11 chocolats de Pâques à bon prix chez Costco qui feront plaisir à coup sûr
Il y en a pour tous les goûts!
La longue fin de semaine de Pâques arrive et tu as plusieurs personnes à gâter avec de bons petits chocolats? Que ce soit pour une chasse au coco, un panier bien rempli ou pour offrir un gros lapin chocolaté feront assurément le bonheur des becs sucrés, tu peux aller faire un tour au Costco afin d'acheter en gros, et ainsi, profiter d'aubaines en plus des quantités intéressantes.
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On a donc été faire un tour à l'entrepôt pour que tu puisses déjà avoir une idée des trouvailles qui t'attendent dans ses rayons. Tu verras qu'au moment de cette visite, plusieurs items étaient en rabais, ça vaut donc la peine d'y aller le plus tôt possible alors que certains se terminent le 29 mars.
Coffret lapins en chocolat au lait - Lindt Gold Bunny
Le coffret de lapins en chocolat au lait Lindt Gold Bunny est à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 23,99 $ plutôt que 29,99 $ au moment d'écrire ces lignes
Pour ceux et celles qui adorent les classiques, ce coffret incluant quatre lapins Lindt au chocolat au lait est un choix facile. Tu peux offrir le tout, ou en profiter pour gâter plus d'une personne de ton entourage.
Oeuf en chocolat au lait avec de petits œufs fourrés à la pistache et au kadaif- Chocovia
Oeuf en chocolat au lait avec de petits œufs fourrés à la pistache et au kadaif- Chocovia à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Si tu connais quelqu'un qui trippe sur les chocolats de style Dubaï, ce coco garni de mini œufs fourrés à la pistache et au kadaif est la trouvaille parfaite.
Lot de quatre lapins en chocolat au lait creux - Chocolat Jean-Talon
Le lapin en chocolat au lait creux Chocolat Jean-Talon à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Cette boîte ne contient pas un, mais bien quatre chocolats au lait creux en forme d'animaux. Le plus beau dans tout ça à part la quantité? Il provient d'une usine sans arachide ni noix, te permettant de l'offrir aux personnes allergiques sans avoir de scrupules.
Œufs en chocolat au lait - Hershey’s Eggies
Les œufs en chocolat au lait Hershey’s Eggies sont à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 12,99 $ plutôt que 16,99 $
Pour remplir les cocos en plastique, ou faire des recettes alléchantes, les cocos Eggies sont des incontournables. Si tu vas au Costco avant la fin du rabais, tu peux même les avoir à prix super avantageux!
Boîte de 12 œufs avec jouets - Kinder Surprise
La boîte de 12 œufs avec jouets Kinder Surprise est à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 11,99 $ plutôt que 14,99 $
Les enfants adorent les Kinder Surprise. Il faut le dire, le combo chocolat et petit message mignon est difficile à battre. Profite donc de cette boîte de douze pour faire plaisir à tous les petits cocos que tu connais!
Lapin en chocolat au lait - Rochef chocolatier
Le lapin en chocolat au lait Rochef chocolatier est à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 79,99 $
Si tu veux être la personne favorite du souper de Pâques, arrive avec ce gros lapin de 2 kg. Fait de chocolat pur, cette version au lait pourra être dévorée par toute la tablée... ou en quelques jours à toi seul.e, aucun jugement ici!
Œufs croustillants - Ferrero Collection
Les œufs croustillants Ferrero Collection sont à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 15,99 $ plutôt que 19,99 $ au moment d'écrire ces lignes
Les fans de chocolat Ferrero seront ravis de mettre la dent sur ces chocolats croustillant en forme de petits œufs. Entre les saveurs au caramel et au cacao, il y a vraiment de quoi se régaler.
Lapins en chocolat fourrés pistaches et kadaïf style Dubaï - Chocovia
Les lapins en chocolat fourrés pistaches et kadaïf style Dubaï Chocovia sont à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 13,99 $
Les chocolats Dubaï ont définitivement la cote, et une version en forme de lapin est à ta portée. Emballés individuellement, ces petits délices sont parfaits pour faire une chasse à travers la maison, ou pour remplir des paniers avec plein de bonnes choses.
Chocolats assortis au lait - Lindt Gold Bunny
Caption : Les chocolats assortis au lait Lindt Gold Bunny sont à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 19,99 $ plutôt que 24,99 $ au moment d'écrire ces lignes
Les petits lapins dorés avec les œufs Lindor, c’est un combo qui fonctionne toujours. C’est le genre de truc que tu achètes en te disant que « c’est pour offrir »... mais que tu finis par ouvrir avant. Le format est quand même généreux, donc ça peut facilement durer quelques jours
Œufs de Pâques mini assortiment - Cadbury
Les œufs de Pâques mini assortiment Cadbury sont à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 15,99 $ plutôt que 19,99 $ au moment d'écrire ces lignes
Avec son mélange de mini Crème Egg et de petits œufs Dairy Milk, ce genre de format est pratique à partager, surtout quand tu veux un peu de variété. Les portions sont petites, donc facile d’en prendre un ou deux… même si on sait que ça finit souvent par être plus.
Lapin en chocolat au lait - Giacomo
Le lapin en chocolat au lait Giacomo à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 149,99 $
Le chocolat Giacomo est clairement dans une autre catégorie avec son format de 4,2 kg. C’est massif et assez impressionnant à voir en vrai. Présenté comme un gros cadeau, ça peut facilement devenir un point central pour une fête ou un événement. Ce n’est pas le genre de produit qu’on achète souvent, mais il ne passe vraiment pas inaperçu.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.