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Le Parc aquatique de Bromont dévoile trois attractions spectaculaires et ça s'annonce fou

Prépare-toi à crier jusqu'à en perdre ta voix.

Deux visiteurs s'élancent dans le glissade Tornade du parc aquatique. Droite: Vue intérieure du glissade Tornade avec deux personnes dans une bouée double.

Tornade, un glissade emblématique. Droite: Une descente riche en sensations.

Bromont, montagne d'expérience | Facebook
Rédactrice pigiste, Studio

Tes trempettes estivales dans la piscine de tes parents commencent à manquer un peu de piquant? Le Parc aquatique de Bromont te propose de faire passer ta baignade au niveau supérieur.

Avec 15 glissades d’eau, deux piscines et des zones pour les tout-petits, tu peux oublier les parties de Marco Polo et plonger tête première dans le plaisir. Mieux encore, tu pourras être parmi les premier.ère.s à découvrir GIGANTICO, une toute nouvelle zone dévoilée cet été.

Cette nouveauté comprend trois glissades spectaculaires qui te feront vivre vague après vague de sensations fortes. Si les mots « plus de vitesse, plus de hauteur et plus d'adrénaline » te font vibrer, GIGANTICO risque de devenir ton nouvel endroit préféré. Avec plus de 11 M$ investis dans le projet, GIGANTICO a été conçu pour voir les choses en grand.

Pour commencer, la Super Plouffe offre une expérience familiale loin d'être de tout repos. Laisse-toi emporter par le courant et traverse deux immenses entonnoirs de 24 pieds au fil d'un parcours imprévisible. Comme les courants d'une rivière, le tourbillon change constamment, offrant une expérience différente à chaque descente.

Du haut de ses 60 pieds, l'Ultra Glisse te donnera presque l'impression de flotter en apesanteur alors que tu prends ton élan sur une immense paroi incurvée. Attends-toi à une succession d'accélérations, de virages surprenants et de chutes abruptes qui te garderont sur le bout de ton siège du début à la fin.

Toujours pas assez pour toi? La Rocket Splash te réserve une bonne dose d'adrénaline. Une fois installé.e sur sa plateforme transparente, il ne te reste qu'à faire tes prières en attendant que le plancher disparaisse sous tes pieds. En un clin d'œil, te voilà lancé.e dans une chute vertigineuse à une vitesse fulgurante.

Une personne s'appr\u00eate \u00e0 vivre une chute libre dans la capsule AquaRocket d'un parc aquatique. Capsule AquaRocket, une chute libre à sensations fortes.Parc aquatique de Bromont | Courtoisie

Entre ces attractions de nouvelle génération et les classiques déjà adorés des visiteur.euse.s, le Parc aquatique de Bromont a tout ce qu'il faut pour étancher ta soif de sensations fortes.

Il fait beau, il fait chaud : il ne te reste plus qu'à enfiler ton maillot et à relever le défi de GIGANTICO.

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