Vacances de la construction : 11 activités entre 0 $ et 34 $ pour avoir du fun à Montréal
Il annonce 100 % de chance de t’amuser!
Que tu sois en congé ou pas durant les vacances de la construction, toutes les raisons sont bonnes de remplir ton agenda avec plein d'activités gratuites, d'événements gourmands et de sorties festives. Si tu passes du temps dans la métropole du 18 juillet au 2 août, voici onze choses à faire à Montréal pour combler ta bucket list.
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Tu pourrais aussi bien passer une soirée à chanter au karaoké, manger une poutine décadente, danser jusqu'au bout de la nuit ou flâner dans un marché estival, et bien plus encore. Dis adieu au manque d'inspiration et remplis ton agenda!
Aller à la plage
Prix : 6,50 $ par adulte, 4,75 $ par enfant de 6 ans et plus
Quand : Tous les jours de 10 h à 19 h
Adresse : Plage du Cap-Saint-Jacques - 21115, boul. Gouin O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de faire des heures de route pour profiter des vacances. Durant les semaines de la construction, tu peux mettre le cap sur le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, où deux plages de sable naturel t'attendent au bord du lac des Deux Montagnes. Le tout est facilement accessible en transport en commun, ce qui en fait une idée parfaite de quoi faire, peu importe si tu as une voiture ou pas.
Accessibilité : Accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants avec assistance
Flâner au Grand Marché Maisonneuve
Prix : Gratuit, nourriture et boissons en vente sur place
Quand : Le samedi 18 juillet 2026, de 10 h à 17 h
Adresse : Marché Maisonneuve - 4445, rue Ontario E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes découvrir de nouvelles saveurs tout en encourageant des entreprises locales, le Grand Marché Maisonneuve mérite une place dans ton horaire. Tout au long de la journée, tu pourras goûter à des produits gourmands, rencontrer des artisanes, artisans, productrices et producteurs d'ici, puis faire le plein de trouvailles à rapporter à la maison. L'ambiance sera aussi au rendez-vous avec des jeux gonflables, des contes et du maquillage pour les enfants, une prestation musicale, un DJ ainsi que plusieurs kiosques de restauration où tu pourras déguster, entre autres, des sandwichs à la raclette, des gaufres belges, des glaces artisanales, des pâtisseries et bien plus.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Te régaler à un festival de bouffe de rue
Prix : Entrée à partir de 3 $ en prévente ou 4 $ sur place (gratuit pour les enfants de 8 ans et moins ainsi que les personnes de 65 ans et plus)
Quand : Du 16 au 19 juillet 2026
Adresse : Quai de l'Horloge - Vieux-Port de Montréal, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de faire voyager tes papilles sans quitter Montréal? Pendant quatre jours, le Quai de l'Horloge accueille plus de 50 kiosques (payants) où tu peux goûter à des spécialités venues des quatre coins du monde, de la Thaïlande à l'Italie, en passant par le Mexique, le Japon, les Caraïbes et bien d'autres destinations gourmandes. Entre deux bouchées, tu peux profiter de DJ en direct, d'une terrasse au bord de l'eau, de bières artisanales, de cocktails, d'une zone familiale avec des jeux gonflables et même voter pour ton kiosque préféré. Si tu y vas le jeudi, tu pourras aussi admirer les feux d'artifice de L'International des Feux Loto-Québec pendant ta soirée.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Profiter des Beaux dimanches aux Jardins des Floralies
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 26 juillet 2026, de 9 h 30 à 17 h
Adresse : Jardins des Floralies - Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chaque dimanche, les Jardins des Floralies t'invitent à jouir d'une programmation qui mélange nature, musique et activités créatives. Le 26 juillet, tu peux commencer la journée avec une séance de yoga en plein air, puis écouter Jeff Moseley et les Django Messengers en après-midi, en plus de participer à Art dans le Parc, un atelier créatif ouvert à tout le monde. Le tout se déroule dans un décor fleuri et il y a même une buvette (payante) dans les environs si jamais tu veux prendre un verre ou casser la croûte.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Danser à une soirée Frikiton sous l'Anneau
Prix : Gratuit
Quand : Le mercredi 22 juillet 2026, de 17 h à 22 h
Adresse : Esplanade PVM - 1, place Ville Marie, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de terminer ta journée en musique? La soirée Frikiton transforme l'Esplanade PVM en piste de danse à ciel ouvert avec une programmation qui promet de faire monter l'ambiance jusqu'en soirée. Les DJ invités proposeront un mélange de reggaeton, latin house, hip-hop, salsa et autres rythmes latins dans une ambiance digne des plus grandes soirées d'été. Tu pourras aussi te procurer un verre sur place avant de profiter de cette soirée gratuite en plein cœur du centre-ville.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Découvrir un « pop-up » Harry Potter
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 25 juillet de 11 h à 18 h, le dimanche 26 juillet 2026 de 11 h à 17 h
Adresse : Bio Terre – Épicerie santé - 201, rue Saint-Viateur O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu sois une grande personne nostalgique de l'univers des sorciers de la saga Harry Potter ou simplement curieuse de découvrir des objets inspirés de la magie, ce pop-up vaut le détour. Installée sur la terrasse de Bio Terre, la Boutique des 3 Sorciers proposera une sélection d'articles inspirés des films dans une ambiance immersive. Tu pourras aussi assister à une démonstration de la célèbre cape d'invisibilité et, si tu sais déjà ce que tu veux, récupérer sur place une commande passée en ligne. Une activité originale pour ajouter une petite touche de magie à ton week-end.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Aller voir les chiens les plus adorables d'Hochelaga en compétition
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 25 juillet 2026 à 13 h (remis au 22 août en cas de pluie)
Adresse : Place Simon-Valois - 19, place Simon-Valois, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les passionné.e.s de chiens auront une bonne raison de faire un détour par la Place Simon-Valois lors de la cinquième édition du Hoch'gala Canin. Tout au long de la journée, des toutous costumés défileront devant le public et participeront à différentes épreuves d'habileté dans une ambiance festive. En plus d'applaudir les animaux en vedette, tu pourras échanger avec d'autres personnes qui adorent les chiens, tout en profitant de gâteries, de rafraîchissements et de plusieurs prix remis durant l'événement.
Jouer à des jeux de société et de rôle dans une taverne médiévale
Prix : Gratuit
Quand : Le mercredi 29 juillet 2026, de 18 h à 23 h 45
Adresse : Cabaret de Curiosités - 4264, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les mercredis, le Cabaret de Curiosités troque son ambiance habituelle pour celle d'une véritable taverne médiévale où les adultes adeptes de jeux de rôle et de jeux de société se donnent rendez-vous. Tu peux apporter tes propres jeux et ton groupe ou simplement te joindre à l'ambiance pour observer, rencontrer d'autres personnes et lancer quelques dés. Les débutantes et débutants sont les bienvenu.e.s, tout comme les joueuses et joueurs expérimenté.e.s, et les costumes sont encouragés pour rendre l'expérience encore plus immersive, sans être obligatoires.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Manger de la poutine au Grand PoutineFest
Prix : Accès gratuit (poutines entre 15 $ et 30 $)
Quand : Du 22 juillet au 2 août 2026
Adresse : Vieux-Port de Montréal - 1, rue Quai de l'Horloge, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant une dizaine de jours, le Vieux-Port se transforme en paradis pour les adeptes de poutine grâce au Grand PoutineFest. Cinq camions de cuisine de rue y servent plus d'une quinzaine de créations aussi gourmandes qu'originales, tandis qu'une programmation festive complète l'expérience avec des spectacles musicaux, des soirées de dégustation et des activités pour toute la famille. En plus des poutines, tu pourras accompagner ton repas d'une bière artisanale québécoise ou t'offrir une collation sucrée avant de repartir. Si tu passes un dimanche, les familles peuvent aussi profiter d'une promotion où une poutine format enfant est offerte à l'achat d'une poutine adulte.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Jouer à des jeux d'arcade
Prix : À partir de 30 $ pour 128 crédits ou 34 $ pour une heure illimitée
Quand : Du dimanche au mercredi de 11 h à minuit, le jeudi de 11 h à 1 h et le vendredi et samedi de 11 h à 2 h
Adresse : FUNHUB Montréal - 733, rue Cathcart, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité qui fait autant tripper les enfants que les grandes personnes, tu peux passer ta journée au FUNHUB entre les parties d'arcade classiques et les expériences de réalité virtuelle immersives, puis te lancer sur le Pixel Floor, un immense plancher interactif qui réagit à chacun de tes mouvements. En plus des jeux où tu peux accumuler des billets pour repartir avec des prix, il y a aussi des options de jeux illimités si tu veux en profiter au maximum.
Profiter de la programmation des Jardins Gamelin
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours, c'est ici pour la programmation complète
Adresse : Place Émilie-Gamelin - 1500, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : S'il y a bien un endroit où aller quand tu cherches quoi faire à Montréal l'été, ce sont les Jardins Gamelin. Pendant toute la belle saison, l'espace s'anime avec une foule d'activités gratuites, des cours de danse aux DJ sets, en passant par des ateliers créatifs, des concerts et des spectacles.
Durant les vacances de la construction, tu pourras notamment chanter lors d'une soirée karaoké, assister à un concert de l'Ensemble Afrovibes, apprendre quelques pas de salsa ou de danse en ligne, encourager les participant.e.s de la Battle La Raza, découvrir le Laboratoire du vivant partagé ou encore terminer ta soirée devant le cabaret de cirque Circo-tropico. Bref, il y a de quoi remplir plus d'une journée sans dépenser un sou.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.