Le salaire des recteurs de ces 10 universités du Québec est connu et certains sont énormes
Une seule personne est moins bien payée que la première ministre du Québec! 🤯
Le salaire minimum au Québec a augmenté ce vendredi 1er mai pour s’établir à 16,60 $ l’heure. Avec ce type de revenu et la hausse du coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, tu peux bien te demander à quoi ressemblerait ton chèque de paie avait une meilleure rémunération, comme être recteur ou rectrice d’une université dans la Belle Province.
À lire également : Cette compagnie aérienne québécoise te paie pour te former comme agent de bord
Ça gagne combien, au juste, une rectrice ou un recteur d’université? On a fait le tour de leur rémunération.
Pour te donner une idée de l’ampleur des salaires des personnes à la tête des plus grandes institutions du Québec, on les a comparés au salaire annuel d’une personne travaillant 37,5 heures au salaire minimum, soit 32 370 $ brut.
Qui plus est, selon une récente étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, le salaire viable pour qu’une personne monoparentale vivant avec un enfant en âge de fréquenter une garderie subventionnée devrait se situer en 2026 entre 46 458 $ et 58 385 $ après impôt afin d’éviter la pauvreté.
Pour plusieurs recteurs et rectrices, ainsi que directeurs et directrices générales d’établissements universitaires, la rémunération dépasse largement celle de la première ministre du Québec, Christine Fréchette (290 331 $ en 2025). Dans certains cas, elle surpasse même celle de son homologue fédéral, Mark Carney (435 400 $ en 2026).
Voici à quoi ressemble le salaire des personnes qui dirigent ces dix universités du Québec, selon les États de traitements des universités 2024-2025, déposés à l’Assemblée nationale en novembre 2025 :
École de technologie supérieure
- Directrice générale
- Kathy Baig
- Salaire annuel en 2024-2025
- 280 542 $
- L’équivalent de 143,87 $/heure
- 8,7 fois plus élevé que le salaire minimum
HEC Montréal
- Directeur général
- Federico Pasin
- Salaire annuel en 2024-2025
- 413 687 $
- L’équivalent de 212,15 $/heure
- 12,8 fois plus élevé que le salaire minimum
Polytechnique Montréal
- Directrice générale
- Maud Cohen
- Salaire annuel en 2024-2025
- 373 465 $
- L’équivalent de 191,52 $/heure
- 11,5 fois plus élevé que le salaire minimum
Université McGill
- Recteur et vice-chancelier
- Deep Saini
- Salaire annuel en 2024-2025
- 682 267$
- L’équivalent de 349,88 $/heure
- 21,1 fois plus élevé que le salaire minimum
Université Concordia
- Recteur et vice-chancelier
- Graham Carr
- Salaire annuel en 2024-2025
- 547 623$
- L’équivalent de 280,83 $/heure
- 16,9 fois plus élevé que le salaire minimum
Université de Montréal
- Recteur
- Daniel Jutras
- Salaire annuel en 2024-2025
- 536 218$
- L’équivalent de 274,98 $/heure
- 16,6 fois plus élevé que le salaire minimum
Université du Québec à Montréal (UQAM)
- Recteur
- Stéphane Pallage
- Salaire annuel en 2024-2025
- 343 519 $
- L’équivalent de 176,16 $/heure
- 10,6 fois plus élevé que le salaire minimum
Université Laval
- Rectrice
- Sophie D’Amours
- Salaire annuel en 2024-2025
- 412 759 $
- L’équivalent de 211,67 $/heure
- 12,7 fois plus élevé que le salaire minimum
Université de Sherbrooke
- Recteur
- Pierre Cossette*
- Salaire annuel en 2024-2025
- 373 983 $
- L’équivalent de 191,79 $/heure
- 11,5 fois plus élevé que le salaire minimum
Université Bishop’s
- Recteur et vice-chancelier
- Sébastien Lebel-Grenier
- Salaire annuel en 2024-2025
- 329 190$
- L’équivalent de 168,82 $/heure
- 10,2 fois plus élevé que le salaire minimum
* Son mandat a pris fin en mai 2025. Le salaire de son successeur, Jean-Pierre Perreault, ne fait pas partie des documents déposés à l’Assemblée nationale.
À noter que tous ces salaires incluent le salaire de base et autres gains connexes.