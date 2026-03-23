Je suis maman et « accro du Costco » : voici 15 choses que j’achète (presque) chaque visite
Certains achats valent VRAIMENT le détour à l'entrepôt pour les familles!
La vie d'adulte, c'est de troquer la grasse matinée du dimanche matin pour s'assurer d'être à l'entrepôt Costco à l'ouverture. Que ce soit pour profiter des produits en dégustation, faire le plein de trouvailles à prix abordable ou tout simplement en avoir plus pour ton argent, le Costco est l’endroit de prédilection pour remplir mon garde-manger. L’inflation n’épargne personne et le coût du panier d’épicerie pour une famille moyenne n’est pas une blague. Alors, quand une aubaine se présente, on saute dessus, surtout quand il s’agit de collations pour les lunchs d’école, de soupers pressés ou de grignotines spéciales pour les soirées cinéma.
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Bref, avec le temps, j’ai développé une petite routine (et quelques obsessions assumées) qui font en sorte que je repars rarement les mains vides… et encore moins sans mes indispensables.
Entre les classiques qui sauvent mes semaines chargées, les produits que mes enfants réclament sans arrêt et les petites découvertes qui finissent par devenir des incontournables, mon panier se remplit presque toujours de la même façon. Disons que j’ai mes valeurs sûres : celles que je rachète encore et encore sans même réfléchir.
Si toi aussi tu es du genre à planifier ta visite comme une mission stratégique (ou à te laisser tenter par tout ce qui passe devant toi), voici 15 choses que j’achète (presque) chaque fois que je mets les pieds chez Costco.
Boîte de 20 demi-baguettes Au Pain Doré
Boîte de 20 demi-baguettes Au Pain Doré vendue pour 15,79 $ chez Costco .
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 15,79 $, soit environ 0,78 $ par demi-baguette.
Que ce soit pour les matins pressés, les lunchs de dernière minute ou même pour accompagner un bon petit plat le samedi soir, les demi-baguettes de la boulangerie d’origine montréalaise Au Pain Doré (acquise par un groupe français en 2008, notons-le) font partie de mes indispensables à chaque passage chez Costco.
Avec 20 portions surgelées et prêtes en seulement 10 minutes, fini le gaspillage alimentaire : on cuit juste la quantité nécessaire, tout en ayant toujours du pain chaud et croustillant sous la main pour toute la famille.
À 0,78 $ par demi-baguette, pas besoin d'y penser plus d'une seconde, ça s'en va directement dans le panier!
Mutlivitamines gélifiées
Multivitamines gélifées de la marque Vitafusion en vente chez Costco pour 10,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : À rabais à 10,99 $ jusqu'au 12 avril 2026 - 14,99 $ à prix régulier
Bien que l’hiver soit maintenant derrière nous, les microbes ne semblent pas chômer chez les minis. Fidèles à leur offre habituelle, les entrepôts Costco proposent des formats familiaux d’à peu près tout, dont des vitamines gélifiées. Bon, ce ne sont pas ces petites gélules qui empêcheront la gastro d’entrer chez vous, mais de la prévention à mini prix, à saveur de bleuet, d'orange et de pêche, ça a bien meilleur goût.
Nettoyant tout usage à la lavande Pine-Sol
Nettoyant multisurface à la lavande Pine-Sol en vente chez Costco pour 15,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : À rabais à 12,99 $ jusqu'au 12 avril 2026 - 15,99 $ à prix régulier pour 5,18L
Les températures plus clémentes sont à nos portes, et qui dit printemps dit aussi grand ménage de fond en comble de la maison. Ces recharges de nettoyant multisurface à la lavande de la marque Pine-Sol sentent non seulement le ciel, mais sont également très efficaces pour nettoyer chaque petit recoin souvent négligé pendant l’hiver. Sachant qu'il faut généralement débourser 6 $ pour 1,14L chez les compétiteurs comme Super C et Maxi, ainsi que 18,99 $ pour le 5,18L au Canadian Tire, c'est une aubaine très intéressante.
À 5,18 litres pour seulement 12,99 $, ça vaut plus que la peine de se mettre au ménage!
Acétaminophène à croquer pour enfants
Acétaminophène de la marque Tylenol à croquer en vente chez Costco pour 16,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 16,99 $, soit 5,66 $ le paquet de 20 comprimés
Si le grand ménage et les vitamines n’ont pas eu l’effet escompté sur les virus, les entrepôts Costco se chargent de combattre la fièvre et la douleur à grands coups d’acétaminophène croquable pour enfants. Comme la plupart des produits en 2026, les médicaments sans ordonnance n’ont pas échappé à l’inflation et ont même, pour certains, été indisponibles pendant un certain temps.
À 17 $ pour 60 comprimés, c’est vraiment abordable quand on compare à 8 $ pour 20 unités en pharmacie. Aussi bien faire le plein.
Paquet de 12 croissants au beurre Kirkland
Paquet de 12 croissants au beurre en vente chez Costco pour 6,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6,99 $
Il n’y a pas beaucoup d’aliments qui font autant l’unanimité chez moi que les croissants. L’entrepôt Costco se charge de nous régaler en proposant des paquets de 12 croissants au beurre, frais du jour, pour la modique somme de 6,99 $. Une aubaine lorsqu'on compare à 5,50 $ pour seulement six unités chez Maxi. Une occasion en or d’inviter tes beaux-parents à bruncher!
Sac de 2 kg de yogourt à la vanille iÖGO
Sac de 2 kg de yogourt à la vanille iÖGO en vente chez Costco pour 9,49 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 9,49 $
Le prix du yogourt en épicerie n'est pas une blague ; j'ai toujours l'impression de devoir réhypothéquer ma maison pour un pot de yaourt à la vanille. Non seulement ces sacs sont très utiles pour réduire la quantité de plastique générée par les millions de petits pots qui se retrouvent à la poubelle ou au recyclage, mais également économique en comparaison à 11 $ pour la même quantité chez Maxi. Tu épargnes 1,50 $, ce qui n'est pas à prendre à la légère avec l'économie actuelle.
Croustilles de maïs Kirkland
Croustilles de maïs Kirkland en vente chez Costco pour 5,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5,99 $
Ces croustilles de maïs sont de loin ma grignotine préférée au monde! Qu'elles soient mangées telles quelles, trempées dans une trempette d'épinard ou accompagnées d'une salsa épicée, il y a toujours un sac d'ouvert à la maison.
De plus, un immense sac de 907 g de chips pour 5,99 $ comparable à 340 g d'une marque similaire, pour à peine 1,50 $ de moins au Maxi, c'est plus qu'aubaine.
Poudings au chocolat noir végétalien de la marque Belsoy
Poudings végétaliens au chocolat noir de la marque Belsoy en vente chez Costco pour 8,89 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 11,89 $, soit moins de 3 $ le paquet de quatre
Ces desserts sont tout simplement délectables et constituent de parfaits ajouts aux lunchs de tous les membres de la famille. Cependant, leur prix en épicerie dépasse un tantinet mon budget, alors il est impératif pour moi d’en acheter lors de mes passages à l’entrepôt Costco de ma région.
Pot de 2 kg de beurre d'arachide Kraft
Pot de 2 kg de beurre d'arachide de la marque Kraft en vente chez Costco pour 10,49 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10,49 $ pour 2 kg
L'immense pot de beurre d’arachide Kraft de Costco est sans doute l’achat favori des membres de l’entrepôt. À 10,50 $ pour deux kilos de pur délice, difficile de résister! Ta main sera sans doute couverte de beurre d'arachides à force de gratter le fond du pot, mais tant qu’à payer le plein prix en épicerie, soit 8,79 $ pour seulement 1 kilo à prix régulier chez Métro ou 11,50 $ pour le 2 kg au Maxi, ça vaut amplement ce léger inconvénient.
Paquet de 30 oeufs de l'entreprise Burnbae
Paquet de 30 oeufs en vente chez Costco pour 9,19 $ chez Costco.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 9,19 $
Que ce soit pour cuisiner des omelettes, des muffins ou encore des œufs cuits durs comme collation protéinée, ce carton de 30 œufs est un achat indispensable à faire chez Costco. Ce n’est pas l’aubaine du siècle, puisque le prix régulier tourne autour de 10,19 $ pour la même quantité chez Maxi, mais au risque de me répéter, c’est avec des cennes qu’on fait des piasses!
Paquet de trois concombres de l'entreprise Toundra
Paquet de trois concombres de l'entreprise Toundra en vente chez Costco pour 3,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3,99 $
Quand tu trouves de bons légumes d’ici au mois de mars à prix abordable, tu sautes sur l’occasion! Je n’ai pas l’habitude d’acheter de grandes quantités de fruits et de légumes chez Costco, mais ce paquet de trois concombres anglais de l’entreprise québécoise Toundra est particulièrement une bonne aubaine pendant la saison froide au Québec, où les concombre anglais coûtent généralement 1,50 $ à 2 $ chacun en épicerie.
Rouleaux de papier de toilette Charmin
Rouleaux de papier de toilette Charmin en vente chez Costco pour 25,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : À rabais à 25,99 $ jusqu'au 12 avril, 32,49 $ à prix régulier
Impossible de ne pas sourire dans l’allée du papier de toilette chez Costco en repensant à la pénurie d’il y a six ans, alors que la clientèle faisait le plein comme s’il n’y avait pas de lendemain. J’ai beau avoir tenté, en vain, de convertir ma petite famille au papier de toilette réutilisable, mes efforts n’ont guère porté fruit. Je ne manque donc pas d’acheter les immenses paquets lors de mes passages à l’entrepôt Costco de ma région.
Le prix en vaut tellement la peine, soit moins de 1 $ le rouleau, que je n’ai même jamais pensé en acheter ailleurs.
Bouchées de granola biologiques de la marque MadeGood
Bouchées de granola biologiques de la marque MadeGood en vente pur 9,99 $ chez Costco.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : À rabais à 9,99 $ jusqu'au 12 avril, 13,99 $ à prix régulier
Ces collations exemptes d’allergènes sont parfaites pour les boîtes à lunch et, comme tout aliment dit spécialisé, leur coût est souvent beaucoup plus élevé. Alors, quand je flaire une bonne affaire, je n’ai pas à y penser deux fois. Ces petites boules de granola sont délicieuses et se grignotent tout au long de la journée.
À seulement 10 $ pour 24 sachets, soit 12 au chocolat et 12 aux baies mélangées, comparativement à 4 $ pour cinq sachets en vente chez Maxi, disons que c’est pas mal l’aubaine du siècle! Mais même à prix régulier (13,99 $), ça vaut le détour, puisque chaque sachet coûte 0,58 $ chez Costco contre 0,80 $ chez Maxi.
Sac de petits oeufs au chocolat Eggies de la marque Hershey's
Sac de 1,1 kg de petits oeufs au chocolat Hershey's en vente au Costco.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : À rabais à 13,99 $ jusqu'au 29 mars, 17,99 $ à prix régulier
La fête de Pâques est excitante à la fois pour l’arrivée du temps plus doux et des petits œufs en chocolat. Avais-je besoin d’un kilo de Eggies? Non! Ai-je gagné le trophée de la mère de l’année? Absolument! Tu peux certainement te procurer de petits sacs de 42 grammes pour 1,75 $ à l’épicerie mais, au moment de publier ces lignes, Costco t’en donne trois fois plus pour ton argent.
À ce prix-là, mieux vaut en acheter au moins deux sacs en attendant leur grand retour au printemps prochain.
Forfait pour enfant au Cineplex
Forfait pour enfant au Cineplex en vente pour 12,99 $ chez Costco.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12,99 $
Qui n’aime pas un magasin où l’on peut se procurer à la fois du papier de toilette, un ordinateur portable et des entrées à prix réduit pour aller au cinéma! Les sorties au ciné se font de plus en plus rares, au prix actuel des billets (11,79 $ par enfant de 2 à 13 ans) et les friandises.
Alors, quand vient le temps de faire les courses chez Costco, je ne manque pas l’occasion de faire mes provisions de forfaits pour enfants à 12,99 $ pour une entrée un combo pour enfant, que ce soit pour les miens ou pour en avoir en réserve afin de les offrir lors de fêtes d’anniversaires.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.
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