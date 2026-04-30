Ce jardin GRATUIT à Montréal cache des sculptures dignes de Disney et une nouvelle buvette

Les oeuvres sont faites de près d’un demi-million de fleurs et de plantes!

Une personnes près d'une sculpture de verdure en forme de cheval. Droite : La Terre Mère aux Jardins des Floralies du parc Jean-Drapeau.

Les sculptures géantes des Jardins des Floralies du parc Jean-Drapeau.

@healthyeatsvibes | Instagram, Parc Jean-Drapeau
Éditrice Junior

Si tu cherches une activité gratuite à Montréal qui donne l’impression d’entrer dans un décor digne de Disney, direction les Jardins des Floralies au parc Jean-Drapeau. Les mosaïcultures qui s’y trouvent transforment complètement le paysage avec des sculptures géantes faites de près de 500 000 plantes, et le résultat est franchement impressionnant.

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Parmi les œuvres les plus marquantes, il y a La Terre Mère, une immense figure féminine haute de onze mètres qui semble veiller sur le site. De son bras s’écoule une cascade d’eau, comme si elle donnait littéralement vie à tout ce qui l’entoure. Inspirée de différentes cultures et de figures comme Gaïa ou Pachamama, elle symbolise la nature dans toute sa puissance et sa générosité.

Un peu plus loin, L’homme qui plantait des arbres raconte une histoire tout aussi forte. Cette sculpture composée de 100 000 végétaux représente un berger en train de planter un arbre dans un paysage aride. Inspirée de l’œuvre de Jean Giono, elle évoque la persévérance et l’impact qu’une seule personne peut avoir sur son environnement.

Il y a aussi Les six paires de YY, réparties à travers les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Ces silhouettes humaines stylisées rappellent l’unité et l’esprit collectif, avec un clin d’œil au logo du parc Jean-Drapeau et à l’Expo 67.

Le plus beau dans tout ça, c’est que ces installations évoluent au fil des saisons. De juin à septembre, elles sont en pleine floraison et offrent leurs couleurs les plus éclatantes. Et comme l’accès est libre, tu peux prendre ton temps, te promener à ton rythme et même revenir plusieurs fois dans l’année.

Et comme si tu n'avais pas déjà toutes les raisons nécessaires pour y aller, une nouveauté s'ajoute dès le 21 juin : tu pourras prolonger l’expérience à la nouvelle Buvette des Floralies. Avec sa grande terrasse et son ambiance invitante, c’est l’endroit parfait pour prendre un verre ou t’installer avec un panier de pique-nique. Les dimanches, il y aura même une programmation culturelle gratuite avec musique, ateliers et marché d’art, histoire de te divertir.

Une sortie complète, gratuite et qui permet de vraiment profiter des belles journées de l'été, sans quitter Montréal.

Jardin des Floralies - Mosaïcultures

Prix : Gratuit - À noter que le stationnement sur l'île et les consommations à la buvette sont payants

Quand : Tous les jours, de 6 h à 23 h | La Buvette des Floralies ouvre le 21 juin 2026

Adresse : Jardins des Floralies - 1, circuit Gilles Villeneuve, Montréal, QC

Site Internet du parc Jean-Drapeau

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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