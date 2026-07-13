Glissades d'eau illuminées, DJ et bar sont au programme de cette soirée festive à Bromont
Si tu veux impressionner ta « date », tu sais quoi faire! 🌊
Quand le soleil se couche après une journée de canicule, ça ne veut pas dire que le plaisir dans l'eau est fini. Au contraire. Cet été, tu peux prolonger la soirée au parc aquatique de Bromont en dévalant des glissades illuminées sous les néons, avec de la musique, une piscine à vagues colorée et une ambiance très festive.
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Pour la seconde fois de la saison, le vendredi 7 août de 19 h à 22 h 30, l'événement Lumin'o transforme le parc aquatique en immense terrain de jeu lumineux. Pour l'occasion, les glissades Anguille, Torpille et El Barracuda restent ouvertes en soirée, tandis que la piscine à vagues s'éclaire de mille couleurs. Des arches géantes aux teintes néon, des accessoires fluorescents et un décor thématique viennent compléter l'expérience.
Aux platines, le DJ Dave Suarez sera sur place toute la soirée et, de ton côté, tu pourras faire une pause entre deux descentes grâce au bar et aux options alimentaires disponibles sur le site.
Pour ce qui est des glissades, chacune promet une expérience différente. L'Anguille t'embarque dans un immense tube pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes, avec des virages qui te donnent presque l'impression de grimper sur les murs. La Torpille, elle, te plonge dans l'obscurité avant de se terminer par une chute qui risque de te faire pousser un cri. Si tu préfères la vitesse, le El Barracuda te fait filer en solo ou en duo dans un tunnel rempli de virages serrés.
L'entrée coûte 35 $ pour les personnes mesurant 1,22 m et plus, et 17 $ pour celles de 1,21 m et moins. Note que, même si tu as un abonnement au parc aquatique, un billet est obligatoire pour participer à l'événement, et les quantités sont limitées.
Il ne reste plus qu'à choisir ton maillot, rassembler ta gang et te préparer à vivre le parc aquatique sous un tout autre angle. Entre les glissades illuminées, la musique et l'ambiance de fête, cette soirée risque de devenir un événement incontournable de tes étés.
Lumin'o au parc aquatique de Bromont
Prix : 1,22 m et plus : 35 $ | 1,21 m et moins : 17 $
Quand : Vendredi 7 août 2026, de 19 h à 22 h 30
Adresse : Parc aquatique de Bromont - 150, rue Champlain, Bromont, QC
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