Costco vend un ÉNORME lapin de Pâques en chocolat : attends de voir le prix

Ça prend de la place dans le panier en tout cas! 😮

Le lapin en chocolat de 4,2 kg Giacomo. Droite : La façade d'un Costco.

Costco vend un ÉNORME lapin de Pâques en chocolat.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Jetcityimage | Dreamstime
Éditrice Junior

La période de Pâques vient souvent avec son lot de chocolats, des petits formats qu’on glisse dans des paniers aux classiques qu’on partage en famille. Justement, il y a des trouvailles au Costco qui sortent complètement de l’ordinaire et qui attirent l’attention dès qu’on les aperçoit en magasin. C’est exactement le cas de cet énorme chocolat Giacomo, difficile à manquer tellement son format est impressionnant.

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Présenté comme un véritable coffret cadeau, ce chocolat au lait pèse rien de moins que 4,2 kg. Oui, tu as bien lu. On est loin du petit lapin qu’on mange en une soirée. Ici, on parle d’une pièce massive, emballée de façon à rappeler un cadeau prêt à être offert, avec ruban et présentation soignée. Juste le voir dans un panier suffit à piquer la curiosité.

Le lapin en chocolat de 4,2 kg Giacomo.

Le lapin en chocolat de 4,2 kg de Giacomo au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

Ce qui frappe surtout, c’est le côté un peu démesuré du produit. Ce n’est pas quelque chose qu’on achète sur un coup de tête pour une petite fringale, surtout à 149,99 $ le chocolat. Ça s’adresse plutôt à ceux et celles qui veulent marquer le coup, que ce soit pour une fête, un rassemblement familial ou simplement pour créer un moment mémorable autour du dessert.

Évidemment, un format comme celui-là vient aussi avec un prix à la hauteur, ce qui en fait davantage un achat occasionnel qu’un incontournable. Mais même sans l’acheter, c’est le genre de produit qui vaut la peine d’être vu en personne, ne serait-ce que pour réaliser à quel point il est imposant.

Bref, si tu aimes découvrir des produits un peu hors norme ou que tu cherches quelque chose qui sort vraiment de l’ordinaire pour Pâques, ce chocolat géant risque clairement de te faire lever un sourcil… et peut-être sourire aussi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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