème au citron ou fondant au chocolat. Le prix affiché au Dollarama est de 2,75 $ pour une boîte de 290 g, alors que le même produit monte à 4,99 $ chez Super C. Autrement dit, le Dollo permet d’économiser 2,24 $ sur cette petite gâterie de marque.
Biscuits Maxi Fruits
Biscuits Maxi Fruits en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 280 g
Prix du Super C : 4,29 $ pour 280 g
Les Maxi Fruits de Dare, garnis de vraies fraises, sont proposés à 2,50 $ pour 280 g au Dollarama. Chez Super C, il faut débourser 4,29 $ pour la même boîte, ce qui représente 1,79 $ de moins en choisissant l’option du magasin du dollar.
Croûtons style restaurant
Croûtons style restaurant en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,25 $ pour 135 g
Prix du Super C : 3,29 $ pour 135 g
Que ce soit pour garnir une salade César, ajouter du croquant à une soupe ou rehausser un potage, les croûtons sont un incontournable du garde-manger. Le sac de croûtons Grissol de 135 grammes est vendu 2,25 $ au Dollarama, contre 3,29 $ chez Super C. Une différence de 1,04 $, soit une économie d'environ 32 %, pour un petit ajout qui fait toute la différence.
Crisps légumes
Crisps légumes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 100 g
Prix du Super C : 4,19 $ pour 100 g
À mi-chemin entre le craquelin et la croustille, les Crisps Légumes de Dare apportent une option différente pour les collations ou les plateaux à partager. La saveur « ranch mordant » est affichée à 2,50 $ pour 100 g au Dollarama, alors que le même sac coûte 4,19 $ chez Super C. Avec 1,69 $ d’économie, c’est une différence qui se remarque rapidement pour une collation de marque connue.
Lait de vache 2 % Grand Pré
Lait Grand Pré 2 % en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3 $ pour 1L
Prix du Super C : 4,29 $ pour 1L
Le lait Grand Pré 2 %, une marque québécoise, fait partie des trouvailles les plus surprenantes chez Dollarama. Grâce à son procédé de stérilisation UHT, il se conserve plusieurs mois à température ambiante avant d'être ouvert. Le format d'un litre est vendu 3 $ au Dollarama, contre 4,29 $ chez Super C. Une différence de 1,29 $, soit une économie d'environ 30 %, pour un produit pratique à garder dans le garde-manger en prévision des besoins.
Gommes excel
Gommes excel en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 0,99 $ pour douze morceaux
Prix du Super C : 1,79 $ pour douze morceaux
Petit achat qu’on ajoute souvent à la dernière minute au panier, la gomme est le genre de produit qu’on aime avoir sous la main après un repas ou lors des déplacements. Le paquet de 12 morceaux Excel est offert à 0,99 $ au Dollarama, alors qu’il faut prévoir 1,79 $ chez Super C. Le choix du magasin du dollar permet donc d’économiser 80 cents sur exactement le même format, une petite différence qui peut compter lorsqu’on rachète régulièrement ce type d’article.
Petits gâteaux Vachon
Petits gâteaux Vachon (ah caramel!) en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3 $ pour douze gâteaux
Prix du Super C : 4,99 $ pour douze gâteaux
Certaines collations ont ce petit côté nostalgique qui rappelle les boîtes à lunch et les pauses gourmandes de l’enfance. Les Ah Caramel! de Vachon, avec leur gâteau blanc garni de caramel, affichent un prix de 3 $ au Dollarama pour une boîte de 12 unités. Chez Super C, il faut plutôt débourser 4,99 $ pour le même format. Au final, c’est 1,99 $ d’économie en choisissant l’enseigne verte et jaune, un écart qui se remarque pour une marque aussi connue.
Frappuccino Starbucks
Frappuccino Starbucks en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 405 ml
Prix du Super C : 3,79 $ pour 405 ml
Pas besoin de passer au café du coin pour savourer une boisson prête à boire. Les Frappuccino de Starbucks, offerts en saveurs moka, caramel ou vanille, sont vendus 2,75 $ au Dollarama pour une bouteille de 405 ml, alors que le même format coûte 3,79 $ chez Super C.
Une différence de 1,04 $, soit une économie d'environ 27 %, pour une pause café qui t'attend directement au réfrigérateur.
Compotes de fruits
Compotes de fruits GoGo SqueeZ en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 3,25 $ pour quatre gourdes
Prix du Super C : 4,49 $ pour quatre gourdes
Avec 1,24 $ d’écart entre les deux enseignes, les gourdes de compote GoGo squeeZ représentent une économie intéressante pour un snack qui se transporte. L’assortiment de quatre gourdes de 90 g coûte 3,25 $ au Dollarama, alors qu’il revient à 4,49 $ chez Super C. Faciles à glisser dans une boîte à lunch ou à apporter lors d’une sortie, elles sont le genre de produit pratique qui peut rapidement devenir un achat régulier.
Biscuits crème française Tradition
Biscuits crème française Tradition en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 300 g
Prix du Super C : 4,99 $ pour 300 g
Quand une boîte de biscuits affiche presque la moitié du prix demandé ailleurs, l’écart devient difficile à ignorer. Au Dollarama, la boîte de 300 g de biscuits Tradition Crème française de Leclerc coûte 2,50 $, alors qu’elle atteint 4,99 $ chez Super C. Le choix du magasin du dollar permet donc d’économiser près de 50 % ce qui place ce produit parmi les plus grandes aubaines de cette comparaison.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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