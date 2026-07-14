Aéroport Montréal-Trudeau : Une nouvelle navette à 9 $ te fera éviter le trafic

Parce qu'on le sait, c'est l'enfer se rendre à YUL! 🥴

Un avion qui décolle de YUL. Droite : la navette d'Air Canada à YUL.

Une nouvelle navette à 9 $ te fera éviter le trafic vers l'aéroport Montréal-Trudeau (YUL).

Narcity Québec,
Éditeur Junior, Nouvelles

Pour une majorité de personne, se rendre à l'aéroport Montréal-Trudeau (YUL) est un enfer, surtout à l'heure de pointe, en raison du trafic infernal au abore de l'aérogare. Or, afin de remédier à la situation, l'entreprise aérienne Air Canada vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle navette.

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Depuis le 8 juillet dernier, il est possible d'emprunter la Navette urbaine Air Canada, qui relie directement le Palais des congrès de Montréal, dans le Vieux-Montréal, à YUL. Le billet coûte 9 $, plus les taxes, tandis que le trajet est gratuit pour les enfants de 15 ans et moins accompagnés.

Il s'agit d'un service à grande fréquence offrant jusqu'à 37 départs quotidiens vers l'aéroport. Les autobus, qui comptent près de 50 places assises, empruntent les voies réservées aux véhicules multioccupants et bénéficient d'un accès privé à l'aéroport.

Selon Air Canada, le trajet vers YUL peut être jusqu'à 25 minutes plus rapide qu'en voiture aux heures de pointe.

Le seul hic, c'est que ce service est exclusivement réservé à la clientèle d'Air Canada. Si tu voyages avec Air France-KLM, Lufthansa, British Airways ou un autre transporteur, tu devras te rabattre sur les options déjà offertes.

Le transporteur affirme que cette nouvelle liaison permet à sa clientèle d'éviter les bouchons de circulation et de réduire le temps d'attente avant le départ.

De son côté, ADM Aéroports de Montréal présente cette navette comme une solution de transport additionnelle en attendant la mise en service de la station du Réseau express métropolitain (REM) et des nouveaux débarcadères de l'aéroport.

Ce que ça change pour toi

Au départ du centre-ville, les passagers et passagères accessibles se présentent au Palais des congrès de Montréal, où une aire d'attente leur est réservée avant l'embarquement. Une fois à l'aéroport, ils peuvent directement s'enregistrer, déposer leurs bagages et passer au contrôle de sécurité.

Les départs ont lieu toutes les 15 minutes aux heures de pointes, de 4 h 45 à 6 h 30, puis toutes les 30 minutes jusqu'à 21 h.

Quant aux personnes qui souhaitent utiliser la navette au départ de Montréal-Trudeau, elles ont rendez-vous à la porte 7 es arrivées où l'habitacle attendra.

La réservation peut se faire à l'avance sur la plateforme destinée à cet effet ou directement sur place, selon les places disponibles.

Bon à savoir: si un autocar accuse un retard, les client.e.s d'Air Canada ayant une correspondance d'au moins 95 minutes pourront modifier leur réservation de vol sans frais supplémentaires, selon la disponibilité.

Les autres options pour se rendre à YUL

Pour messieurs et mesdames Tout-de-monde, il existe d'autres choix de transports cllectif pour se rendre à l'aérogare, outre les taxis.

La 747

La Société de transport de Montréal (STM) relie l'aéroport au centre-ville grâce à son autobus 747, qui s'arrête notamment aux stations Berri-UQAM et Lionel-Groulx. Le passage coûte 11,25 $, plutôt que le tarif régulier de 3,75 $, à moins que tu ne possèdes une passe mensuelle, qui couvre déjà le trajet.

Pour plus d'informations, c'est par ici.

La 815

Jusqu'au 19 ovtobre prochain, la ligne d'autobus 815 va assurer la liaison entre la station De Sources du REM, située à Pointe-Claire, et l'aéroport. Le tarif varie de ton point de départ, puisque c'est la grille tarifaire de l'autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui s'impose.

Pour plus d'informaitons, c'est par ici.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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