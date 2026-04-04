9 épiceries vraiment pas chères au Québec dans le style de Liquidation Marie

Faire son épicerie avec une fraction de son budget habituel? C'est oui!

Étalage de légumes. Droite : Boîtes de boissons Sanpellegrino vendues à rabais.

Plusieurs magasins à rabais vendent des aliments à prix avantageux près de Québec.

Panier Extra | Instagram, Escomptes Fortin 2020 | Facebook
Rédactrice pigiste

Avec le coût de la vie qui grimpe, trouver des façons d’économiser sur ton épicerie au Québec sans couper sur la qualité, ça devient presque un sport national. Et si tu as déjà entendu parler de Liquidation Marie, tu sais à quel point ces épiceries à rabais peuvent être de vraies mines d’or. Le concept est simple, mais redoutablement efficace : des produits à très bas prix, souvent issus de surplus, d’emballages légèrement abîmés ou de dates de péremption rapprochées, mais encore parfaitement bons. Résultat? Tu peux remplir ton frigo sans voir ton budget disparaître en un seul passage à la caisse.

À lire également : J'ai comparé le prix de mes achats au Liquidation Marie avec ceux du Maxi et je suis choquée

Bonne nouvelle : ce type d’épicerie ne se limite pas aux succursales du Liquidation Marie qu'on retrouve surtout dans le Grand Montréal et ses environs (au moment d'écrire ces lignes). Voici neuf endroits à travers la province où tu peux faire de solides économies… sans compromis sur tes essentiels.

Raton Provisions

Adresse : 2800, av. Dalton, suite 4, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes fouiner et tomber sur des trouvailles inattendues, Raton Provisions est clairement une place à ajouter à ta liste. Avec leurs boîtes de la semaine à environ 40 $ qui contiennent des aliments déjà choisis pour toi, tu peux dénicher des produits à prix réduit, souvent issus de surplus ou de lots spéciaux. Ça te permet donc de varier ton menu de semaine en semaine. C’est l’endroit parfait pour faire des réserves, surtout sur des produits secs et des collations.

Site Internet de Raton Provisions

Escompte Fortin 2020

Adresse : 55, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette adresse est une vraie caverne d’Ali Baba pour les chasseurs de rabais. Chez Escompte Fortin 2020, tu peux trouver un peu de tout : produits alimentaire, articles du quotidien et même quelques surprises. Les prix sont souvent vraiment compétitifs, surtout si tu es ouvert.e à acheter des produits proches de leur date de péremption et des surplus d’inventaires. Ça peut être bien si par exemple, tu reçois des gens à manger et tu as besoin d'un gros volume de nourriture que tu pourras écouler rapidement.

Site Internet d'Escompte Fortin 2020

Panier Extra

Adresse : 2800, av. Saint-Jean-Baptiste, local 140, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Panier Extra, c’est le genre de place où tu peux ressortir avec un panier plein pour une fraction du prix que tu paierais en épicerie. Tu y trouveras des articles passés la date « meilleur avant » qui seront clairement identifiés à l’aide du l’autocollant jaune « Produit déclassé ». Ainsi, tu es en connaissance de cause, mais ça te permet de faire l'achat de produits à gros rabais (70 % à 90 %) par rapport au prix régulier. Tu pourras aussi y retrouver des fruits et des légumes frais, de la viande congelée, des charcuteries, des fromages et plus encore.

De plus, si tu es étudiant.e et que tu achètes pour plus de 40 $, tu obtiendras alors 10% de rabais sur ta facture!

Site Internet de Panier Extra

Boulangerie St-Méthode

@salutlesgourmands

Le comptoir de surplus de pains de ls @Boulangerie St-Méthode dans le parc industriel St-Malo du quartier Saint-Sauveur à Québec #salutlesgourmands #StSo

Adresses : Plusieurs succursales au Québec

Pourquoi tu dois y aller : Le savais-tu? La compagnie St-Méthode vend ses surplus de pain à rabais dans ses propres magasins économiques. Certes, les dates de péremption sont proches, mais ça fait partie du concept de liquidation. C’est idéal pour faire des réserves (et congeler!) tout en profitant de produits de qualité à petit prix. Il y a aussi plein d'autres items en plus des produits de boulangerie à bon prix, alors c'est un endroit qui en vaut vraiment le détour!

Liste des magasins économiques de la Boulangerie Ste-Méthode

CHAP Aubaines - Centre de liquidation

Adresse : 2485, boul. Neuvialle, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les bons deals qui vont au-delà de la nourriture, CHAP Aubaines vaut le détour. Tu y trouveras des produits alimentaires, mais aussi des articles pour la maison à prix très compétitifs. C’est le genre d’endroit où tu peux faire d’une pierre deux coups : remplir ton garde-manger et tomber sur des petits extras pour la maison à bas prix!

Site Internet de CHAP Aubaines

Boom Liquidation

Adresses : Plusieurs succursales au Québec

Pourquoi tu dois y aller : Comme son nom le laisse entendre, BOOM Liquidation frappe fort côté prix. Tu y trouves souvent des produits en gros rabais, parfaits pour faire des provisions sans te ruiner. C’est particulièrement intéressant pour les collations, les boissons et certains produits emballés. Un arrêt stratégique si tu veux couper ta facture rapidement.

Site Internet de Boom Liquidation

Bouffe à rabais

Adresse : 650, boul. Jutras E., Victoriaville, QC

Pourquoi tu dois y aller : Un classique pour économiser sans compromis. Bouffe à rabais propose une grande variété de produits à prix réduits, souvent en raison de surplus ou de dates rapprochées. C’est l’endroit idéal pour remplir ton frigo et ton garde-manger à moindre coût, surtout si tu es flexible dans tes choix et que tu es ouvert.e aux spéciaux pour créer ton menu de la semaine.

Site Internet de Bouffe à rabais

Ultra Prix l'Entrepôt

Adresse : 3100, boul. Dionne, Saint-Georges, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ici, tu entres dans une logique d’entrepôt où les rabais sont au cœur de l’expérience. Ultra Prix l’Entrepôt offre des produits alimentaires à prix vraiment compétitifs, souvent en grande quantité (un peu à la façon Costco). Parfait si tu veux faire des réserves ou si tu as une famille à nourrir avec un budget serré.

Site Internet de Ultra Prix l'entrepôt

G-conomise

Adresse : 5, rue des Sources, Windsor, QC

Pourquoi tu dois y aller : Situé à Sherbrooke, G-conomise est une épicerie de liquidation qui a une mission claire : te faire économiser tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Tu y retrouveras un inventaire qui varie constamment, composé de surplus d’épicerie à prix très compétitifs : produits frais, produits congelés, conserves, pain et plusieurs autres trouvailles selon les arrivages de la semaine.

Tente d'y aller non pas avec une liste d'épicerie fixe, mais plutôt en mode « chasser les deals ». Comme le magasin dépend des surplus disponibles, certaines aubaines peuvent disparaître aussi vite qu’elles sont arrivées. Ça vaut la peine de suivre la page Facebook de l'entreprise, où les arrivages sont publiés régulièrement.

Page Facebook de G-conomise

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  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

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