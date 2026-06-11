9 endroits où tu risques de croiser des joueurs des Canadiens de Montréal
Pour tomber sur eux « par hasard »! 😉
Les joueurs des Canadiens de Montréal font vibrer le Centre Bell, mais en dehors de la glace, ils ont aussi leurs adresses préférées dans la ville. Que ce soit pour une sortie en amoureux avec leur femme ou leur copine, un souper entre coéquipiers ou une journée en famille, les gars du CH fréquentent Montréal comme tout le monde... ou presque.
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Si certains décident de plier bagage à la fin de la saison pour retrouver leur chez-soi, d'autres ont choisi de s'établir dans la métropole à long terme, d'y fonder une famille et d'y créer leur quotidien, ce qui veut dire qu'ils magasinent, mangent et se détendent dans les mêmes quartiers que toi.
On a compilé quelques-uns des endroits où tu as des chances de les croiser, à partir de leurs propres déclarations dans les médias, de leurs publications sur les réseaux sociaux et d'apparitions récentes documentées. Garde les yeux ouverts, tu pourrais boire ton café à côté de Nick Suzuki.
Bernie Beigne
Prix : 💸
Adresse : 23, rue Bernard Ouest, Montréal, QC
La beignerie qui fait fureur à Montréal a conquis les dents sucrées du Tricolore. Non seulement Ivan Demidov, Jakub Dobeš et Alex Newhook ont été aperçus sur place ou immortalisés en photos avec l'équipe de Bernie, mais de nombreuses conjointes de joueurs ont vanté les beignes de la rue Bernard comme une adresse incontournable de leur quotidien montréalais.
Restaurant Figata
Prix : 💸💸💸
Adresse : 4401, rue Notre-Dame O, Montréal, QC
Le chef montréalais Stephen Marcone l'a lui-même raconté : Cole Caufield est venu souper au Figata la veille du soir où il a inscrit son 50e but de la saison. Il a même conservé le reçu de sa commande, encadré derrière la table où était assis l'attaquant, en espérant pouvoir un jour la lui dédier officiellement. Ouvert depuis janvier 2026 dans Saint-Henri, le resto italien est encore tout nouveau, mais visiblement déjà dans le carnet d'adresses des Habs.
Pizza Toni
Prix : 💸 💸
Adresse : 104, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal, QC - 4909, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Dans une vidéo partagée par l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, le capitaine Nick Suzuki avoue que son incontournable pour une pizza à Montréal est le comptoir Pizza Toni. Il semblerait également que ce soit la préférée du directeur de la médecine du sport et de la performance de l'équipe, Jim Ramsay. Tu peux donc t'attendre à voir l'entourage du CH dans les parages.
Estiatorio Milos
Prix : 💸💸💸💸
Adresse : 5357, av. du Parc, Montréal, QC
Nick et Caitlin Suzuki l'ont tous les deux mentionné dans le balado Never Outside : Milos fait partie de leurs adresses préférées à Montréal. Le restaurant grec de l'avenue du Parc attire d'ailleurs bien plus que le capitaine de la Sainte-Flanelle. Cet hiver, d'anciens joueurs du CH comme Andreï Markov et P.K. Subban ont également été aperçus sur place.
Taverne Sur le Square
Prix : 💸💸💸💸
Adresse : 1, carré Westmount C310, Westmount, QC
Dans le même balado animé par Julie Petry et Cat Toffoli, Caitlin Suzuki révèle que les joueurs ont leur rituel du mardi soir après les matchs : aller manger un burger à la Taverne Sur le Square. Un spot discret à Westmount, loin de l'agitation du centre-ville, visiblement apprécié par le groupe pour décompresser en bonne compagnie.
Parma Café
Prix : 💸
Adresse : 2620, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC
Le 4 juin dernier, le Parma Café a partagé sur Instagram une photo d'une « visite spéciale » : Arber Xhekaj, son frère Florian et Alex Newhook ont fait un arrêt au café de la rue Notre-Dame Ouest. Un spot qui semble couru par les joueurs du Canadien, et pour cause. Entre le café de qualité, les sandwichs italiens et l'ambiance décontractée, c'est exactement le genre d'endroit où les athlètes aiment se poser entre deux engagements.
Festival Lasso
Quand : Les 15 et 16 août 2026, LASSO en ville le 14 août 2026
Adresse : Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Les joueurs du CH et le country, c'est une histoire d'amour bien documentée. Fin mai, Cole Caufield, Nick Suzuki, Jakub Dobeš et Brendan Gallagher se sont retrouvés sur la scène du parc Jean-Drapeau pour caler une bière avec Luke Combs devant des milliers de fans en délire. Martin St-Louis et plusieurs autres membres de l'équipe étaient également dans la foule.
D'ailleurs, l'entraîneur du CH était aux premiers rangs l'an dernier au concert de Jelly Roll lors de l'édition 2025 du festival.
LASSO revient les 15 et 16 août avec Thomas Rhett, Mumford & Sons, Jon Pardi et Old Dominion en tête d'affiche et, si la tradition se maintient, des membres du Tricolore seront dans la foule.
Beachclub
Quelques joueurs du CH étaient au Beachclub de Pointe-Calumet pour la performance de Zedd en juin 2026.
Prix : 💸💸💸
Adresse : 701, 38e rue, Pointe-Calumet, QC
Ce n'est pas un hasard si Jakub Dobeš, Zachary Bolduc, Jayden Struble et Joseph Veleno ont été aperçus dans la section VIP du Beachclub le week-end dernier pour la performance de Zedd. Le plus grand complexe extérieur en Amérique du Nord est clairement dans le radar du CH cet été. Avec une programmation estivale qui inclut The Chainsmokers, Snoop Dogg, Sean Paul et Levi, le site de Pointe-Calumet a de quoi attirer plus d'un joueur du Tricolore d'ici la fin de l'été.
Pub McKibbins
Prix : 💸💸💸
Adresse : 1426, rue Bishop, Montréal, QC
Le jour même où Brendan Gallagher annonçait en larmes la fin de son chapitre avec le CH, Josh Anderson et lui ont choisi le McKibbins de la rue Bishop pour décompresser — à deux pas du Centre Bell, sous le drapeau du Canadien accroché derrière le bar. Le pub a rendu hommage aux deux joueurs sur Instagram : « Une fois Hab, toujours Hab. »