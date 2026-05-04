Victoire du Canadien de Montréal à Tampa Bay: 3 moments épiques d'après-match (VIDÉOS)
Tous les moyens sont bons pour célébrer une belle victoire! 🍕
Qu’ont en commun la pizza, le film The Wolf of Wall Street et une tarte à la crème? Beaucoup plus que tu ne le penses. La victoire à l’arraché des Canadiens de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay lors du 7e match de la première ronde a donné lieu à plusieurs scènes de célébration assez savoureuses dans le vestiaire.
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Il aura fallu attendre jusqu’à l’ultime match de cette première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour savoir si la Sainte-Flanelle ou l’équipe de Tampa Bay allait passer au tour suivant.
Une fois de retour dans le vestiaire après leur victoire de 2 à 1, il s’en est passé des choses : certaines rappelant une époque pas si lointaine, d’autres franchement éclatées et loin d’être traditionnelles. En voici trois :
Le retour de la pizza à Danault
Alors que le défenseur Mike Matheson s’adressait aux journalistes lors d’un point de presse dans le vestiaire, son coéquipier, l’attaquant Phillip Danault, est arrivé à ses côtés pour lui offrir une pointe de pizza.
« À ta santé ! Prends une bouchée, mon chum », a-t-il lancé, sourire aux lèvres et sauce à pizza en prime, avant que les deux joueurs ne mordent dans la pointe au pepperoni et au fromage.
Pour celles et ceux qui ont de la mémoire, cette scène nous a directement transportés aux séries éliminatoires du 2021.
À l’époque, les Canadiens de Montréal avaient éliminé en demi-finale, tenue un 24 juin les Golden Knights de Las Vegas. Phillip Danault avait apporté une pointe de pizza à Cole Caufield, alors jeune recrue.
« Bonne Saint-Jean, les Québécois et Québécoises, on est fiers, on va la chercher ! » avait ensuite lancé Danault avant de prendre une bonne bouchée.
Martin St-Louis, le loup de Wall Street
Une fois la victoire confirmée, l’équipe est retournée dans le vestiaire pour une courte séance de débriefage.
« On n’a pas fini ! On va continuer ! », a crié l’entraîneur-chef du Tricolore à son équipe victorieuse, avant de se mettre à faire le chant de l'argent.
Tous les joueurs ont emboîté le pas à leur entraîneur en entonnant les « hum hum hum huuum » tout en se tapant sur le cœur.
Pour les personnes les plus attentives, il s’agissait d’une libre inspiration d’une scène mythique du film The Wolf of Wall Street, dans laquelle, pour résumer brièvement, l’acteur américain Leonardo DiCaprio lance à son équipe qu’il n’en a pas fini et qu’il est là pour rester.
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Entartage de Dobeš par Samuel Montembault
Le gardien québécois Samuel Montembeault avait une petite surprise pour son coéquipier tchèque Jakub Dobeš.
Bien que le numéro 35 ne soit pas en uniforme actuellement, le joueur de 29 ans accompagne l’équipe sur la route et reste présent dans les gradins pour encourager le Bleu-Blanc-Rouge.
À la toute fin d’une entrevue avec un journaliste de la LNH, le Québécois, surnommé Monty, s’est rapidement invité devant la caméra pour entarter son jeune coéquipier à l’aide d’une serviette remplie de crème à raser.
Dobeš venait tout juste de mener son équipe au deuxième tour après un match de 28 arrêts.
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