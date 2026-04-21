Un IGA du Québec emballe ses tomates à 5 $ individuellement et ça fait VRAIMENT réagir

« À 15 dollars le kg, [ils] peuvent bien les protéger en les emballant! »
Une tomate Savoura.

Une épicerie IGA au Québec fait polémique à cause de son suremballage.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Il n’est pas rare de voir des fruits et légumes, à l’épicerie, emballés par le personnel, que ce soit des pois mange-tout, des choux de Bruxelles ou des herbes. Un IGA du Québec applique une approche similaire avec ses tomates. Le web s’est enflammé et a vivement réagi à cette pratique.

À lire également : Dollarama vend du lait au chocolat (oui, de vache) du Québec à mini-prix

Une personne qui a visité un IGA dans la région de Fatima, aux Îles-de-la-Madeleine, est ressortie abasourdie par la manière dont l’établissement emballe ses tomates de serre de la marque Savoura.

Chaque fruit est emballé individuellement dans un petit contenant en plastique, recouvert d’une pellicule plastique, selon une photo publiée sur le groupe Facebook Spotted Service de marde, ce lundi 20 avril.

En moins de 24 h, des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plusieurs.

Une capture d'\u00e9cran.

Des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plus d'un.
Spotted Service de marde | Facebook


« Pour être sûr qu'il ne passe pas les tomates sur le code moins cher, d'après moi ... », soupçonne une personne.

Si l'emballage fait réagir, le prix de la tomate n'est pas épargné par la population, alors que plusieurs crient au scandale face à une tomate vendue plus de 5 $.

Une capture d'\u00e9cran.

Des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plus d'un.
Spotted Service de marde | Facebook

« Laisse faire l'emballage, 5,07 $ pour une tomate. Non merci, je vais passer », écrit une personne.

Des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plus d'un.
Spotted Service de marde | Facebook

« 5 $ la tomate, voyons donc! », s'est insurgée une personne, ce à quoi a répondu une autre avoir payé la même tomate à moitié ce prix au Walmart.

« Donc, ici, on paye pour l'emballage et l'employé qui les a emballées », dit-elle.

Il y en a toutefois plusieurs qui ont plutôt choisi l'humour plutôt que l'indignation.

Des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plus d'un.
Spotted Service de marde | Facebook


« 15 dollars le kg, cliss, [ils] peuvent bien les protéger en les emballant », rigole une personne, alors qu'une personne ajoute que le IGA devrait ajouter du papier bulle et un antivol.


Des centaines de commentaires se sont accumulés sous la publication, qui en a fait rager plus d'un.
Spotted Service de marde | Facebook


« Une TABARN*K de chance qu’on est rendu avec des attaches de sac à pain en carton, des pailles en carton et des fourchettes en bois », écrit une personne, tournant au ridicule le suremballage et l'usage excessif de plastique.

From Your Site Articles
iga épicerie au québec
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Costco offre une trouvaille d'été au look luxueux pour 64 % moins cher que sur Amazon

Si tu aimes les aubaines, c'est par ici!

Tigre Géant : 11 trouvailles à partir de 6 $ pour ajouter une touche d'été à ton décor

Ça donne le goût de tout redécorer!

VIA Rail embauche à Montréal avec un secondaire 5 et offre un salaire de 34,36 $/h

Ton billet vers un bon salaire!

Ces 11 îles aux plages et eaux cristallines sont reliées par une route à 2 h de Montréal

Juste WOW!

Touriste canadienne tuée au Mexique : Voici tout ce qu'il faut savoir

Le tout est survenu dans un lieu hyper touristique à 50 km de la capitale.

Refonte du réseau d’autobus de la STM dès mai : nouvelles lignes, trajets simplifiés et plus

Ces changements touchent près de 80 lignes, dans 6 arrondissements et 9 villes liées sur l’île de Montréal. 👀

14 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 10 mai

Prépare ta liste d'épicerie!

Ton essence te coûtera moins cher au Québec dès aujourd'hui : Voici pourquoi et de combien

Tous les rabais sont les bienvenus! 🫠

Montréal cache un bar où vins, charcuteries et plus de 30 fromages québécois sont au menu

Attention aux fans de fromages : une adresse vaut la visite en ville! 🍷🧀

Record d’inscriptions dans l’armée canadienne en 30 ans : Voici quoi savoir

Est-ce l'effet Donald Trump et son envie d'annexer le Canada ou l'incertitude mondiale?