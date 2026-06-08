Les joueurs des Canadiens de Montréal « spottés » à faire le party aux 4 coins de la ville
La saison du golf peut attendre un brin!🏌🏻
Les joueurs des Canadiens de Montréal ont dû dire adieu à leur aspiration de remporter la coupe Stanley cette saison. Or, avant de retourner chacun dans leur patelin respectif, plusieurs ont décidé de profiter du début de la saison estivale et de leur popularité dans la métropole pour faire la fête aux quatre coins de la région métropolitaine.
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C’est d’abord au concert du chanteur country américain Luke Combs au parc Jean-Drapeau, le 30 mai dernier, qu’un troupeau de Habs a été aperçu.
Ils étaient durs à manquer, puisque plusieurs ont été invités sur scène à se caler une bière, notamment Cole Caufield, Nick Suzuki, Jakub Dobes et Brendan Gallagher. La foule scandait à tue-tête «Olé, olé olé olé! »
D’autres membres de l’organisation, dont l’entraîneur-chef Martin St-Louis et Juraj Slafkovsky, ont été vus dans les gradins.
Dire que la veille, le CH perdait la finale d’Association contre les Hurricanes de la Floride.
Ce week-end, le gardien chouchou des Québécois, Jakub Dobes, a été vu en compagnie de Zachary Bolduc et Jason Struble dans la section VIP du Beachclub de Pointe-Calumet.
La même semaine, ces mêmes joueurs ont été aperçus au Cathcart, dans le Quartier des spectacles à Montréal, où il y avait foule.
L'histoire ne dit pas s'il y avait une file d'attente pour commander un repas à l'un des nombreux restos sur place ou pour discuter avec les protégés de Martin St-Louis. Pour l'occasion, Alex Newhook était présent.
Parlant de Newhook, il faisait partie des personnes invitées le 5 juin dernier au Stade Saputo pour le match amical préparatoire opposant le Canada à l'Irlande en vue de la Coupe du monde de la FIFA.
Le tournoi se déroulera au cours des prochaines semaines au Canada, mais aussi aux États-Unis et au Mexique. Pour l'occasion, il était accompagné de Nick Suzuki et de Jake Evans.
Maintenant, les paris sont ouverts : à quel moment la saison du golf commencera-t-elle pour les joueurs de Martin St-Louis?
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