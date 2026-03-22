11 chocolats de Pâques à bon prix chez Costco qui feront plaisir à coup sûr

Il y en a pour tous les goûts!

Des cocos de Pâques Cadbury au Costco. Droite : La façade d'un Costco.

11 chocolats de Pâques à bon prix chez Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

La longue fin de semaine de Pâques arrive et tu as plusieurs personnes à gâter avec de bons petits chocolats? Que ce soit pour une chasse au coco, un panier bien rempli ou pour offrir un gros lapin chocolaté feront assurément le bonheur des becs sucrés, tu peux aller faire un tour au Costco afin d'acheter en gros, et ainsi, profiter d'aubaines en plus des quantités intéressantes.

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On a donc été faire un tour à l'entrepôt pour que tu puisses déjà avoir une idée des trouvailles qui t'attendent dans ses rayons. Tu verras qu'au moment de cette visite, plusieurs items étaient en rabais, ça vaut donc la peine d'y aller le plus tôt possible alors que certains se terminent le 29 mars.

Coffret lapins en chocolat au lait - Lindt Gold Bunny

Le coffret de lapins en chocolat au lait Lindt Gold Bunny au Costco.

Le coffret de lapins en chocolat au lait Lindt Gold Bunny est à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 23,99 $ plutôt que 29,99 $ au moment d'écrire ces lignes

Pour ceux et celles qui adorent les classiques, ce coffret incluant quatre lapins Lindt au chocolat au lait est un choix facile. Tu peux offrir le tout, ou en profiter pour gâter plus d'une personne de ton entourage.

Oeuf en chocolat au lait avec de petits œufs  fourrés à la pistache et au kadaif- Chocovia

Oeuf en chocolat au lait avec de petits \u0153ufs fourr\u00e9s \u00e0 la pistache et au kadaif- Chocovia au Costco.

Oeuf en chocolat au lait avec de petits œufs fourrés à la pistache et au kadaif- Chocovia à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 24,99 $

Si tu connais quelqu'un qui trippe sur les chocolats de style Dubaï, ce coco garni de mini œufs fourrés à la pistache et au kadaif est la trouvaille parfaite.

Lot de quatre lapins en chocolat au lait creux - Chocolat Jean-Talon 

Le lapin en chocolat au lait creux Chocolat Jean-Talon au Costco.

Le lapin en chocolat au lait creux Chocolat Jean-Talon à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,99 $

Cette boîte ne contient pas un, mais bien quatre chocolats au lait creux en forme d'animaux. Le plus beau dans tout ça à part la quantité? Il provient d'une usine sans arachide ni noix, te permettant de l'offrir aux personnes allergiques sans avoir de scrupules.

Œufs en chocolat au lait - Hershey’s Eggies

Les \u0153ufs en chocolat au lait Hershey\u2019s Eggies au Costco.

Les œufs en chocolat au lait Hershey’s Eggies sont à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 12,99 $ plutôt que 16,99 $

Pour remplir les cocos en plastique, ou faire des recettes alléchantes, les cocos Eggies sont des incontournables. Si tu vas au Costco avant la fin du rabais, tu peux même les avoir à prix super avantageux!

Boîte de 12 œufs avec jouets - Kinder Surprise

La bo\u00eete de 12 \u0153ufs avec jouets Kinder Surprise au Costco.

La boîte de 12 œufs avec jouets Kinder Surprise est à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 11,99 $ plutôt que 14,99 $

Les enfants adorent les Kinder Surprise. Il faut le dire, le combo chocolat et petit message mignon est difficile à battre. Profite donc de cette boîte de douze pour faire plaisir à tous les petits cocos que tu connais!

Lapin en chocolat au lait - Rochef chocolatier

Le lapin en chocolat au lait Rochef chocolatier au Costco.

Le lapin en chocolat au lait Rochef chocolatier est à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 79,99 $

Si tu veux être la personne favorite du souper de Pâques, arrive avec ce gros lapin de 2 kg. Fait de chocolat pur, cette version au lait pourra être dévorée par toute la tablée... ou en quelques jours à toi seul.e, aucun jugement ici!

Œufs croustillants - Ferrero Collection

Les \u0153ufs croustillants Ferrero Collection au Costco.

Les œufs croustillants Ferrero Collection sont à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 15,99 $ plutôt que 19,99 $ au moment d'écrire ces lignes

Les fans de chocolat Ferrero seront ravis de mettre la dent sur ces chocolats croustillant en forme de petits œufs. Entre les saveurs au caramel et au cacao, il y a vraiment de quoi se régaler.

Lapins en chocolat fourrés pistaches et kadaïf style Dubaï - Chocovia

Les lapins en chocolat fourr\u00e9s pistaches et kada\u00eff style Duba\u00ef Chocovia au Costco.

Les lapins en chocolat fourrés pistaches et kadaïf style Dubaï Chocovia sont à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 13,99 $

Les chocolats Dubaï ont définitivement la cote, et une version en forme de lapin est à ta portée. Emballés individuellement, ces petits délices sont parfaits pour faire une chasse à travers la maison, ou pour remplir des paniers avec plein de bonnes choses.

Chocolats assortis au lait - Lindt Gold Bunny

Description : Les chocolats assortis au lait Lindt Gold Bunny au Costco.

Caption : Les chocolats assortis au lait Lindt Gold Bunny sont à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 19,99 $ plutôt que 24,99 $ au moment d'écrire ces lignes

Les petits lapins dorés avec les œufs Lindor, c’est un combo qui fonctionne toujours. C’est le genre de truc que tu achètes en te disant que « c’est pour offrir »... mais que tu finis par ouvrir avant. Le format est quand même généreux, donc ça peut facilement durer quelques jours

Œufs de Pâques mini assortiment - Cadbury

Les \u0153ufs de P\u00e2ques mini assortiment Cadbury au Costco.

Les œufs de Pâques mini assortiment Cadbury sont à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 15,99 $ plutôt que 19,99 $ au moment d'écrire ces lignes

Avec son mélange de mini Crème Egg et de petits œufs Dairy Milk, ce genre de format est pratique à partager, surtout quand tu veux un peu de variété. Les portions sont petites, donc facile d’en prendre un ou deux… même si on sait que ça finit souvent par être plus.

Lapin en chocolat au lait - Giacomo

Le lapin en chocolat au lait Giacomo dans un panier au Costco.

Le lapin en chocolat au lait Giacomo à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 149,99 $

Le chocolat Giacomo est clairement dans une autre catégorie avec son format de 4,2 kg. C’est massif et assez impressionnant à voir en vrai. Présenté comme un gros cadeau, ça peut facilement devenir un point central pour une fête ou un événement. Ce n’est pas le genre de produit qu’on achète souvent, mais il ne passe vraiment pas inaperçu.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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