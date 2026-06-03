9 activités à Montréal que tu ne voudras pas manquer le premier week-end de juin

La question est : qu'est-ce que tu vas choisir?

Trois personnes au Village au Pied-du-Courant. Droite : Une boisson colorée.

Il y a plusieurs activités à faire à Montréal durant le week-end du 5 au 7 juin 2026.

Village au Pied-du-Courant | Facebook, @tamarindofloreado | Instagram
Éditrice Junior

Juin est officiellement arrivé et, si tu cherchais une raison de sortir de chez toi, la métropole t'en donne plusieurs. Entre les marchés, les festivals, les spectacles gratuits et les événements en plein air, Montréal déborde d'activités pour profiter de ton week-end et des longues journées qui reviennent enfin.

À lire également : 6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en juin 2026

Que tu sois du genre à remplir ton agenda trois semaines d'avance ou à chercher une idée à la dernière minute avec ton groupchat, voici neuf sorties qui pourraient bien te donner envie de passer le plus de temps possible dehors dès que le soleil pointe le bout de son nez.

Profiter des festivals qui animent Montréal

Prix : Accès gratuit, certaines activités payantes

Quand et adresses :

  • Barista Fest - Le 6 juin 2026 de 9 h à 16 h | 111A, rue de Louvain O., Montréal, QC
  • Festival Mural - Du 4 au 14 juin 2026 | Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
  • Festival Eurêka! - Du 5 au 7 juin 2026 | Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC | Biosphère - 160, chem. du Tour de l'isle, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : À Montréal, l'été n'est pas seulement la saison des chaudes températures, mais aussi celle des festivals. Ce week-end, au moins trois événements animent la métropole, et la variété démontre que peu importe tes goûts, il est possible de te divertir à petit prix. Du côté du Barista Fest, dégustations gratuites de café, bière et autre sont au programme, tout comme des jeux et des maquillages pour les enfants.

Pour les fans d'arts, Mural est un incontournable avec ses oeuvres géantes, ses activités de toutes sortes et même de la musique au rendez-vous.

Et pour les enfants ainsi que les adeptes des sciences, le Festival Eurêka! propose des centaines d’activités et d’ateliers où il sera possible de tester du matériel scientifique, assister à des démonstrations étonnantes et participer à des conférences interactives.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

C'est ici pour plus de détails

Aller au premier week-end du Village au Pied-du-Courant

Prix : Accès gratuit avant 19 h, 7 $ par la suite

Quand : Du jeudi au samedi de 17 h à 23 h, dès le 4 juin 2026

Adresse : Village au Pied-du-Courant - 2100, rue Notre-Dame E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Village au Pied-du-Courant est de retour dès le 4 juin afin de lancer la saison des soirées d’été à Montréal. Pour son premier week-end d’ouverture, l’espace au bord du fleuve promet une ambiance festive où il sera facile de prolonger la journée jusqu’au coucher du soleil.

Vendredi, place aux rythmes Dancehall, puis samedi, c’est l’univers Discoño qui prendra le relais pour faire bouger les foules. Entre les DJ sets, les cocktails, les parties de pétanque ou de ping-pong et les nombreuses options pour manger un morceau, tout est en place pour retrouver cette atmosphère estivale qu’on attend depuis des mois.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants, il y a une promenade de bois pour circuler sur l'étendue de sable. Les chiens en laisse sont admis.

Site Internet du Village au Pied-du-Courant

Te régaler au plus gros festival de «street food» japonais du Québec

Prix : 5 $ pour l'entrée, achats sur place à prévoir * Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins et les personnes de 65 ans et plus.

Quand : 4 au 7 juin 2026

Adresse : Bassin Peel, Griffintown & le Haleco

Pourquoi tu dois y aller : Avec 27 kiosques culinaires mettant de l'avant un éventail de saveurs japonaises allant des takoyaki croustillants aux desserts au matcha, Yatai MTL est un événement qui promet de te régaler. Il sera aussi possible de déambuler parmi 37 exposants et exposantes proposant des produits inspirés de la culture japonaise, dont des kimonos, des œuvres de calligraphie, des mangas, du saké et bien plus encore.

L'un des moments forts de la programmation à ne pas manquer est sans contredit la célèbre SHIBALADE, alors que des dizaines de shibas et d’akitas seront rassemblés pour une balade canine des plus adorables.

Vente de billets pour YATAI MTL ici

Louer un pédalo en forme de cygne

Prix : 25 $ la demi-heure

Quand : Tous les jours de 9 h 15 à 20 h 15

Adresse : Aventures H2O - 2727B, rue St-Patrick, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Envie d'ajouter une touche d'originalité à tes plans ce week-end? Chez Aventures H2O, tu peux embarquer en kayak, en canoë ou en bateau sur le canal de Lachine, mais la vedette de l'expérience reste le pédalo en forme de cygne.

Que tu sois en date avec la personne qui fait battre ton cœur ou en escapade avec ta/ton BFF, c'est le genre d'activité qui transforme une simple journée en souvenir d'été. En plus, ça permet de profiter du soleil tout en découvrant l'un des plus beaux coins de la ville sous un autre angle.

Site Internet d'Aventures H2O

Passer ton dimanche au Petit Piknic

Prix : Gratuit

Quand : Le dimanche 7 juin 2026, de 12 h à 15 h

Adresse : Jardin Le Petit Prince - Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Envie de décrocher un peu ce dimanche sans dépenser un sou? Direction le Parc Jean-Drapeau pour le premier Petit Piknic de la saison. L’ambiance promet d’être aussi festive que relaxe avec de la musique en plein air, des jeux pour les enfants et assez d’activités pour occuper toute la famille pendant quelques heures.

Entre une partie de soccer, une marelle, du croquet ou encore les jeux de parachute, les plus jeunes pourront se dépenser pendant que les adultes profitent de la vibe estivale. En prime, le collectif GABA sera aux commandes de la bande sonore de l’après-midi.

Site Internet de Piknic Électronik Montréal

Manger, danser et célébrer 15 ans de bouffe de rue

Prix : Accès gratuit, nourriture et boissons en vente sur place

Quand : Les vendredi et samedi 6 juin 2026, de 16 h à 23 h

Adresse : Esplanade du Parc olympique - 4141, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les Premiers Vendredis sont de retour et pour célébrer leur 15e anniversaire, l'Esplanade du Parc olympique accueillera une foule de camions de cuisine de rue et de kiosques gourmands pendant deux soirées. Tu pourras te promener un plat à la main, découvrir de nouvelles saveurs, écouter des performances musicales en direct et profiter de l'énergie qui règne sur le site.

Avec l'entrée gratuite, l'accès facile en métro et même la possibilité d'amener ton chien, c'est le genre de sortie sans complication qui te permet simplement de profiter d'une belle soirée entre ami.e.s, en famille ou avec ta personne préférée.

Site Internet des Premiers Vendredis Montréal

Assister à un spectacle drag gratuit aux saveurs des années 60

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 6 juin 2026 à 16 h

Adresse : Parc André-Lavallée - 5350, rue Lafond, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’une activité qui sort de l’ordinaire, ce spectacle drag en plein air pourrait bien mettre de la couleur dans ton après-midi. Les drag queens Trashy la Drag et Simone Acte te feront voyager à l’époque du rock’n’roll, des décapotables et du mouvement Peace & Love avec des chansons francos et anglophones inspirées des années 1960. Attends-toi à chanter, danser et rire dans une ambiance décontractée où tout le monde est bienvenu. En plus du spectacle principal, plusieurs activités gratuites sont prévues sur place pour les petit.e.s comme les grand.e.s, ce qui en fait une sortie parfaite à faire en famille ou entre ami.e.s.

Page Facebook de l'événement

Magasiner au Bazar Vintage du Plateau

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 6 juin 2026 de 10 h à 17 h 30

Adresse : Église Saint-Denis - 5075, rue Rivard, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu adores fouiller pour trouver des trésors uniques, ce rendez-vous est fait pour toi. Le Bazar Vintage du Plateau réunit une trentaine de marchand.e.s qui proposent de tout : vêtements rétro, vinyles, bijoux, objets de collection, déco, jouets, articles de cuisine et bien d'autres trouvailles. En plus de donner une deuxième vie à des objets, c'est une façon agréable et écoresponsable de magasiner localement. N'oublie pas d'apporter tes sacs réutilisables pour rapporter ton butin.

Page Facebook de l'événement

Découvrir des spiritueux québécois

Prix : Accès gratuit, achats sur place à prévoir lors de certains événements

Quand : Le 6 juin 2026

Adresse :
  • Plusieurs succursales de la SAQ participantes à travers le Québec
  • CIRKA Distilleries - 2075, rue Cabot, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes découvrir des produits d'ici, la toute première édition de la Journée des distilleries du Québec est une belle excuse pour goûter à des spiritueux québécois. Plus de 200 succursales de la SAQ participent à l'événement en proposant des dégustations mettant en vedette différentes distilleries locales. À Montréal, tu peux notamment visiter CIRKA Distilleries, une entreprise reconnue pour ses gins, vodkas, whiskys et autres spiritueux fabriqués à partir de grains québécois. C'est l'occasion parfaite de jaser avec des représentant.e.s de l'industrie, d'en apprendre davantage sur le savoir-faire local et peut-être même de trouver ta prochaine bouteille coup de cœur. En prime, certaines promotions sont également offertes pendant l'événement.

Site Internet des distilleries du Québec

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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