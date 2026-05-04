Victoire du Canadien de Montréal à Tampa Bay: 3 moments épiques d'après-match (VIDÉOS)

Tous les moyens sont bons pour célébrer une belle victoire! 🍕

Samuel Montembault et Jakub Dobes. Droite : Jakub Dobes des Canadiens de Montréal.

La victoire des Canadiens de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay a mené à des moments épiques d'après-match.

@canadiensmtl | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Qu’ont en commun la pizza, le film The Wolf of Wall Street et une tarte à la crème? Beaucoup plus que tu ne le penses. La victoire à l’arraché des Canadiens de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay lors du 7e match de la première ronde a donné lieu à plusieurs scènes de célébration assez savoureuses dans le vestiaire.

À lire également : Hydro-Québec supporte le Canadien de Montréal à sa façon et c'est GOALS (VIDÉO)

Il aura fallu attendre jusqu’à l’ultime match de cette première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour savoir si la Sainte-Flanelle ou l’équipe de Tampa Bay allait passer au tour suivant.

Une fois de retour dans le vestiaire après leur victoire de 2 à 1, il s’en est passé des choses : certaines rappelant une époque pas si lointaine, d’autres franchement éclatées et loin d’être traditionnelles. En voici trois :

Le retour de la pizza à Danault

Alors que le défenseur Mike Matheson s’adressait aux journalistes lors d’un point de presse dans le vestiaire, son coéquipier, l’attaquant Phillip Danault, est arrivé à ses côtés pour lui offrir une pointe de pizza.

« À ta santé ! Prends une bouchée, mon chum », a-t-il lancé, sourire aux lèvres et sauce à pizza en prime, avant que les deux joueurs ne mordent dans la pointe au pepperoni et au fromage.

Pour celles et ceux qui ont de la mémoire, cette scène nous a directement transportés aux séries éliminatoires du 2021.

À l’époque, les Canadiens de Montréal avaient éliminé en demi-finale, tenue un 24 juin les Golden Knights de Las Vegas. Phillip Danault avait apporté une pointe de pizza à Cole Caufield, alors jeune recrue.

« Bonne Saint-Jean, les Québécois et Québécoises, on est fiers, on va la chercher ! » avait ensuite lancé Danault avant de prendre une bonne bouchée.

Martin St-Louis, le loup de Wall Street

Une fois la victoire confirmée, l’équipe est retournée dans le vestiaire pour une courte séance de débriefage.

« On n’a pas fini ! On va continuer ! », a crié l’entraîneur-chef du Tricolore à son équipe victorieuse, avant de se mettre à faire le chant de l'argent.

Tous les joueurs ont emboîté le pas à leur entraîneur en entonnant les « hum hum hum huuum » tout en se tapant sur le cœur.

Pour les personnes les plus attentives, il s’agissait d’une libre inspiration d’une scène mythique du film The Wolf of Wall Street, dans laquelle, pour résumer brièvement, l’acteur américain Leonardo DiCaprio lance à son équipe qu’il n’en a pas fini et qu’il est là pour rester.

- YouTube www.youtube.com

Entartage de Dobeš par Samuel Montembault

Le gardien québécois Samuel Montembeault avait une petite surprise pour son coéquipier tchèque Jakub Dobeš.

Bien que le numéro 35 ne soit pas en uniforme actuellement, le joueur de 29 ans accompagne l’équipe sur la route et reste présent dans les gradins pour encourager le Bleu-Blanc-Rouge.

À la toute fin d’une entrevue avec un journaliste de la LNH, le Québécois, surnommé Monty, s’est rapidement invité devant la caméra pour entarter son jeune coéquipier à l’aide d’une serviette remplie de crème à raser.

Dobeš venait tout juste de mener son équipe au deuxième tour après un match de 28 arrêts.

From Your Site Articles
canadiens de montréal séries éliminatoires ligue nationale de hockey sainte-flanelle habs
Québec Sport Canada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

On sait enfin qui affrontera les Canadiens de Montréal en séries et ça s'annonce corsé

Salut, l'impression de déjà-vu! ⚡️🫠

Hydro-Québec supporte le Canadien de Montréal à sa façon et c'est GOALS (VIDÉO)

Tout est dans les détails! ⚡️

Ces 9 poissons d'avril sont si bons au Québec qu'on est (presque) déçu que ce soit faux

Un petit sac tricoté pour tes Timbits? OUI! 😍

Un partisan du Lightning ne veut pas des fans des Canadiens à Tampa Bay et ça fait réagir

« Si tu dois publier ça, c’est que ta ville n’est pas une vraie ville de hockey. »

11 trouvailles à partir de 9 $ sur Amazon pour ton petit balcon

Histoire de profiter à fond de ton espace cet été!

16 trouvailles et nouveautés à moins de 25 $ qui valent vraiment le détour au Tigre Géant

ALLO la belle déco à tout petit prix. 😍

Costco vend des sandales Steve Madden à moins de 20$ et c'est parfait pour tes looks d’été

Mets la main dessus!

11 amendes faciles à éviter et qui peuvent te coûter cher pendant tes vacances au Québec

50 000 $ d’amende, ça te « scrap » des vacances pas juste un peu!

Cette marche de 4 km te mène à un coin « secret » aux eaux turquoise à 2 h 15 de Québec

Une rando vers une vue de rêve!

Tu peux visiter cette jolie petite ville en train à partir du Québec cet été

Un voyage de 4 h 30 à moins de 50 $ vers un village digne d'un conte. ✨🚂

J’ai remplacé mes produits d’épicerie par des marques maison : voici combien j'ai économisé

Payer moins cher pour pratiquement les mêmes produits? Oui svp!

Le salaire des recteurs de ces 10 universités du Québec est connu et certains sont énormes

Une seule personne est moins bien payée que la première ministre du Québec! 🤯

Ce coin de paradis avec une eau turquoise à 7 h du Québec vaut clairement le road trip

Ce n’est pas le Sud, mais OMG!