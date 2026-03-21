Costco vend un ÉNORME lapin de Pâques en chocolat : attends de voir le prix
Ça prend de la place dans le panier en tout cas! 😮
La période de Pâques vient souvent avec son lot de chocolats, des petits formats qu’on glisse dans des paniers aux classiques qu’on partage en famille. Justement, il y a des trouvailles au Costco qui sortent complètement de l’ordinaire et qui attirent l’attention dès qu’on les aperçoit en magasin. C’est exactement le cas de cet énorme chocolat Giacomo, difficile à manquer tellement son format est impressionnant.
À lire également : 13 des meilleures trouvailles Costco qui valent vraiment la visite en mars 2026
Présenté comme un véritable coffret cadeau, ce chocolat au lait pèse rien de moins que 4,2 kg. Oui, tu as bien lu. On est loin du petit lapin qu’on mange en une soirée. Ici, on parle d’une pièce massive, emballée de façon à rappeler un cadeau prêt à être offert, avec ruban et présentation soignée. Juste le voir dans un panier suffit à piquer la curiosité.
Le lapin en chocolat de 4,2 kg de Giacomo au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ce qui frappe surtout, c’est le côté un peu démesuré du produit. Ce n’est pas quelque chose qu’on achète sur un coup de tête pour une petite fringale, surtout à 149,99 $ le chocolat. Ça s’adresse plutôt à ceux et celles qui veulent marquer le coup, que ce soit pour une fête, un rassemblement familial ou simplement pour créer un moment mémorable autour du dessert.
Évidemment, un format comme celui-là vient aussi avec un prix à la hauteur, ce qui en fait davantage un achat occasionnel qu’un incontournable. Mais même sans l’acheter, c’est le genre de produit qui vaut la peine d’être vu en personne, ne serait-ce que pour réaliser à quel point il est imposant.
Bref, si tu aimes découvrir des produits un peu hors norme ou que tu cherches quelque chose qui sort vraiment de l’ordinaire pour Pâques, ce chocolat géant risque clairement de te faire lever un sourcil… et peut-être sourire aussi.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.