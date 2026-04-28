Des sirènes inquiétantes vont retentir à Montréal la semaine prochaine - voici quoi savoir
Au moins, t'es prévenu d'avance. 🤯😬
Si tu entends un son strident qui monte et descend pendant trois minutes sur l'île de Montréal, le mercredi 6 mai 2026, pas de panique et ne cours pas te cacher sous ton lit (mais oui, tu peux sacrer). Il s'agit du test annuel des sirènes d'alerte à la population, coordonné par la Ville de Montréal avec plusieurs installations industrielles de l'île.
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Cet « orchestre » de sons inquiétants se fera entendre entre 9 h et 16 h. Les usines participantes déclencheront leur sirène à tour de rôle, selon certaines plages horaires ci-bas. Résultat : tu pourrais l'entendre une seule fois… ou à plusieurs reprises, selon le secteur où tu te trouves.
Pourquoi ce vacarme planifié? L'objectif est double : rappeler aux personnes qui vivent près de ces sites les consignes de sécurité, et s'assurer que tout l'équipement fonctionne en cas de vraie urgence, comme un déversement ou un relâchement de produits toxiques.
Horaire du test des sirènes d'alerte du 6 mai 2026
|Nom de l'établissement
|Adresse
|Nombre de déclenchements
|Plage horaire
|Saputo Produits laitiers Canada (Saint-Léonard)
|7750, rue Pascal-Gagnon
|2
|9 h à 9 h 30
|Lactalis Canada
|7470, rue Saint-Jacques Ouest
|2
|9 h 30 à 10 h 00
|Les entreposages frigorifiques Total
|7500, rue Minicut
|2
|10 h à 10 h 30
|Groupe Capital A.M.R
|11701, boul. Albert-Hudon
|2
|10 h 30 à 11 h 00
|La Brasserie Labatt
|50, rue Labatt
|2
|11 h à 11 h 30
|Multibond - Dural
|550, av. Marshall (Dorval)
|2
|11 h 30 à 12 h
|VersaCold Services Logistiques - Lineage (Lachine)
|1560-1640, croissant Brandon
|2
|12 h à 12 h 30
|Suncor Énergie - Usine de soufre
|11450, rue Cherrier
|2
|13 h 30 à 14 h
|VersaCold Services Logistiques - Lineage (ch. Saint-François - Saint-Laurent)
|5757, ch. Saint-François
|2
|14 h à 14 h 30
|Agropur Coopérative
|333, boul. Lebeau
|2
|14 h 30 à 15 h
|Saputo Produits laitiers Canada (Saint-Laurent)
|2365, ch. de la Côte-de-Liesse
|3
|15 h à 15 h 30
|VersaCold Services Logistiques - Lineage (ch. Côte-de-Liesse - Saint-Laurent)
|6100, ch. de la Côte-de-Liesse
|2
|15 h 30 à 16 h
Les sirènes émettent un son montant et descendant d'une durée de trois minutes. Ce n'est pas un son discret : ça s'entend sur tout le rayon d'exposition potentiel de l'usine concernée. Si tu l'entends, c'est volontaire.
La sirène sonne : qu'est-ce qu'on fait?
Le 6 mai, c'est un test, donc aucun danger. Mais la Ville t'invite quand même à te familiariser avec les bons réflexes à adopter si la situation était réelle :
- Rentrer rapidement dans le bâtiment le plus proche
- Fermer les portes, les fenêtres et les systèmes de ventilation
- Ne pas aller chercher les enfants à la garderie ou à l'école : le personnel est formé pour ces situations et pourra les garder en sécurité
- Éviter d'utiliser le téléphone pour ne pas surcharger les lignes d'urgence, sauf pour appeler le 911
- Suivre les directives des autorités
En cas d'incident réel, le déclenchement de la sirène serait accompagné de messages diffusés via les réseaux sociaux, le système « Avis et alertes » de la Ville, des appels automatisés de la Sécurité civile, le système Québec En Alerte, et des communiqués de presse.
Comment s'informer sur ces alertes?
Tu peux t'inscrire au service « Avis et alertes » de la Ville de Montréal pour recevoir des notifications en cas de situations d'urgence. Pour repérer les usines participantes et en apprendre davantage, consulte le site de la Ville.
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