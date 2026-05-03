Costco vend des sandales Steve Madden à moins de 20$ et c'est parfait pour tes looks d’été
Mets la main dessus!
Au Costco, il y a souvent des trouvailles inattendues qui valent le détour, surtout quand il s’agit de marques connues à prix réduit. Entre les essentiels du quotidien et les petits extras qui apparaissent pour un temps limité, c’est le genre d’endroit où tu peux tomber sur une bonne surprise sans vraiment la chercher. Et justement, des paires de sandales Steve Madden y sont en rabais juste à temps pour la saison estivale.
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Que ce soit pour aller chercher un café, faire une course rapide ou compléter un outfit sans trop y penser, les chaussures à enfiler restent un choix pratique. Et c’est exactement ce que proposent ces sandales.
Les sandales Steve Madden à vendre pour 19,99 $ au CostcoNoémi Lincourt | Narcity Québec
Avec leur design minimaliste et leur silhouette fermée à l’avant, elles s’agencent facilement avec plusieurs styles, du jean décontracté à la robe plus habillée.
Côté conception, elles sont faites en tissu, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, avec une semelle confortable et une base résistante. Offertes en noir ou en brun, ce sont des couleurs faciles à agencer avec pas mal n’importe quoi.
Et le prix rend cette offre encore plus intéressante : elles sont présentement en rabais à 19,99 $, alors que leur prix régulier est de 29,99 $. Une réduction valide jusqu’au 10 mai, ce qui te laisse un peu de temps pour en profiter. Habituellement, les sandales de cette marque se vendent autour de 70 $, l'écart est donc assez remarquable.
Bref, si tu veux une paire facile à porter au quotidien sans te ruiner, c’est le genre de trouvaille qui peut rapidement devenir un go-to pour la saison chaude.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.