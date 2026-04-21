Un IGA du Québec emballe ses tomates à 5 $ individuellement et ça fait VRAIMENT réagir
Il n’est pas rare de voir des fruits et légumes, à l’épicerie, emballés par le personnel, que ce soit des pois mange-tout, des choux de Bruxelles ou des herbes. Un IGA du Québec applique une approche similaire avec ses tomates. Le web s’est enflammé et a vivement réagi à cette pratique.
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Une personne qui a visité un IGA dans la région de Fatima, aux Îles-de-la-Madeleine, est ressortie abasourdie par la manière dont l’établissement emballe ses tomates de serre de la marque Savoura.
Chaque fruit est emballé individuellement dans un petit contenant en plastique, recouvert d’une pellicule plastique, selon une photo publiée sur le groupe Facebook Spotted Service de marde, ce lundi 20 avril.
En moins de 24 h, des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plusieurs.
Des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plus d'un.Spotted Service de marde | Facebook
« Pour être sûr qu'il ne passe pas les tomates sur le code moins cher, d'après moi ... », soupçonne une personne.
Si l'emballage fait réagir, le prix de la tomate n'est pas épargné par la population, alors que plusieurs crient au scandale face à une tomate vendue plus de 5 $.
Des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plus d'un.Spotted Service de marde | Facebook
« Laisse faire l'emballage, 5,07 $ pour une tomate. Non merci, je vais passer », écrit une personne.
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« 5 $ la tomate, voyons donc! », s'est insurgée une personne, ce à quoi a répondu une autre avoir payé la même tomate à moitié ce prix au Walmart.
« Donc, ici, on paye pour l'emballage et l'employé qui les a emballées », dit-elle.
Il y en a toutefois plusieurs qui ont plutôt choisi l'humour plutôt que l'indignation.
Des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plus d'un.Spotted Service de marde | Facebook
« 15 dollars le kg, cliss, [ils] peuvent bien les protéger en les emballant », rigole une personne, alors qu'une personne ajoute que le IGA devrait ajouter du papier bulle et un antivol.
Des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plus d'un.Spotted Service de marde | Facebook
« Une TABARN*K de chance qu’on est rendu avec des attaches de sac à pain en carton, des pailles en carton et des fourchettes en bois », écrit une personne, tournant au ridicule le suremballage et l'usage excessif de plastique.
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